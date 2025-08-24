Cataluña activa la alerta del plan Inuncat por la previsión de lluvias muy intensas este domingo

Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (Inuncat) por las previsiones de lluvias muy intensas a partir de este domingo por la tarde, que pueden ir acompañadas de tormenta, granizo y piedra, y de rachas fuertes de viento.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé un episodio de lluvias que se iniciarán en el Prelitoral de Barcelona y Girona, y que se irán desplazando hacia al interior, afectando a la Catalunya Central, Ponent y Pirineu, informa Protecció Civil este sábado en un comunicado.

Las precipitaciones más intensas se contemplan en el Pirineu Oriental, sobre todo en las comarcas del Ripollès (Girona), Berguedà (Barcelona) y la Garrotxa (Girona), y se podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos.