Este coche ha batido el récord de velocidad del mundo y llegará a Europa en 2027: tiene 3000 caballos y solo se fabricarán 30 unidades

Su precio lo hace altamente competitivo respecto a otras marcas de deportivos

Por Miguel Moreno Mena

YangWang U9 (REUTERS/Go Nakamura/File Photo)
El panorama de los superdeportivos ha cambiado con la presentación del YangWang U9 Xtreme, un automóvil de origen chino que se ha convertido en el coche más rápido del planeta. Sus capacidades unidas a su precio lo convierten en uno de los mayores avances jamás vistos en la industria de los automóviles.

Este modelo eléctrico alcanzó una velocidad máxima de 496,22 km/h en la pista de pruebas de Papenburg, cerca de Düsseldorf, Alemania. El pasado 20 de septiembre fue certificado bajo condiciones supervisadas y deja atrás la marca más alta impuesta por el Bugatti Chiron Supersport 300+ en 2019.

El YangWang U9 Xtreme, fabricado por YangWang, marca que pertenece a BYD, establece un hito tanto por su velocidad como por ser el primer coche eléctrico en lograrlo. La demostración se dio con el piloto alemán Marc Basseng al volante, que manifestó que “técnicamente, algo así no es posible con un motor térmico”.

Un coche histórico

El coche logró su cifra impulsado por cuatro motores eléctricos de 755 caballos cada uno, lo que otorga una potencia total de 3.000 caballos. El modelo estaba equipado con neumáticos semislick de competición, una batería de fosfato de hierro y litio y un sistema eléctrico de ultra alta tensión (1.200 voltios).

BYD planea comercializar el YangWang U9 Xtreme en una edición exclusiva de solo 30 unidades. La sofisticada suspensión DiSus-X es una de sus características técnicas más llamativas, pues este sistema permite al automóvil realizar movimientos únicos, como realizar pequeños saltos.

La nueva tecnología de “flash charging”, próximamente disponible en modelos de la submarca Denza, permitirá recargar baterías a potencias de hasta 1.000 kilovatios. Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, aseguró que también han hecho historia dentro de los coches eléctricos, pues cargará 400km en cinco minutos.

YangWang U9 Xtreme (Qilai Shen
Llegada a Europa y precio

Según explicó la directiva, la nueva tecnología desarrollada llegará al mercado europeo en el segundo trimestre de 2026, inicialmente para vehículos Denza, preparando el terreno para los modelos YangWang en el continente. La llegada del YangWang U9 a Europa está prevista para 2027.

El U9 llega a Europa para competir en el mercado de las más altas esferas. Otras marcas consagradas como Ferrari o Lamborghini tendrán que hacer espacio a un modelo que llega aplastando récords y con la ambición de competir con los mejores. La directiva aseguró que el YangWang U9 cumplirá con la demanda de alta velocidad de los conductores en Europa.

En cuanto a su precio, en China se encuentra en torno al 1,2 millones de yuanes, que al cambio suponen unos 215.000 euros. No se ha confirmado que este vaya a ser su precio oficial en Europa, aunque es lo más previsible. De esta forma, su competitividad se ve todavía más aumentada, al contar con un precio más bajo que muchos modelos de estas otras marcas.

La producción limitada de la versión Xtreme, la utilización de tecnologías inéditas y el récord avalado por organizaciones independientes sitúan a BYD como un nuevo actor de referencia en la alta gama. Stella Li no descartó futuras evoluciones con mayores niveles de potencia para sucesivas generaciones del U9.

