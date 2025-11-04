Liverpool - Real Madrid, en directo: Anfield acoge el duelo de Champions de dos grandes clubes europeos

España Deportes

El Real Madrid viaja a Anfield para enfrentarse al Liverpool en una nueva jornada de la Champions League. El equipo que dirige Xabi Alonso llega a este encuentro situado entre los ocho mejores de la competición y en uno de los momentos más sólidos de la temporada, impulsado por los recientes triunfos contra el FC Barcelona en el Clásico y frente al Valencia.

Para este duelo, el técnico madridista no podrá contar con Mastantuano, quien se suma a las ausencias previamente confirmadas de Carvajal, Rüdiger y Alaba. A pesar de estas bajas, Xabi Alonso dispondrá de la mayoría de sus habituales titulares. Camavinga regresará al once desde el inicio y todo indica que la alineación será muy similar a la mostrada en el último Clásico, con Valverde ocupando el lateral derecho y Bellingham acercándose a la línea de ataque, donde acompañará a Vinicius y Mbappé.

El Liverpool, por su parte, afrontará el encuentro sin dos piezas clave en la ofensiva: Isak y Frimpong, ambos descartados para este compromiso. Arne Slot, responsable del banquillo inglés, manifestó su percepción sobre el partido y también sobre las diferencias respecto a la temporada anterior. “No será lo mismo que el año pasado porque éramos un equipo diferente y el Real Madrid tenía muchas bajas por lesión. Ellos han hecho cambios, pero cada partido es una prueba para saber dónde vamos”, afirmó Slot, reconociendo los cambios en ambas plantillas y la dificultad del desafío en un tramo decisivo de la Champions League. Además, Alexander Arnold y Xabi Alonso regresarán al club inglés que durante mucho tiempo fue su casa. Uno como jugador, el otro al frente del banquillo blanco.

20:03 hsHoy

1’ Falta sobre Camavinga tras una primera ocasión del Liverpool

20:00 hsHoy

Ya rueda el balón sobre el césped de Anfield. Empieza el partido entre el Liverpool y el Real Madrid

19:56 hsHoy

Saltan los jugadores al terreno de juego

19:54 hsHoy

Suena el You’ll never walk alone en el estadio de Anfield

19:44 hsHoy

Los jugadores del Real Madrid entrenan sobre el verde a falta de unos minutos para que empiece el duelo

19:42 hsHoy

Quedan solo 15 minutos para que el balón empiece a rodar por el césped de Anfield

19:00 hsHoy

También se conoce el equipo titular del Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, MacAllister, Szoboszlai; Wirtz, Salah y Ekitiké.

18:57 hsHoy

Ya se conoce el once del Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Militao, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.

18:54 hsHoy

El Real Madrid se prepara para afrontar el duelo frente al Liverpool en la Champions League tras una de sus mejores semanas deportivas en lo que va de temporada. La plantilla, dirigida por Xabi Alonso, ha experimentado una serie de acontecimientos positivos que han elevado su confianza y proyección internacional. El reciente triunfo ante el FC Barcelona en el Clásico español se ha traducido en un impulso anímico que se refleja tanto en el rendimiento colectivo como en el entusiasmo de la afición madridista. Esa victoria no solo sirvió para ganar un partido clave dentro del calendario doméstico, sino que ha fortalecido el ambiente en el vestuario.

18:45 hsHoy

¡Muy buenas noches! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Hoy tenemos una cita muy especial: un duelo de Champions. El Liverpool recibe en Anfield al Real Madrid como partido de la fase liguera de la competición de las estrellas.

