Cómo cocinar el boniato en la freidora de aire, un clásico saludable de otoño sin encender el horno

Ya sea cortado en bastones, rodajas o cubos, el boniato conseguirá en la ‘airfryer’ su punto de cocción perfecto, con un ligero y crujiente dorado y una jugosidad interna inigualable

Cubos de boniato asados en
Cubos de boniato asados en freidora de aire

Batata, boniato o patata dulce. Varios nombres para designar a este tubérculo tan versátil en la cocina y tan rico en nutrientes. Es una de las indudables estrellas de la temporada otoñal, un ingrediente rico y versátil que actúa como acompañamiento ideal para carnes y pescados, o incluso como protagonista en un plato principal.

Los grandes beneficios que aporta a nuestra salud hacen que se trate de un producto cada vez más consumido en los hogares españoles. El boniato es un tubérculo muy energético por su riqueza en hidratos de carbono, además de un ingrediente lleno de vitaminas y minerales. En este sentido, cabe destacar el aporte de vitamina A, algo que ya nos indica su intenso color naranja. Pero también brilla por ser una importante fuente de vitaminas C, B6, B5, B1 y B2, y de minerales como el magnesio, el potasio, el hierro o el cobre. Al mismo tiempo, destaca por ser una buena fuente de fibra y antioxidantes.

Como también ocurre en el caso de las patatas, este tubérculo se caracteriza por su enorme versatilidad. Las posibilidades para incluir este ‘superalimento’ en nuestra dieta son casi infinitas, con opciones tanto saladas como dulces que podemos preparar tanto en la sartén como en el horno e incluso en la freidora de aire. Es con esta herramienta, con la archiconocida airfryer, con la que hoy cocinaremos nuestro boniato, consiguiendo un resultado más rápido y limpio, aunque tan delicioso como el que podríamos conseguir con cualquier otro método.

Receta de boniato asado en freidora de aire

Preparar el boniato asado en freidora de aire es una técnica rápida y limpia que destaca por su sencillez. El boniato se corta en bastones, rodajas o cubos y se sazona antes de cocinarse en la freidora de aire, donde adquiere un ligero dorado y una jugosidad interna irresistible. Si buscas una textura similar a las clásicas “patatas fritas”, el corte en bastones y el empleo mínimo de aceite son la clave.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15-20 minutos

Tiempo total estimado: 20-25 minutos

Ingredientes

  • Uno o dos boniatos medianos
  • Una a dos cucharadas de aceite de oliva (opcional)
  • Sal al gusto
  • Pimienta, pimentón, ajo en polvo, romero u otras especias al gusto

Cómo hacer boniato asado en freidora de aire, paso a paso

  1. Lava y pela los boniatos (puedes dejar la piel si prefieres).
  2. Corta los boniatos en bastones, rodajas o cubos según tu preferencia.
  3. Seca bien los trozos de boniato con papel de cocina, lo que aumentará la textura crujiente del exterior.
  4. Mezcla los trozos de boniato con el aceite de oliva, sal y las especias elegidas en un bol grande.
  5. Precalienta la freidora de aire a 180℃ durante 3 minutos para comenzar con la temperatura adecuada.
  6. Coloca los trozos en la cesta en una sola capa, lo que permite que el aire circule y doren de forma pareja. No sobrecargues la cesta de la freidora y haz varias tandas si es necesario.
  7. Cocina durante 15-20 minutos a 180℃. Recuerda remover a mitad del cocinado para conseguir un dorado uniforme.
  8. Comprueba que el boniato está tierno y dorado. Añade 2-3 minutos extra si te gustan muy crujientes.
  9. Sirve caliente, como guarnición o aperitivo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre dos y cuatro porciones, dependiendo del tamaño del boniato utilizado y del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 90-120 kcal
  • Hidratos de carbono: 22 g
  • Fibra: 3 g
  • Grasas: 2-4 g
  • Proteína: 1-2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El boniato asado en freidora de aire se puede conservar hasta tres días en recipiente hermético en el frigorífico. Para recuperar la textura crujiente, recalienta en la freidora de aire durante tres o cuatro minutos antes de servir.

