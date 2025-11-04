El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Los jugadores del Liverpool celebrando el gol ante el Real Madrid (Reuters/Jason Cairnduff)

El Liverpool hizo los deberes en casa ante un Real Madrid que llegaba bajo un aura de éxito y se hundió ante las embestidas reds. Ni Xabi Alonso ni Alexander-Arnold, que regresaban a la que fue su casa, tuvieron la noche esperada. Los de Arne Slot sabían qué estrategia debían seguir para conseguir dominar ante los blancos. Con lo que no contaban era con un muro llamado Courtois que paró todos los disparos que llegaron a su portería por tierra, mar y aire. En el minuto 61, Szoboszlai puso en juego un balón parado para que lo mandara al fondo de la red MacAllister. Esta vez el muro belga no fue capaz de detenerlo. El marcador no volvió a moverse a pesar de que ambos conjuntos no dejaron de intentarlo. Los tres puntos se quedan en Anfield.

El Real Madrid aterrizaba en Anfield con la confianza renovada. Los blancos se alzaron con la victoria en el primer Clásico de la temporada ante el FC Barcelona. Tres puntos que sirvieron para elevar la moral blanca y evidenciar que también son capaces de estar a la altura de los grandes duelos. Justo antes del partido ante el club inglés los de Xabi Alonso aplastaron al Valencia para reafirmarse antes de la cita de Champions, donde acuden bajo un aura de éxito. Sin embargo, los reds, como gran club inglés y europeo, no iban a ponerle las cosas fáciles al equipo blanco.

El Liverpool ha protagonizado un inicio de temporada gris, que ha sido cuestionado por las carencia que mostrado en sus primeros partidos. Sin embargo, justo antes de su cita europea resurgieron con un 2-0 ante el Aston Villa en la Premier. Arne Slot, entrenador del club inglés, ya adelantaba que el partido ante el Real Madrid no sería sencillo. Y eso precisamente fue lo que se evidenció en los primeros 45 minutos. Los reds comenzaron tentando la portería blanca, avisando a Courtois de lo que se venía, mientras la defensa del Real Madrid trataba de achicar aguas.

Los minutos pasaban y la posesión y las ocasiones iban virando de un equipo al otro. El inicio de partido dominado por los reds, dio paso al juego de los de Xabi Alonso, que buscaban a Vinicius en banda. A Mbappé trataron de encontrarle por el centro, pero el arsenal de jugadores reds hizo complicado conectar con el francés. Ni siquiera Arda Güler, su mayor aliado, fue capaz de sacar de armar una jugada con el delantero. En el minuto 30 de partido, el árbitro señaló mano de Tchouaméni en la frontal del área. Sin embargo, desde el VAR le indicaron que la acción había sido dentro del área y, por lo tanto, penalti. Ante esta situación el colegiado fue a revisar la jugada y decidió que no había nada.

La mano de Tchouameni durante el partido de Champions del Real Madrid y el Liverpool (Reuters/Jason Cairnduff)

Unos minutos más tarde, Arda reclamó penalti tras caer en el área, pero el colegiado indicó que se levantara. Los mismo ocurrió en la siguiente jugada con una acción de Vinicius. El partido parecía que se marchaba al descanso con empate en el marcador y así fue. Los 22 jugadores se marcharon al vestuario, para recibir las indicaciones de los técnicos con el fin de cambiar la dinámica en la segunda mitad.

El gol de MacAllister

Los segundos 45 minutos arrancaron igual que los primeros, con el Liverpool buscando batir al portero belga del Real Madrid. Jugada a jugada, el guardameta fue sacando todos los cañonazos que lanzaban los reds. Szoboszlai; Wirtz, Salah y Ekitiké, todos intentaron mandar el balón al fondo de la red, pero fue MacAllister quien lo consiguió. En el minuto 61 de partido, Szoboszlai puso en juego un balón parado que remató el diez de los reds, derribando el muro belga.

A partir de ese momento, la defensa del Real Madrid trató de defender la zaga mientras buscaba cazar un balón al contraataque o una subida por banda de Vinicius, nada fue suficiente para igualar el marcador y tratar de enfundar esa esperanza para dar la vuelta al partido y firma una de las clásicas remontadas blancas en noches de Champions. No hubo épica. Ni la entrada de Alexander-Arnold, Rodrygo y Brahim cambiaron la dinámica en la que estaba enfrascado el club blanco. Los de Arne Slot no consiguieron ampliar su ventaja en el marcador y sellaron la victoria por la mínima, suficiente para quedarse con los tres puntos y arruinar el regreso de Xabi Alonso y Arnold a Anfield. El Real Madrid firma así su primera derrota en Champions.