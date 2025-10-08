Muere a tiros un agente de los Mossos d’ Esquadra: el asesino sería su suegro que ya se ha entregado a la policía

Muere a tiros un agente de los Mossos d’ Esquadra: el asesino sería su yerno que ya se ha entregado a la policía. (David Zorrakino/Europa Press)

Un hombre ha muerto este miércoles por la tarde tras recibir varios disparos en el barrio de Cappont, en la calle Doctora Castells, a la altura del número 17, según han informado fuentes policiales, que recibieron el aviso a las 15:30 horas aproximadamente.

El presunto autor, un hombre de entre 60 y 70 años, se ha entregado voluntariamente a los Mossos d’Esquadra tras cometer el homicidio. La víctima sería su yerno y agente de la policía autonómica catalana. En el momento de entregarse a la policía, todavía tenía el arma del crimen guardada en su coche.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar los motivos que llevaron al homicidio. Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre la relación familiar o los antecedentes de los implicados.

El barrio de Cappont, ubicado en Lleida, se encuentra conmocionado por los hechos. Las autoridades han reforzado la presencia policial en la zona mientras continúa la investigación. La investigación está bajo secreto de las actuaciones.

Problemas de salud mental y posible hipótesis

El suegro de la víctima, según adelanta El Caso, estaba ingresado en un centro psiquiátrico de Lérida y tenía una disputa familiar con su yerno para poder ver a sus nietas. Una de las principales hipótesis con la que trabajan los investigadores es que haya sufrido un brote.

*Noticia en ampliación