España

Muere Amaia Arrazola, la ilustradora que transformó el paisaje visual de Vitoria y dejó una huella artística internacional

Sus murales ornamentan importantes ciudades del mundo como Milán, Barcelona y Madrid y llegaron incluso a Japón

Guardar
La importante ilustradora internacional fallece
La importante ilustradora internacional fallece a sus 41 años

La ilustradora vasca Amaia Arrazola falleció el pasado 5 de noviembre a los 41 años tras una enfermedad que le había sido diagnosticada hace unos meses. Su muerte ha causado una fuerte conmoción en el País Vasco y en el mundo de la cultura, donde su figura estaba plenamente consolidada. Aunque residía en Barcelona, Arrazola mantenía un vínculo constante con Vitoria-Gasteiz, su ciudad natal, que estuvo siempre muy presente en su obra. Una de sus últimas creaciones fue el cartel de La Blanca 2024, las fiestas en honor a la Virgen Blanca, patrona de Vitoria.

El impacto ha conmocionado al entorno artístico y editorial. Su trayectoria era reconocida tanto por su cercanía personal como por un estilo gráfico muy propio. Ella misma definía su manera de trabajar como “una mezcla de lo que tengo en la cabeza y lo que me permite hacer la mano”. Su trazo espontáneo y colorido transmitía frescura y al mismo tiempo un mensaje social claro. El feminismo y la ecología formaban parte de su mirada y estaban integrados en muchas de sus piezas.

Amaia Arrazola
Amaia Arrazola

Una producción artística internacional

La obra de Arrazola trascendió fronteras. Sus murales pueden encontrarse en ciudades de distintos continentes: Japón, Milán, Rabat, Madrid, Pamplona o el barrio de Gracia en Barcelona, entre otras. Su estilo se había convertido en una referencia en el ámbito del muralismo contemporáneo y en la ilustración urbana.

Las librerías también han expresado su pesar. La librería madrileña Grant fue una de las primeras en publicar un mensaje tras conocerse la noticia: “El mundo es un sitio mucho peor esta mañana. Te vamos a echar tanto de menos”. En redes sociales se multiplicaron las muestras de cariño, que resaltaban su capacidad para emocionar con un trazo mínimo y su actitud cercana y vital.

Su trabajo no se limitó al arte callejero. Arrazola desarrolló una presencia constante en el mundo editorial. Es autora de obras como El Meteorito, Wabi Sabi: Un mes en Japón y Cosas que nunca olvidarás de tu Erasmus, títulos que ampliaron aún más el alcance de su creatividad.

Su camino hacia la ilustración profesional no fue inmediato. Amaia Arrazola era licenciada en Publicidad y trabajó como directora de arte júnior en la Agencia McCann antes de dar un giro a su trayectoria. Se trasladó a Barcelona para estudiar un máster en diseño y recuperar su vínculo con el dibujo, una vocación que había dejado de lado por presiones sociales. A los 23 años retomó esa pasión de forma definitiva. Su carrera como freelance creció rápido y la llevó a colaborar con grandes marcas.

Su muerte deja un vacío notable en el panorama artístico, pero su obra seguirá presente en sus murales, en sus libros y en las muchas personas que conectaron con su propuesta.

Temas Relacionados

ArtistaIlustradoraAmaia ArrazolaArte CallejeroIlustraciónEspaña-CulturaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y

¿Te gustaba mucho una canción y ahora la odias? La neurociencia explica el motivo

La dopamina y el sistema de recompensa tienen un papel fundamental en este proceso, que cada vez es más evidente por la viralización de la música

¿Te gustaba mucho una canción

22 meses a la espera de una ecografía para confirmar si tiene cáncer de mama: continúan los retrasos en los cribados de Andalucía

Carmen todavía no ha podido confirmar el diagnóstico dudoso de cáncer de mama que recibió en enero de 2024

22 meses a la espera

Dani García, chef Michelin: “Mi receta de lentejas favorita lleva foie gras, un poco de curry y queso de cabra gratinado”

El chef de restaurantes como Leña o Smoked Room nos enseña a preparar un plato muy original que nos permitirá salir del clásico guiso de lentejas con chorizo

Dani García, chef Michelin: “Mi

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

En el momento de embarcar, el comandante del vuelo le denegó el acceso, argumentando que la batería de litio de su scooter no estaba permitida a bordo

Vueling tendrá que indemnizar con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vueling tendrá que indemnizar con

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

Feijóo, tras formalizar Junts su ruptura con Sánchez: “¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?”

El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

Ayuso acusa a PSOE y Más Madrid de “obstruir a la Justicia” en el caso del fiscal general y ellos reprochan: “Diga a su novio que no se escape”

El despliegue militar español en Irak que ha recibido la Medalla de la OTAN por su servicio por la paz y seguridad

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un

Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un hijo en España es misión imposible”

El precio medio de la vivienda en España alcanza un nuevo máximo histórico: 2.303 euros por metro cuadrado entre julio y septiembre

Un padre convierte el garaje en un apartamento para su hija y su pareja para que puedan ahorrar: de 1.700 euros de alquiler a “unos pocos cientos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 noviembre

DEPORTES

“Lamine Yamal no tiene la

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”