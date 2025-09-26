Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol

El antiguo centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Sergio Busquets se retirará el fútbol al final de la temporada de la Major League Soccer (MLS), tal y como anunció su club, el Inter de Miami. La liga regular termina el 7 de diciembre, pero su última aparición dependerá de la actuación del equipo en los play off para luchar por el título.

Trayectoria y palmarés

Hace 17 años debutó profesionalmente en la liga española y este 26 de septiembre ha anunciado oficialmente que dejará los terrenos de juego. El jugador lo ha comunicado a través de un vídeo por redes sociales, en el que a lo largo de los 2:42 minutos de duración, relata las vivencias que el fútbol le permitió vivir. Este deporte le dio la oportunidad de cumplir lo que siempre soñó, le regaló “vivencias únicas”.

Primero se despidió del Barcelona, la que fue su casa la mayor parte de su carrera, pues se formó en la Masía y estuvo ligado al club un total de 18 años, debutando en el primer equipo en 2008. Como culé disputó 727 partidos oficiales, ganando 32 títulos, entre los que destacan 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 3 Champions League. Es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del club del cual fue capitán en sus últimos años. “Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”, destaca en el vídeo.

Busquets levantando la Supercopa de España (REUTERS/Albert Gea)

No faltó en su despedida el agradecimiento a la selección española, donde ‘Busi’ fue pieza clave en la etapa más exitosa de “La Roja”, consiguiendo el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012 tras 143 internacionalidades. “Gracias a la selección española, fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón”, continuó con las correspondencias.

Últimos años en Miami

“Gracias al Inter Miami. Por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento, en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena”, compartió el catalán. Tras 15 temporadas en el Barcelona, emprendió una nueva aventura en la MLS con el Inter Miami de David Beckham en 2023. Allí ha compartido vestuario con antiguos compañeros e inseparables Leo Messi y Jordi Alba y su actual entrenador, Javier Mascherano, también compartió con él la camiseta azulgrana. Sergio Busquets ganó la Leagues Cup de 2023 y el Supporters Shield con el conjunto de Florida, en el que hasta el momento ha disputado 105 partidos, a la espera de lo que pueda conseguir de aquí a final de temporada.

Sergio Busquets con el Inter Miami (Sam Navarro-Imagn Images)

El final se lo guardó para hacer una despedida del deporte y de todos los que fueron sus compañeros a lo largo de su camino, “Gracias a todos mis compañeros, al staff, y a todas las personas con las que compartí tantos momentos bonitos e inolvidables, lo mejor que me llevo sois vosotros”. De igual forma se dirigió personalmente a los fans, a los que espera haberles devuelto “una pequeña parte de todo lo que significaron para mí”.

El jugador catalán afirmó que su pilar fundamental fue su familia, para el éxito que tuvo a lo largo de su carrera el que es considerado como uno de los mejores “5” de la historia del fútbol y que se despidió con un emotivo “hasta pronto”. Por el momento continuará en activo hasta el final de los playoffs de la MLS por los que estarán peleando y quién sabe si en un futuro estará presente en los banquillos.