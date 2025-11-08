España

Rosalía, Ed Sheeran y Aitana deslumbran en LOS40 Music Awards Santander 2025: estos son los ganadores

Valencia acoge por primera vez LOS40 Music Awards Santander 2025 en el Roig Arena, con una gala que combinó estrenos musicales, actuaciones de artistas destacados, homenajes y una amplia presencia de público, en el marco del aniversario de la DANA

Guardar
LOS40 Music Awards Santander 2025
LOS40 Music Awards Santander 2025 (LOS40)

Valencia ha vivido una de sus noches más movidas este viernes 7 de noviembre con la celebración, por primera vez en la ciudad, de LOS40 Music Awards Santander 2025, concretamente en la Roig Arena. La ciudad se transformó en el epicentro de la música popular, donde artistas, celebridades y rostros habituales de la radio se mezclaron entre focos y gritos de fans. En el ambiente flotaba algo especial: la edición número 20 de unos galardones, que esta vez ha reunido lo más diverso y sonado de la escena nacional e internacional.

Una fiesta musical con estrenos, emociones y grandes duetos en el Roig Arena

El telón se levantó con el preshow, una especie de calentamiento donde influencers, músicos y caras conocidas pasearon por la alfombra roja. Los looks de la velada han sido todo un desfile de estilos, en una antesala festiva en la que ya se intuía el buen rollo que marcaría el resto de la noche. La conducción de la gala recayó en manos de Cristina Boscà, Dani Moreno ‘El Gallo’ y Tony Aguilar.

Desde el primer instante, las expectativas giraban en torno a la actuación de Rosalía. La cantante catalana llegó con el lanzamiento de su nuevo disco Lux, presentado al público ese mismo día, y durante la gala se vivió el estreno en directo de ‘Reliquia’.

Pero la noche tenía guardados más momentos memorables. El británico Ed Sheeran, de nuevo en el centro del escenario, presentó algunos títulos de su octavo álbum, PLAY, y protagonizó una de las escenas más comentadas al invitar a Aitana para cantar a dúo ‘Perfect’. “Va a ser una noche súper emocionante. Y es que esta edición #LaMusicaNoshaceViajar hasta Valencia para acompañar a todos los valencianos que el año pasado sufrieron las consecuencias de la DANA”, compartieron desde la organización.

Además de Sheeran, nombres como Feid, Dani Martín, Myke Towers, Rels B, Pablo Alborán y Nil Moliner subieron al escenario y convirtieron el Roig Arena en una auténtica fiesta colectiva. Entre las presentaciones, la gala reservó también un lugar para el recuerdo: Valencia conmemoró el primer aniversario de la tragedia provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024, rindiendo homenaje a las víctimas ante miles de asistentes.

Los ganadores de LOS40 Music Awards 2025

En esta edición de LOS40 Music Awards, el premio a Global Icon fue para Rosalía, Ed Sheeran, Nicky Jam y Pablo Alborán, que recibieron el reconocimiento por su trayectoria y proyección internacional. En la categoría nacional, Aitana fue distinguida como Mejor Artista o Grupo, mientras que Naiara obtuvo el galardón a Artista o Grupo Revelación y Rels B recibió el premio a Mejor Artista Urbano. Dani Fernández se alzó con el reconocimiento a Mejor Álbum gracias a “La Jauría”, y Dani Martín fue premiado por la Mejor Canción con “El Último Día de Nuestras Vidas”.

El galardón a Mejor Vídeo Musical fue para “Haz lo que quieras conmigo” de Walls, y la categoría de Mejor Colaboración recayó en Dani Fernández y Valeria Castro por “¿Y si lo hacemos?”. Dani Martín, además, fue elegido Mejor Artista o Grupo en Directo. En cuanto a eventos y espectáculos, Love the Twenties fue seleccionado como Mejor Festival o Evento Musical, y “Metamorfosis Season” de Aitana recibió el reconocimiento a la Mejor Gira o Concierto. Nil Moliner logró el premio a Mejor Artista o Grupo Del 40 al 1 y Bombai el de LOS40 Summer Live.

En el apartado internacional, Ed Sheeran fue elegido tanto Mejor Artista o Grupo como Mejor Álbum, y Huntr/x obtuvo el reconocimiento a Artista o Grupo Revelación. Myles Smith consiguió el premio a Mejor Canción internacional, mientras que “Play” de Ed Sheeran fue destacado como Mejor Álbum.

La categoría Global Latina premió a Emilia como Mejor Artista o Grupo Latino y a Mora como Mejor Artista o Grupo Urbano. El tema “Capaz (Merengueton)” de Alleh y Yorghaki fue la Mejor Canción Latina, mientras que “Blackout” de Emilia, Tini y Nicki Nicole se coronó en la categoría urbana. El Mejor Álbum Latino fue “Borondo” de Beéle, y el Mejor Álbum Urbano, “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny.

Morat recogió el premio a Mejor Artista o Grupo en Directo y De La Rose fue reconocida como Artista o Grupo Revelación en la categoría latina. La colaboración “Imagínate” de Danny Ocean y Kapo se llevó el reconocimiento a Mejor Colaboración Latina, y “Hiekka” de Nicky Jam y Beéle fue la Mejor Colaboración Urbana. “Fastest Tour” de Feid fue la Mejor Gira o Concierto y “Carita Linda” de Rauw Alejandro se impuso como Mejor Vídeo Musical.

El palmarés completo de ganadores de LOS40 Music Awards Santander 2025 dejó premios repartidos entre artistas consagrados, nuevas promesas, grandes álbumes, ritmos urbanos y colaboraciones internacionales. Una edición marcada por la variedad, el homenaje y la alegría de volver a llenar un gran recinto de Valencia, donde el público acompañó a sus ídolos hasta el final de una noche que quedará grabada como una de las más celebradas de la música en España.

Temas Relacionados

Los40 Music AwardsLOS40ValenciaRosalíaAitanaFamosos EspañaCelebridades EspañaEspaña-CulturaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público español

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estos títulos

Ranking Netflix: estas son las

Rosalía deleita en Valencia con el estreno en directo de ‘Reliquia’ durante LOS40 Music Awards

Valencia ha vivido por primera vez LOS40 Music Awards con una apertura protagonizada por Rosalía, quien estrenó en directo un tema de su nuevo álbum ante 18.000 asistentes

Rosalía deleita en Valencia con

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores para este 7 de noviembre

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores

Resultados de Euromillones del 7 de noviembre

Con Euromillones no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Euromillones del 7

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ayuntamiento de Almeida se

El Ayuntamiento de Almeida se hincha a poner multas de tráfico y bate récord de ingresos en 2025 gracias a las zonas de bajas emisiones: 7.537 sanciones diarias

Pedro Sánchez ignora las amenazas de Junts de bloquear la legislatura y espera aprobar los presupuestos: “España seguirá avanzando con su hoja de ruta hasta 2027″

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una familia descendiente de sefardíes: hablan el idioma pero no hay pruebas de que su linaje fuera expulsado por los Reyes Católicos

La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El juez pide prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en metálico a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 noviembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El Banco Europeo de Inversiones financia con 113 millones de euros la construcción de 64 viviendas sociales en Barcelona

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral, sobre la mala gestión de los despidos: “El tema clave y donde muchas empresas fallan es en estos dos puntos”

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no