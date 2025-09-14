España

Juanjo Jiménez, mecánico, sobre mantener el coche a ralentí antes de arrancar: “Vamos a esperar unos minutos más”

Se suele decir que esto sirve para preparar el coche para moverse y que no genere desgaste, un equivalente automovilístico a estirar las pantorrillas antes de echar a correr: en realidad no hace gran cosa, en general

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Juanjo Jiménez, mecánico, sobre mantener
Juanjo Jiménez, mecánico, sobre mantener el coche a ralentí antes de arrancar: “Vamos a esperar unos minutos más” (@jcautomotivetop)

Lo de calentar el coche antes de usarlo es un consejo que ha ido pasando de generación en generación. Se suele decir, entre quienes lo practican, que esto sirve para preparar el coche para moverse y que no provoque un desgaste, más o menos como un equivalente automovilístico a estirar las pantorrillas antes de echar a correr. En realidad, parece ser, en general no hace gran cosa.

“¿Es bueno tener el coche a ralentí unos minutos hasta que coja la temperatura de funcionamiento y así iniciar la marcha?" pregunta Juanjo Jiménez, mecánico, en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, @jcautomotivetop, en el que cuenta con casi 22.500 seguidores. Eso del ralentí - para quien no esté familiarizado con el término - es el régimen mínimo de revoluciones por minuto al que funciona un motor cuando no se está acelerando, permitiendo mantenerlo encendido aunque el vehículo esté parado. Dicho esto: en palabras de Juanjo, “pues hombre, malo, malo no es”, asegura. Pero añade: “¿Necesario? Tampoco."

“Malo no es”, pero tampoco es necesario

“Te lo explico”, continúa el mecánico: “La mejor forma que hay es de forma progresiva. Es decir, te montas en tu coche y lo primero que vamos a hacer va a ser arrancar el vehículo", explica, antes de ofrecer su recomendación profesional: “El tiempo que va a estar el coche a ralentí va a ser el tiempo que tardes en poner el móvil en su sitio, ponerte el cinturón, poner la radio que te gusta e iniciar la marcha”. Nada más. “Eso sí”, matiza, “lo vamos a hacer progresivamente”.

Noticias del día 11 de septiembre del 2025.

De acuerdo con Juanjo, el procedimiento a seguir es el siguiente: “Cuando llegue la temperatura a noventa grados - la temperatura de funcionamiento -, ¿vamos a ya darle estopa y a darle caña al coche? No, aún no. Vamos a hacer una cosita más. Vamos a esperar unos minutitos más a que la temperatura del aceite se iguale con la temperatura del refrigerante". Pero, claro, desde detrás del volante tampoco hay manera de comprobarlo a ciencia cierta. Tampoco hace falta, según el mecánico, que sea tan exacto: “¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Como os digo, esperamos unos minutitos más después de que la temperatura del refrigerante haya llegado a su sitio. No va a tardar más".

Después de esperar “unos minutitos”, continúa explicando el mecánico, “en ese momento ya podemos pedirle a nuestro motor, quizá, una conducción un poco más exigente sin preocuparnos de que esté el motor frío”. Esta es una mera recomendación, como decía anteriormente, y en general tampoco pasará nada si no se hace de esta manera. En general, porque de acuerdo con Juanjo, un hipotético “afortunado que está viendo este video” que “tiene un coche de altas prestaciones (Ferrari, Lamborghini, Porsche, todas esas marcas)” no tendrá tanta suerte: “Enhorabuena, afortunado”, ironiza. “Ahí sí que vas a tener que calentar el vehículo y muy probablemente no te dejen, digamos, pisarle al acelerador hasta que la temperatura del aceite y el refrigerante se ponga, como os he dicho antes, en condiciones de uso”.

Temas Relacionados

MecánicoCochesVehículosAutomóvilesRedes SocialesTikTokCoches EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una mujer de 36 años muere aplastada por su camioneta mientras le cambiaba una rueda: “El gato resbaló”

La víctima, de origen serbio, fue encontrada atrapada bajo el vehículo en Paroy, en el departamento francés del Doubs

Una mujer de 36 años

Una abogada explica qué hacer si un juez parece estar en tu contra

La abogada Susana Capdevila da sus recomendaciones en caso de que el juez parezca estar en tu contra

Una abogada explica qué hacer

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 14 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Huevos a la pizzaiola: una receta italiana fácil y saludable para salir de la pasta

Estos son los pasos que debes seguir para tener tu plato en 20 minutos

Huevos a la pizzaiola: una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los principales sindicatos de la

Los principales sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad de antidisturbios en pleno dispositivo de la Vuelta a España

El caos se apodera del aeropuerto de Barajas en el arranque de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad

Condenado a dos años de prisión un sacristán de Bétera por agredir sexualmente a una feligresa con una discapacidad intelectual del 66%

Madrid se blinda ante las protestas propalestinas de La Vuelta Ciclista

Absuelta una técnico de laboratorio acusada de acceder al historial médico de una compañera al no poderse demostrar que fuera ella la autora del delito

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 14 septiembre

El precio de la luz en España para este 15 de septiembre

El precio de los alimentos básicos sigue subiendo: el café se encarece más de un 20% en el último año

La única empleada de un CaixaBank en un pueblo del País Vasco es despedida cuando un detective descubre que llega tarde y se va antes: es procedente

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao