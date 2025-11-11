Letizia brilla en su primera jornada en China con un look fucsia que rompe las reglas del otoño

La reina Letizia en el Parque Wangjianglou en los actos en homenaje al poeta Antonio Machado con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. (ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS)

La Reina Letizia ha vuelto a hacerlo, convertirse en el centro de las miradas de un acto gracias a su estilismo. En su primer día del viaje de Estado a China, la monarca ha apostado por un look que no ha pasado desapercibido. Mientras el rey Felipe VI cumplía con la agenda diplomática, ella ha puesto la nota de color con un vestido fucsia de tweed, demostrando que los tonos vibrantes también tienen cabida en los días fríos.

Tras aterrizar este pasado lunes en el aeropuerto Internacional de Chengdu y descansar unas horas, los reyes iniciaron su agenda oficial en la provincia de Sichuan. Allí fueron recibidos por las autoridades locales, y Letizia apareció radiante, acaparando todas las miradas con un diseño que ya habíamos visto antes, pero que sigue siendo un acierto absoluto.

El regreso del vestido de tweed más favorecedor

El vestido elegido por la Reina no era nuevo: lo estrenó el año pasado en la recepción de los Premios Princesa de Asturias 2024, y desde entonces se ha convertido en uno de sus looks más celebrados. Es una pieza confeccionada en tweed fucsia, un tejido clásico que ella suele rescatar en los meses de otoño e invierno, y que en esta ocasión vuelve a recordarnos por qué es su aliado infalible.

El corte es sencillo, pero está lleno de detalles que elevan el conjunto: mangas francesas rematadas con flecos, líneas horizontales en la cintura que estilizan la figura, y una falda con vuelo suave que aporta movimiento y feminidad. El cuello redondo equilibra a la perfección la elegancia con la modernidad.

Lo curioso es que aún no se sabe quién firma este diseño. Cuando lo estrenó, se especuló con que podría ser obra de su modista de cabecera, pero la Casa Real nunca confirmó el dato. Sea quien sea el creador, el vestido ya se ha convertido en una de esas piezas que se pueden considerar muy Letizia.

Encuentro entre la reina Letizia y la princesa Leonor con el cantante Javier Erro, exconcursante de La Voz Kids

Para acompañar el vibrante color del vestido, la reina optó por el contraste con accesorios en negro. Llevó el bolso Victoria Insignia de Carolina Herrera, uno de sus imprescindibles, lo tiene en varios colores y lo usa constantemente, y unos zapatos de tacón medio de Magrit, su marca española de confianza. El toque de negro se repitió en el abrigo clásico y atemporal con el que hizo frente al frío durante su homenaje al poeta Antonio Machado.

Letizia completó el look con unos pendientes de piedras multicolor, en tonos rosas, naranjas, verdes y lilas, de la desaparecida firma Dime Que Me Quieres, una elección que añadió un punto de frescura y juventud. Como detalle personal, volvió a llevar su anillo de Coreterno, una pieza que se ha convertido en su amuleto estilístico.

Los reyes Felipe y Letizia durante su viaje de Estado a China. (ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS)

En cuanto al beauty look, se mantuvo fiel a su estilo: melena suelta con ondas suaves, maquillaje natural con su característico toque anaranjado en los ojos y labios neutros. Un look sencillo pero muy estudiado, que demuestra que Letizia entiende perfectamente el poder de los pequeños gestos.