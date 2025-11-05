España

Moncloa nunca tuvo el email filtrado del abogado de González Amador, solo una captura que le proporcionó un medio de comunicación, según los testigos

En el momento en el que recibieron el documento, según ha explicado Pilar Sánchez Acera, el correo original ya había sido publicado en diferentes periódicos

Pilar Sánchez Acera a su llegada al Tribunal Supremo (EFE/ J.J. Guillén)

La sesión de este miércoles del juicio contra el fiscal general ha comenzado con las declaraciones de Juan Lobato, ex Secretario General del PSOE en Madrid, y Pilar Sánchez Acera, que en el momento de los hechos era la directora de gabinete del Secretario de Estado, Óscar López.

Las preguntas han versado sobre la captura del email filtrado del abogado de Alberto González Amador, que el propio Lobato presentó en la Asamblea de la Comunidad de Madrid el 14 de marzo de 2024. Sánchez Acera ha aclarado que en Moncloa solo tuvieron una captura del correo que les había pasado un medio de comunicación que “no recuerda”, un día después de que se hubiera publicado el original.

“Ayuso estaba diciendo que era una persecución”

La testigo ha relatado que recibió la captura por parte de un periodista que “no recuerda quién era, ni de qué medio” y que no puede comprobarlo porque se ha cambiado de terminal móvil. Ha explicado que era una imagen y no el correo original, detallando que había varias diferencias entre ambos como la falta de remitente o una disposición distinta.

En ese momento lo compartió con Lobato indicándole que tenía que tener cuidado con los datos personales, pero que podía utilizarlo en su declaración en la Asamblea. “Ayuso estaba diciendo que era una persecución, y lo que que teníamos que evidenciar es que la presidenta había retorcido esa verdad. Lobato tenía la obligación de constatar que había mentido”, ha indicado.

Ha hecho hincapié en que “nunca” recibió el correo. “En ningún momento tengo en mi poder el correo del 2 de febrero, yo solo recibo una imagen de un documento distinto”, ha explicado.

Tras ser preguntada por si hizo alguna comprobación de si la imagen era veraz, ha indicado que lo comprobó en los medios, porque el correo original ya estaba publicado, y, aunque la forma era diferente, el contenido era el mismo.

“No recibí órdenes ni instrucciones de Moncloa”

Tras recibirlo, Lobato preguntó de dónde procedía la imagen, porque lo “necesitaba” para poder usarlo, a lo que Sánchez Acera respondió que “ya estaba en los medios”. Al día siguiente, el que era Secretario General del PSOE en Madrid en ese momento sacó una captura en papel de una noticia de El Plural donde se recogía este correo mientras preguntaba a la presidenta: ¿Quién miente, usted o su novio?“.

Juan Lobato entrega el acta notarial y el móvil al juez del Supremo que investiga al fiscal general.

Lobato ha sido preguntado por las acusaciones, la razón por la que se refería a este mensaje como “el correo de Fiscalía” en sus mensajes, queriendo indagar si desde el PSOE sabían si la filtración provenía del propio Ministerio Público. El testigo ha sido claro al explicar que lo llamó así simplemente porque era una comunicación entre un abogado y un fiscal, no que tuviera algún conocimiento de su origen.

Ha querido aclarar que en sus actuaciones de esos días no recibió ninguna “orden” ni “instrucción” por parte de Moncloa. “De Francesc [Vallés Vives, jefe de oficina de comunicación de Moncloa] solo recibía consejos de vez en cuando”, ha relatado. Ha negado también cualquier tipo de participación de Santos Cerdán, secretario general del PSOE en ese momento, en sus actuaciones.

