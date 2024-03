La lujosa marca de cosmética que ha conquistado a la reina Letizia

La Reina Letizia a su llegada a la reunión de trabajo con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) (Europa Press)

La reina Letizia es consciente de la imagen pública que proyecta a su paso. En cada evento, la esposa del rey Felipe luce radiante, pues cada detalle de sus looks al máximo, lo que la ha llevado a convertirse en un icono de moda, de estilo, de belleza.

La madre de la princesa Leonor es una de las personalidades reales más seguidas de los últimos tiempos, pues sus atuendos, accesorios, cortes de pelo y sus cuidados son analizados al milímetro. Así, poco a poco van saliendo a la luz los hábitos que sigue la nuera del rey Emérito para acaparar todas las miradas en cada paso que da.

Para nadie es un secreto que a la madre de la princesa Leonor lleva un estilo de vida saludable, tanto es así que lo primero que hizo nada más llegar al Palacio de la Zarzuela fue crear un menú para miembro de su familia. Por si fuera poco, en la rutina diaria de la cuñada de la infanta Elena un imprescindible es el deporte, que desarrolla diariamente combinando ejercicios de fuerza y cardiovasculares.

Retrato oficial de los Reyes Felipe y Letizia, obra de la fotógrafa Estela de Castro (Casa Real)

No obstante, sus cuidados personales van mucho más allá. La que fuera periodista de RTVE también lleva a cabo una rutina de cuidados sobre su piel. Para ello, escoge los mejores productos del mercado para aplicarlos en su rostro con la idea de lucir una piel perfecta. Si bien podría decirse que conocer los productos que emplea Letizia podría ser una incógnita casi imposible de resolver, lo cierto es que la periodista Pilar Eyre ha desvelado en su blog de Lecturas la marca de cosmética que no falta en su rutina facial.

Llevar a cabo una rutina de Skincare es un verdadero dolor de cabeza dado el universo de productos que ofrece esta técnica. Desde cremas, limpiadores, tónicos o mascarillas hasta la variedad que hay dentro de cada grupo, dependiendo el tipo de piel de cada persona. Por no hablar de los beneficios y funciones de cada uno de ellos. No obstante, estas cuestiones no suponen una dificultad para la reina Letizia, quien es consciente que un imprescindible en su rutina de piel es un sérum en concreto.

Un producto de 800 euros

Teniendo en cuenta que la piel del rostro es una de las zonas más delicadas de nuestro cuerpo y, además, nuestra seña de identidad, la monarca ha confiado en una marca alemana experta en estética y pionera en antiinflamatorios para tratar su piel. El sérum que la royal emplea en su rutina diaria pertenece a la “marca de cremas de ultralujo Dr. Bárbara Sturm, usada por Victoria Beckham y las Kardashian”, asegura Pilar Eyre.

De acuerdo con la información desvelada por la periodista, de la gama de productos que ofrece la marca, Letizia se ha decantado por el sérum Super anti-aging, cuyo coste es de 800 euros, “aunque para ella es gratis”. Se trata de un artículo que ayuda a la hidratación y el antienvejecimiento y que, además, cuenta con una gran cantidad de antioxidantes que permiten reducir las arrugas y las líneas de expresión.

Por si fuera poco, el producto lleva activos de ácido hialurónico, lo que permite reponer las reservas de humedad de la piel empleando pequeñas moléculas de dicha sustancia. Tras limpiar la piel en profundidad, se coloca una pequeña cantidad del sérum y, con suaves palmaditas, se extiende al rostro y el cuello.