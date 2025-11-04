Agencias

Detenido por grabar con unas gafas a chicas y tocarse "de forma obscena" en las fiestas de Girona

Guardar

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado 1 de noviembre a un hombre de 49 años durante las fiestas mayores de Girona por presuntamente grabar a chicas con unas gafas que llevaban incorporado un sistema de grabación de imagen, y hacerse tocamientos "de forma obscena".

Según han informado fuentes de la policía catalana a Europa Press, sobre las 4.40 horas de la madrugada del sábado el detenido, que no tenía antecedentes, se acercó a la zona de lavabos de las fiestas, donde supuestamente grabó a las chicas, para más tarde adentrase en una zona boscosa cercana y tocarse con los vídeos que había grabado.

Agentes de paisano le localizaron en la zona de lavabos y le descubrieron dentro del bosque, procediendo a su detención por un delito de revelación de secretos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 26 muertos y miles de afectados por el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas

Al menos 26 muertos y

El detenido en Italia por su supuesto papel en el sabotaje al Nord Stream inicia una huelga de hambre

El detenido en Italia por

Mbappé, Antony y Fermín López lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 11 de LaLiga EA Sports

Mbappé, Antony y Fermín López

Irán anuncia la construcción de ocho nuevas plantas nucleares con ayuda de Rusia

Irán anuncia la construcción de

JBL ha llevado el diseño de oído abierto a los más pequeños con los auriculares infantiles JBL Junior FREE

JBL ha llevado el diseño