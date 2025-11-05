España

Protección Civil lanza un EsAlert por las fuertes lluvias en el litoral y prelitoral de Cataluña

Se mantiene activo el plan anti inundación por las precipitaciones esperadas en la madrugada de este jueves, pero no se cancelan clases ni actividades

Guardar
(Foto de ARCHIVO) Imágenes de sevillanos
(Foto de ARCHIVO) Imágenes de sevillanos refugiándose de la lluvia torrencial y el fuerte viento, que la capital hispalense ha sufrido en la jornada de hoy. A 29 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la provincia de Sevilla. Rocío Ruz / Europa Press 29/10/2025

El servicio de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya ha lanzado el mensaje EsAlert por las fuertes lluvias que se esperan en gran parte del territorio catalán. Se prevé que las zonas más afectadas sean las comarcas del litoral catalán, tanto de la provincia de Tarragona, Barcelona y Girona, así como el interior gironés. En ellas, está activa la alerta naranja. En cambio, la mayor parte de Lleida se encuentra en alerta verde y, el sur, en amarilla.

A las 20 horas, se ha reunido el comité técnico del Plan INUNCAT, dedicado a evitar inundaciones, para estudiar la situación de las precipitaciones en Cataluña. A continuación, la consellera de Interior y Seguridad Pública catalana, Nuria Parlon, ha comparecido en una rueda de prensa para evaluar la situación, más crítica en el litoral y prelitoral catalán.

Las lluvias de este jueves en Cataluña están previstas que lleguen con fuertes rachas de viento, que podrían derivar en lluvias torrenciales. Las horas de mayor intensidad son entre la una de la madrugada y las siete de la tarde de mañana.

El seguimiento por las lluvias torrenciales en Cataluña

El comité técnico de Protección Civil se ha reunido este mediodía para hacer un seguimiento por las previsiones de lluvia intensa que se esperan para esta madrugada del 5 al 6 de noviembre en gran parte del territorio catalán. Durante las horas nocturnas, desde el servicio dependiente de la Generalitat alertaban que los episodios de lluvia pueden superar los 50 litros por metro cuadrado.

A las 20 horas, volvía a reunirse el comité técnico, de acuerdo al plan para prevenir inundaciones elaborado desde la Generalitat catalana. En el intervalo entre ambas reuniones, se pedía precaución con los desplazamientos y con la realización de actividades en aquellas zonas inundables o cercanas a estas, como ríos, barrancos y barriadas.

Noticia en ampliación.

