Julián López de Lerma, el “bellotero mecánico” que lidera al Juvenil A del Real Madrid

Julián López de Lerma entrenador del Juvenil A del Real Madrid

Julián López de Lerma ha emergido en pocas semanas como uno de los nombres más seguidos de La Fábrica. El técnico pacense, nacido en Badajoz el 27 de febrero de 1987, ha condensado en su breve currículum como entrenador una trayectoria formativa sólida y un arranque de temporada fulgurante al frente del Juvenil A del Real Madrid, que ha logrado recientemente una victoria por 0-4 ante el Liverpool en la UEFA Youth League. Su perfil personal y deportivo, su método de trabajo y la situación actual del equipo son hoy noticia.

Julián se formó en el fútbol base, llegó al Espanyol procedente del Flecha Negra de Badajoz, y su carrera como jugador se vio condicionada por lesiones que le obligaron a retirarse de forma prematura. Tras colgar las botas, se orientó hacia la formación y la dirección técnica en categorías inferiores, donde fue labrando su reputación gracias a un trabajo de fondo orientado a sacar el máximo rendimiento individual y colectivo de las promesas.

En su ficha pública figura como entrenador con licencia UEFA A y una preferencia táctica que prioriza el equilibrio y la posesión, según indica Transfermarkt. Además, durante su etapa como jugador, la prensa le atribuyó el apodo del “bellotero mecánico”, en relación a su origen pacense y a cierta personalidad metódica en su juego.

Carrera en los banquillos

Como entrenador ha pasado por distintos escalones del fútbol base hasta llegar a los puestos de mayor responsabilidad en Valdebebas. Su etapa más llamativa antes del Juvenil A del conjunto blanco, fue el Juvenil B, donde acumuló números muy positivos que le abrieron la puerta del primer equipo juvenil tras la salida de Álvaro Arbeloa al Castilla. En su forma de entender el fútbol destaca la flexibilidad táctica y el énfasis en el trabajo colectivo y la gestión del talento joven.

La referencia inmediata es la victoria de la jornada 4 de la Youth League en Inglaterra (Liverpool 0-4 Real Madrid). Un triunfo contundente que sitúa al Juvenil A como líder de la clasificación con pleno de victorias en la competición continental y que refuerza sus opciones como uno de los favoritos. Goles de Jacobo, Adrián Pérez, Jaime Barroso y Diego Aguado firmaron la goleada que el club y la prensa han tildado como una exhibición del poderío blanco en categoría Sub-19.

El Juvenil A del Real Madrid tras vencer al Liverpool

Ese rendimiento en Europa llega también complementado por un inicio de temporada doméstico igualmente brillante, donde es líder con 21 puntos tras siete victorias en siete partidos. Además, desde diarios deportivos como AS, destacan cómo el equipo de Julián ha sabido compactarse atrás y aprovechar la calidad de sus piezas en ataque.

Igualando a Raúl

El inicio inmejorable con pleno de victorias hace que se dejen ver las primeras comparaciones con otros técnicos anteriores del equipo de La Fábrica. En este caso con fundamento, ya que las cuatro victorias seguidas en Youth League igualan a las conseguidas por Raúl González Blanco en la misma competición. La leyenda madridista consiguió llevarse este torneo continental durante su etapa en el banquillo.

Su reto de dirigir el Juvenil A del Real Madrid de momento marcha a la perfección, teniendo en cuenta la dificultad del puesto, pues es uno de los equipos más estratégicos de la cantera y Álvaro Arbeloa había dejado el listón muy alto. Si López de Lerma consigue mantener el nivel y lograr algunos títulos, sin duda será considerado como una pieza de gran valor para el club y aumentará sus opciones para tener una larga carrera en los banquillos del máximo nivel.