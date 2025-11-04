Laura Muñoz, sexta expulsada de ‘OT 2025’: Claudia rompe el empate entre Tinho y Cristina y protagoniza el momento más tenso de la gala

Laura Muñoz, sexta expulsada de ‘OT 2025’ (@operaciontriunfo)

Esta edición de Operación Triunfo acaba de alcanzar su punto intermedio. El cierre de la gala 7 se salda con la expulsión de Laura Muñoz, un duelo ajustado y el anuncio de las primeras fechas de conciertos y firmas de discos fuera de la Academia. La noche en Prime Video fue una mezcla de emociones, música en directo y noticias para los seguidores del formato.

Cristina y María Cruz se jugarán su puesto en la academia en la próxima gala

La decisión del público, con más de cinco millones de votos registrados, mantuvo a Olivia dentro del concurso después de enfrentarse a Laura Muñoz en la nominación. Laura interpretó “Greatest Love of All” de Whitney Houston, mientras Olivia eligió “Superestrella”, éxito de Aitana. El veredicto: Laura abandona la Academia y Olivia cruza la pasarela, obteniendo además el aplauso del jurado.

La gala empezó con todos los concursantes sobre el escenario interpretando “Qué bonito es querer”, de Manuel Carrasco. Luego, los duetos y actuaciones individuales se sucedieron: Tinho versionó “Let’s Dance” de David Bowie, María Cruz se acercó a “La Reina” de Lola Índigo, Crespo y Téyou hicieron suyo el clásico “Don’t Look Back in Anger” de Oasis, Guillo Rist apostó por “Catarata” de BajoCero X, mientras Claudia Arenas y Cristina unieron voces en “End of the World” de Miley Cyrus. Guille y Lucía clausuraron las actuaciones con “Siempre es de noche” de Alejandro Sanz.

Claudia Arenas repetía esta noche su condición de favorita, sumando además 3.000 euros al premio cedidos por ING; mientras Javier Crespo, Lucía, Olivia, Téyou y Guillo Rist aseguraron una semana más su plaza en la Academia tras cruzar la pasarela.

Entre nominaciones y salvaciones, Tinho, Guille Toledano, Cristina y María Cruz quedaron en la cuerda floja según el jurado. El profesorado apostó por salvar a Guille Toledano y, entre lágrimas, Claudia asumió la responsabilidad de tomar la decisión que permitiría desempatar entre Tinho y Cristina tras una reñida votación. El resultado: Tinho se mantiene en el concurso y la próxima semana serán Cristina y María Cruz quienes se jueguen su permanencia.

Fechas y localizaciones de los conciertos de la gira de Operación Triunfo

Chenoa, al frente de la noche, fue la encargada de anunciar los planes para los próximos meses de Operación Triunfo 2025. Ya están confirmados los primeros conciertos de la gira: 3 de julio en el Movistar Arena de Madrid, 10 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona y 18 de julio en el Roig Arena de Valencia. Las entradas para estos directos, así como los discos de la edición, ya están disponibles. Antes, el 15 de noviembre, se celebrarán varias firmas de discos en el Olímpico Arena de Badalona, el pabellón 12 de IFEMA Madrid y L’Alqueria del Basket en Valencia. Además, se anunció que esta edición de OT contará con un himno propio, que reunirá a los concursantes de 2025 en una nueva canción colectiva.

Con diez concursantes restantes y siete galas por delante hasta la final, la edición de 2025 entra en su tramo clave. El ambiente en la Academia suma presión pero también oportunidades: cada semana cuenta para llegar al desenlace.