Pan de garbanzo: una alternativa saludable, sin gluten y llena de proteína

Descubre la simplicidad y el sabor del pan de garbanzo, una opción sin gluten y rica en proteínas que seduce a quienes buscan alternativas saludables. Este pan esponjoso, con su característico aroma a frutos secos y su miga ligera, se adapta perfectamente tanto a desayunos como a aperitivos o acompañante de platos mediterráneos.
El pan de garbanzo forma parte de una corriente culinaria inspirada en recetas tradicionales como la “socca” francesa o la “fainá” italiana, pero adaptada al gusto español. Su versatilidad permite disfrutarlo con semillas variadas, toques de hierbas aromáticas y como base para tostadas o montaditos. Combina excepcionalmente con quesos frescos, hummus y ensaladas de verduras.
Receta de pan de garbanzo
El pan de garbanzo se distingue por el uso de harina de garbanzo y aceite de oliva virgen extra, aportando un sabor único y una textura suave. Es perfecto para quienes buscan una alternativa sin gluten y puede personalizarse fácilmente con semillas o hierbas aromáticas.
Tiempo de preparación
- Activación de la levadura y preparación inicial: 15 minutos
- Primer levado: 1 hora
- Segundo levado: 20-30 minutos
- Horneado: 35-40 minutos
Tiempo total estimado: 2 horas
Ingredientes
- 250 g de harina de garbanzo
- 1 sobre de levadura seca de panadería (7 g)
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar (opcional)
- 300 ml de agua templada
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Semillas al gusto (sésamo, chía, lino, opcional)
Cómo hacer pan de garbanzo, paso a paso
- Mezcla la levadura con el azúcar y 100 ml de agua templada. Deja reposar durante 10 minutos.
- En un bol grande, pon la harina de garbanzo y la sal.
- Haz un hueco en el centro de la harina y vierte la mezcla de levadura, el resto del agua y el aceite de oliva. Mezcla hasta lograr una masa homogénea y espesa.
- Cubre el bol y deja reposar la masa en un lugar cálido hasta que doble su volumen. (Aproximadamente 1 hora.)
- Engrasa un molde de pan o fórralo con papel vegetal.
- Vierte la masa en el molde y, si lo deseas, añade semillas en la superficie.
- Deja que la masa repose dentro del molde 20-30 minutos más para un segundo levado.
- Hornea en horno precalentado a 200°C durante 35-40 minutos, hasta que el pan esté dorado y seco al pincharlo.
- Saca el pan del molde y deja enfriar sobre una rejilla por completo antes de cortarlo.
Consejo fundamental: Asegúrate de respetar los tiempos de levado y horno, ya que la humedad es clave para la textura final del pan.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10-12 porciones (rebanadas finas de pan).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 130 kcal
- Hidratos de carbono: 19 g
- Proteínas: 5 g
- Grasas: 3 g
- Fibra: 2 g
- Sin gluten, baja en azúcares
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta tres días. Para periodos más largos, puede congelarse cortado en rebanadas durante hasta un mes.