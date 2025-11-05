Lo que no se vio en la cena de gala de Felipe VI y Letizia con el Sultán de Omán: una gran ausencia, la complicidad de los reyes y una joya histórica

Los reyes Felipe VI y Letizia reciben al Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, en el Palacio Real de Madrid (Casa Real)

Este martes 4 de noviembre, los reyes Felipe VI y Letizia han recibido al sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, en el Palacio Real de Madrid en el marco de una visita de Estado que devuelve la solemnidad protocolaria a la agenda institucional tras un periodo de más de dos años sin celebraciones de este nivel en la residencia oficial de los monarcas. El dirigente omaní, considerado un importante mediador internacional en la península arábiga, ha iniciado así una visita caracterizada por la pompa y los honores militares, tras posponer el viaje previsto inicialmente para mayo debido al fallecimiento repentino de su suegra.

La recepción oficial ha comenzado a las 10:30 horas con todos los rituales propios de este tipo de visitas. El Palacio Real se ha engalanado para la ocasión y ha servido de escenario al encuentro entre los padres de la princesa Leonor y Haitham Bin Tarik, quien ha acudido solo, coincidiendo con su costumbre de viajar sin acompañante y con la gran ausencia de su mujer. La Casa Real ha desplegado el habitual protocolo de Estado, subrayando la relevancia diplomática del encuentro y la cercanía mostrada por los soberanos españoles en su papel de anfitriones.

Los reyes Felipe VI y Letizia reciben al Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, en el Palacio Real de Madrid (Casa Real)

La jornada ha contemplado varias actividades institucionales, que han incluido un almuerzo en el interior del Palacio Real, fijado para las 14:15 horas, y una audiencia previa en el palacio de la Zarzuela a las 13:30. Por la noche, se ha celebrado una cena de gala en honor al sultán de Omán, una cita que no se repetía en este escenario desde la estancia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en mayo de 2023. La ocasión representa, para el jefe del Estado español y la reina, el restablecimiento de la normalidad institucional y diplomática en la sede monárquica, interrumpida por razones de agenda internacional y por los efectos de la pandemia.

El árbol genealógico de la Familia Real española

El regalo del Sultán a la reina Letizia

Desde la ascensión al trono en 2020, Haitham Bin Tarik lidera Omán como sucesor de su primo, el sultán Qabús, quien falleció sin descendencia tras cinco décadas de gobierno. La visita subraya el papel geopolítico de Omán y su relevancia en el equilibrio de la región, así como la voluntad de fortalecer los lazos y la cooperación en política exterior entre ambos Estados.

En el plano social y ceremonial, la presencia del sultán ha devuelto a la Casa Real la oportunidad de desplegar el protocolo tradicional, tanto en materia de honores militares como en la organización de actos solemnes. La cena de gala, programada para las 20:00 horas, ha generado una notable expectación, especialmente por ser uno de los escasos eventos en los que la reina Letizia recupera parte del joyero real y luce tiaras reservadas a las grandes celebraciones de Estado.

El Sultán de Omán en la cena de gala celebrada en el Palacio Real de Madrid (Casa Real)

Para una noche de diplomacia y simbolismo, la madre de la infanta Sofía ha recuperado un vestido de gala satinado de color azul zafiro de The 2nd Skin Co y ha optado por lucir los históricos pendientes que el anterior sultán, Qabus bin Said Al Said regaló a la reina Sofía en los años 80 y que ella llevó para rendir homenaje al invitado. Además, también ha llevado la majestuosa Tiara Flor de Lis, emblema absoluto de la Casa Real, y nuevo collar que acaba de entrar en su joyero real. Se trata de la Orden de Omán, un significativo regalo personal que el propio Sultán entregó a la royal española durante la visita de Estado. Letizia ha llevado la pieza, que mezcla esmalte blanco, verde y azul con detalles metálicos, sobre el pecho, ajustado con una cadena de eslabones circulares dispuestos en forma rectangular que se extienden y caen con holgura.

Otro de los grandes protagonistas de la noche ha sido el monarca. Al sentarse en una mesa apta para 130 comensales y capacidad para 144 sillas, ubicada en el Gran Salón del Palacio Real, Felipe VI ha dejado su asiento para tomar la palabra y entonar un discurso dirigido a las similitudes entre Omán y España, sin olvidar la guerra de Palestina y todas las víctimas que se ha cobrado. Poco después, el Sultán de Omán también ha hecho lo propio bajo la mirada atenta del soberano y de su esposa. Tanto es así que, al sentarse al lado derecho del rey, se ha podido apreciar una gran complicidad entre ellos, pues, además de conversar, han compartido alguna que otra sonrisa.