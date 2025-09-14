Juanjo Jiménez, mecánico, sobre mantener el coche a ralentí antes de arrancar: “Vamos a esperar unos minutos más”

Lo de calentar el coche antes de usarlo es un consejo que ha ido pasando de generación en generación. Se suele decir, entre quienes lo practican, que esto sirve para preparar el coche para moverse y que no provoque un desgaste, más o menos como un equivalente automovilístico a estirar las pantorrillas antes de echar a correr. En realidad, parece ser, en general no hace gran cosa.
“¿Es bueno tener el coche a ralentí unos minutos hasta que coja la temperatura de funcionamiento y así iniciar la marcha?" pregunta Juanjo Jiménez, mecánico, en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, @jcautomotivetop, en el que cuenta con casi 22.500 seguidores. Eso del ralentí - para quien no esté familiarizado con el término - es el régimen mínimo de revoluciones por minuto al que funciona un motor cuando no se está acelerando, permitiendo mantenerlo encendido aunque el vehículo esté parado. Dicho esto: en palabras de Juanjo, “pues hombre, malo, malo no es”, asegura. Pero añade: “¿Necesario? Tampoco."
“Malo no es”, pero tampoco es necesario
“Te lo explico”, continúa el mecánico: “La mejor forma que hay es de forma progresiva. Es decir, te montas en tu coche y lo primero que vamos a hacer va a ser arrancar el vehículo", explica, antes de ofrecer su recomendación profesional: “El tiempo que va a estar el coche a ralentí va a ser el tiempo que tardes en poner el móvil en su sitio, ponerte el cinturón, poner la radio que te gusta e iniciar la marcha”. Nada más. “Eso sí”, matiza, “lo vamos a hacer progresivamente”.
De acuerdo con Juanjo, el procedimiento a seguir es el siguiente: “Cuando llegue la temperatura a noventa grados - la temperatura de funcionamiento -, ¿vamos a ya darle estopa y a darle caña al coche? No, aún no. Vamos a hacer una cosita más. Vamos a esperar unos minutitos más a que la temperatura del aceite se iguale con la temperatura del refrigerante". Pero, claro, desde detrás del volante tampoco hay manera de comprobarlo a ciencia cierta. Tampoco hace falta, según el mecánico, que sea tan exacto: “¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Como os digo, esperamos unos minutitos más después de que la temperatura del refrigerante haya llegado a su sitio. No va a tardar más".
Después de esperar “unos minutitos”, continúa explicando el mecánico, “en ese momento ya podemos pedirle a nuestro motor, quizá, una conducción un poco más exigente sin preocuparnos de que esté el motor frío”. Esta es una mera recomendación, como decía anteriormente, y en general tampoco pasará nada si no se hace de esta manera. En general, porque de acuerdo con Juanjo, un hipotético “afortunado que está viendo este video” que “tiene un coche de altas prestaciones (Ferrari, Lamborghini, Porsche, todas esas marcas)” no tendrá tanta suerte: “Enhorabuena, afortunado”, ironiza. “Ahí sí que vas a tener que calentar el vehículo y muy probablemente no te dejen, digamos, pisarle al acelerador hasta que la temperatura del aceite y el refrigerante se ponga, como os he dicho antes, en condiciones de uso”.