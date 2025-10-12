Parlon anuncia una ES-Alert a 5 comarcas de Tarragona y que el Inuncat pasa a Emergencia

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado que 5 comarcas de Tarragona (Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta) reciben este domingo sobre las 21.30 una ES-Alert por las lluvias y que el plan Inuncat pasa a nivel Emergencia.

En declaraciones emitidas en TV3 y recogidas por Europa Press, ha dicho que la alerta a las comarcas implica para este lunes reducir la movilidad, teletrabajar quien pueda, quedarse en casa si es posible y suspender clases.

El Gobierno ha ofrecido medios, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME): "Los tendremos en cuenta por si fuera necesario así hacerlo".

Asimismo, ha anunciado que quedan suspendidas las clases, tanto en colegios como en universidades; además de centros de servicios sociales y todas aquellas actividades con personas vulnerables, como residencias y centros de día.

LA SITUACIÓN PUEDE ALARGARSE

"Pedimos mucha prudencia a la población", ha dicho ante las lluvias de este domingo y ante lo que pueda pasar durante la noche y este lunes.

"Son fenómenos meteorológicos difíciles de prever en cuanto a la intensidad", ha advertido.

"En las próximas horas, tal como se nos ha dicho en la reunión del Meteocat, el fenómeno meteorológico de lluvias torrenciales puede variar, puede tener estaticidad", por lo que hay minimizar riesgos y minimizar también desplazamientos.

Los Bombers de la Generalitat coordinan la situación este domingo desde el centro de mando avanzado en Tortosa (Tarragona), "priorizando todas las tareas de salvamento" que vayan surgiendo.

Ha destacado como ejemplo rescatar a quienes puedan estar atrapados en las carreteras en general y en la AP-7 en particular, autopista donde "las personas que estaban ahí ean han quedado liberadas".

Todo este domingo se ha priorizado la atención a las personas, ha dicho, y ha añadido que el lunes habrá tiempo para "valorar con el territorio los daños materiales".

AMPOSTA Y FREGINALS

"Durante la noche de hoy en diferentes municipios, en el caso por ejemplo de Amposta, tenemos personas que se están atendiendo por parte del Ayuntamiento y también de los servicios nuestros de Creu Roja que hemos activado", ha añadido.

También ha aludido a Freginals, donde unas 150 personas reciben la misma atención este domingo por la noche.