Rosalía, Ed Sheeran y Aitana deslumbran en LOS40 Music Awards Santander 2025: estos son los ganadores

LOS40 Music Awards Santander 2025 (LOS40)

Valencia ha vivido una de sus noches más movidas este viernes 7 de noviembre con la celebración, por primera vez en la ciudad, de LOS40 Music Awards Santander 2025, concretamente en la Roig Arena. La ciudad se transformó en el epicentro de la música popular, donde artistas, celebridades y rostros habituales de la radio se mezclaron entre focos y gritos de fans. En el ambiente flotaba algo especial: la edición número 20 de unos galardones, que esta vez ha reunido lo más diverso y sonado de la escena nacional e internacional.

Una fiesta musical con estrenos, emociones y grandes duetos en el Roig Arena

El telón se levantó con el preshow, una especie de calentamiento donde influencers, músicos y caras conocidas pasearon por la alfombra roja. Los looks de la velada han sido todo un desfile de estilos, en una antesala festiva en la que ya se intuía el buen rollo que marcaría el resto de la noche. La conducción de la gala recayó en manos de Cristina Boscà, Dani Moreno ‘El Gallo’ y Tony Aguilar.

Desde el primer instante, las expectativas giraban en torno a la actuación de Rosalía. La cantante catalana llegó con el lanzamiento de su nuevo disco Lux, presentado al público ese mismo día, y durante la gala se vivió el estreno en directo de ‘Reliquia’.

Pero la noche tenía guardados más momentos memorables. El británico Ed Sheeran, de nuevo en el centro del escenario, presentó algunos títulos de su octavo álbum, PLAY, y protagonizó una de las escenas más comentadas al invitar a Aitana para cantar a dúo ‘Perfect’. “Va a ser una noche súper emocionante. Y es que esta edición #LaMusicaNoshaceViajar hasta Valencia para acompañar a todos los valencianos que el año pasado sufrieron las consecuencias de la DANA”, compartieron desde la organización.

Además de Sheeran, nombres como Feid, Dani Martín, Myke Towers, Rels B, Pablo Alborán y Nil Moliner subieron al escenario y convirtieron el Roig Arena en una auténtica fiesta colectiva. Entre las presentaciones, la gala reservó también un lugar para el recuerdo: Valencia conmemoró el primer aniversario de la tragedia provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024, rindiendo homenaje a las víctimas ante miles de asistentes.

Los ganadores de LOS40 Music Awards 2025

En esta edición de LOS40 Music Awards, el premio a Global Icon fue para Rosalía, Ed Sheeran, Nicky Jam y Pablo Alborán, que recibieron el reconocimiento por su trayectoria y proyección internacional. En la categoría nacional, Aitana fue distinguida como Mejor Artista o Grupo, mientras que Naiara obtuvo el galardón a Artista o Grupo Revelación y Rels B recibió el premio a Mejor Artista Urbano. Dani Fernández se alzó con el reconocimiento a Mejor Álbum gracias a “La Jauría”, y Dani Martín fue premiado por la Mejor Canción con “El Último Día de Nuestras Vidas”.

El galardón a Mejor Vídeo Musical fue para “Haz lo que quieras conmigo” de Walls, y la categoría de Mejor Colaboración recayó en Dani Fernández y Valeria Castro por “¿Y si lo hacemos?”. Dani Martín, además, fue elegido Mejor Artista o Grupo en Directo. En cuanto a eventos y espectáculos, Love the Twenties fue seleccionado como Mejor Festival o Evento Musical, y “Metamorfosis Season” de Aitana recibió el reconocimiento a la Mejor Gira o Concierto. Nil Moliner logró el premio a Mejor Artista o Grupo Del 40 al 1 y Bombai el de LOS40 Summer Live.

En el apartado internacional, Ed Sheeran fue elegido tanto Mejor Artista o Grupo como Mejor Álbum, y Huntr/x obtuvo el reconocimiento a Artista o Grupo Revelación. Myles Smith consiguió el premio a Mejor Canción internacional, mientras que “Play” de Ed Sheeran fue destacado como Mejor Álbum.

La categoría Global Latina premió a Emilia como Mejor Artista o Grupo Latino y a Mora como Mejor Artista o Grupo Urbano. El tema “Capaz (Merengueton)” de Alleh y Yorghaki fue la Mejor Canción Latina, mientras que “Blackout” de Emilia, Tini y Nicki Nicole se coronó en la categoría urbana. El Mejor Álbum Latino fue “Borondo” de Beéle, y el Mejor Álbum Urbano, “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny.

Morat recogió el premio a Mejor Artista o Grupo en Directo y De La Rose fue reconocida como Artista o Grupo Revelación en la categoría latina. La colaboración “Imagínate” de Danny Ocean y Kapo se llevó el reconocimiento a Mejor Colaboración Latina, y “Hiekka” de Nicky Jam y Beéle fue la Mejor Colaboración Urbana. “Fastest Tour” de Feid fue la Mejor Gira o Concierto y “Carita Linda” de Rauw Alejandro se impuso como Mejor Vídeo Musical.

El palmarés completo de ganadores de LOS40 Music Awards Santander 2025 dejó premios repartidos entre artistas consagrados, nuevas promesas, grandes álbumes, ritmos urbanos y colaboraciones internacionales. Una edición marcada por la variedad, el homenaje y la alegría de volver a llenar un gran recinto de Valencia, donde el público acompañó a sus ídolos hasta el final de una noche que quedará grabada como una de las más celebradas de la música en España.