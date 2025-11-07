Rosalía deleita en Valencia con el estreno en directo de ‘Reliquia’ durante LOS40 Music Awards

Rosalía en la alfombra roja de LOS40 Music Awards (Europa Press)

Esta noche de viernes arrancó de manera histórica en Valencia: por primera vez, la ciudad ha sido sede de LOS40 Music Awards, llenando de expectación el Roig Arena. Rosalía fue la encargada de abrir la gala con una actuación breve pero impactante: bastaron cuatro minutos para captar toda la atención del público. Con las luces apagadas y con las cuerdas de “Reliquia” interpretadas en directo por una orquesta, el ambiente se llenó de expectación.

Rosalía estrena ‘Reliquia’ en directo para 18.000 personas

Así, la gala de premios ha servido también a modo de estreno en directo de un tema incluido en “Lux”, el cuarto álbum de Rosalía, publicado también este viernes. Sobre el escenario, la artista giraba iluminada únicamente por un rayo de luz mientras unas 18.000 personas respondían con gritos y aplausos al ritmo de la música. Hacia el final del espectáculo, la iluminación se volvió más intensa y desde el techo cayeron cientos de papeles que recordaban a partituras, en sintonía con la estética que ha acompañado al disco desde el principio.

La canción “Reliquia” - que estuvo accesible al público brevemente esta semana antes de ser borrada - arranca con los instrumentos de cuerda en primer plano y va sumando un ritmo electrónico que le aporta un aire contemporáneo. En los últimos segundos, toma protagonismo un beat que recuerda al drum and bass de los noventa. Las palmas, tan representativas del flamenco que caracteriza el estilo de Rosalía, marcan buena parte del álbum. La letra recorre diferentes destinos del mundo: “Perdí mi lengua en París, mi tiempo en L.A, los heels en Milán, la sonrisa en U.K.”, y menciona también ciudades como Jerez, Barcelona, Madrid y Granada.

Desde hoy, el disco ya está disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico, aunque en la versión digital hay tres temas menos. La edición completa, de una hora de duración, solo puede escucharse en las ediciones de vinilo y CD.

Antes de subirse al escenario, Rosalía ya había ocupado todos los focos en la alfombra roja, convertida en una auténtica marea de peticiones de fans y autógrafos. Su llegada estuvo marcada por el caos, rompiendo el protocolo habitual. Vestida completamente de negro, con un top emplumado y unas gafas-máscara que cubrían la mitad del rostro, avanzó menos de diez metros y trató de responder a las preguntas de los periodistas, que superaron la barrera que separaba a la prensa de las estrellas.

Su presencia no pasó desapercibida y en apenas tres minutos se despidió para entrar al evento. En contraste con la imagen de monja vestida de blanco que aparece en la portada de su nuevo trabajo, Rosalía dejó clara la expectación por su regreso al confesar: “Sorprendida por las ganas que la gente tenía de escucharlo”.

Por la alfombra roja también pasaron otros protagonistas destacados de la noche. Entre quienes buscaban alzarse con algún premio se encontraban nombres como Aitana, Ed Sheeran, Myles Smith, Dani Fernández, Dani Martín, Quevedo, Feid, Bad Bunny, Beéle, Emilia, Kapo, Mora, Morat, Rauw Alejandro, Karol G, Lola Indigo y Sebastián Yatra, lo que sumó aún más expectación a la cita.