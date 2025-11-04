Liverpool - Real Madrid, en directo: Anfield acoge el duelo de Champions de dos grandes clubes europeos

Un partido entre el Real Madrid y el Liverpool (AFP)

El Real Madrid viaja a Anfield para enfrentarse al Liverpool en una nueva jornada de la Champions League. El equipo que dirige Xabi Alonso llega a este encuentro situado entre los ocho mejores de la competición y en uno de los momentos más sólidos de la temporada, impulsado por los recientes triunfos contra el FC Barcelona en el Clásico y frente al Valencia.

Para este duelo, el técnico madridista no podrá contar con Mastantuano, quien se suma a las ausencias previamente confirmadas de Carvajal, Rüdiger y Alaba. A pesar de estas bajas, Xabi Alonso dispondrá de la mayoría de sus habituales titulares. Camavinga regresará al once desde el inicio y todo indica que la alineación será muy similar a la mostrada en el último Clásico, con Valverde ocupando el lateral derecho y Bellingham acercándose a la línea de ataque, donde acompañará a Vinicius y Mbappé.

El Liverpool, por su parte, afrontará el encuentro sin dos piezas clave en la ofensiva: Isak y Frimpong, ambos descartados para este compromiso. Arne Slot, responsable del banquillo inglés, manifestó su percepción sobre el partido y también sobre las diferencias respecto a la temporada anterior. “No será lo mismo que el año pasado porque éramos un equipo diferente y el Real Madrid tenía muchas bajas por lesión. Ellos han hecho cambios, pero cada partido es una prueba para saber dónde vamos”, afirmó Slot, reconociendo los cambios en ambas plantillas y la dificultad del desafío en un tramo decisivo de la Champions League. Además, Alexander Arnold y Xabi Alonso regresarán al club inglés que durante mucho tiempo fue su casa. Uno como jugador, el otro al frente del banquillo blanco.