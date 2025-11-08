España

Pan de garbanzo: una alternativa saludable, sin gluten y llena de proteína

Un pan perfecto para veganos, esponjoso y con un aroma a frutos secos que lo convierten en la opción ideal para desayunos y meriendas

Pan de garbanzo - Adobe
Descubre la simplicidad y el sabor del pan de garbanzo, una opción sin gluten y rica en proteínas que seduce a quienes buscan alternativas saludables. Este pan esponjoso, con su característico aroma a frutos secos y su miga ligera, se adapta perfectamente tanto a desayunos como a aperitivos o acompañante de platos mediterráneos.

El pan de garbanzo forma parte de una corriente culinaria inspirada en recetas tradicionales como la “socca” francesa o la “fainá” italiana, pero adaptada al gusto español. Su versatilidad permite disfrutarlo con semillas variadas, toques de hierbas aromáticas y como base para tostadas o montaditos. Combina excepcionalmente con quesos frescos, hummus y ensaladas de verduras.

Receta de pan de garbanzo

El pan de garbanzo se distingue por el uso de harina de garbanzo y aceite de oliva virgen extra, aportando un sabor único y una textura suave. Es perfecto para quienes buscan una alternativa sin gluten y puede personalizarse fácilmente con semillas o hierbas aromáticas.

Tiempo de preparación

  • Activación de la levadura y preparación inicial: 15 minutos
  • Primer levado: 1 hora
  • Segundo levado: 20-30 minutos
  • Horneado: 35-40 minutos

Tiempo total estimado: 2 horas

Ingredientes

  1. 250 g de harina de garbanzo
  2. 1 sobre de levadura seca de panadería (7 g)
  3. 1 cucharadita de sal
  4. 1 cucharadita de azúcar (opcional)
  5. 300 ml de agua templada
  6. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  7. Semillas al gusto (sésamo, chía, lino, opcional)

Cómo hacer pan de garbanzo, paso a paso

  1. Mezcla la levadura con el azúcar y 100 ml de agua templada. Deja reposar durante 10 minutos.
  2. En un bol grande, pon la harina de garbanzo y la sal.
  3. Haz un hueco en el centro de la harina y vierte la mezcla de levadura, el resto del agua y el aceite de oliva. Mezcla hasta lograr una masa homogénea y espesa.
  4. Cubre el bol y deja reposar la masa en un lugar cálido hasta que doble su volumen. (Aproximadamente 1 hora.)
  5. Engrasa un molde de pan o fórralo con papel vegetal.
  6. Vierte la masa en el molde y, si lo deseas, añade semillas en la superficie.
  7. Deja que la masa repose dentro del molde 20-30 minutos más para un segundo levado.
  8. Hornea en horno precalentado a 200°C durante 35-40 minutos, hasta que el pan esté dorado y seco al pincharlo.
  9. Saca el pan del molde y deja enfriar sobre una rejilla por completo antes de cortarlo.

Consejo fundamental: Asegúrate de respetar los tiempos de levado y horno, ya que la humedad es clave para la textura final del pan.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10-12 porciones (rebanadas finas de pan).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 130 kcal
  • Hidratos de carbono: 19 g
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 3 g
  • Fibra: 2 g
  • Sin gluten, baja en azúcares

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta tres días. Para periodos más largos, puede congelarse cortado en rebanadas durante hasta un mes.

