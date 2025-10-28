Chenoa anuncia la gira de ‘OT 2025′ en pleno ecuador de la edición: lo que se sabe hasta el momento

Chenoa anuncia la gira de 'OT 2025' en la gala 6 (@operaciontriunfo)

Por fin se ha confirmado lo que todos los fans y concursantes de Operación Triunfo 2025 esperaban con ansias: habrá gira musical una vez finalice la edición. El mal sabor de boca por la expulsión de Max que tenían los diez participantes que continúan en el programa se ha diluido tras el anuncio que ha dado Chenoa en el plató de Prime Video.

Según ha detallado la presentadora, se podrán ver a los 16 concursantes de la edición en la gira nacional que tendrá lugar el año que viene. La noticia ha volado por redes sociales y ha generado un entusiasmo en los fans que desean saber todos los detalles para conseguir las entradas que les permitirán ver a sus favoritos en vivo cuando salgan de la academia.

Cómo inscribirse a la preventa

A pesar de que, por el momento, Chenoa no ha precisado fechas ni ciudades, el perfil oficial de OT, tanto de X como de Instagram, ha asegurado que la información concreta sobre la gira estará disponible durante los próximos días. “Pronto compartiremos todos los detalles: fechas, recintos y ciudades”, explicó la organización. Solo se sabe que los espectáculos reunirán en el escenario a la generación completa de artistas que actualmente compite en la academia, ofreciéndoles la oportunidad de interpretar tanto los temas trabajados en el programa como nuevas canciones inéditas.

Sin embargo, a falta de todos los detalles, la preventa de entradas ya está en marcha. Y es que, la Academia ha habilitado un enlace a través de su perfil de Twitter (giraot2025.com), donde los fans pueden registrarse y garantizar su acceso anticipado a las localidades. La normativa permite adquirir hasta 9 entradas por persona, con el objetivo de favorecer la asistencia grupal sin limitar la oportunidad a quienes adquieren tickets en conjunto.

Sin duda, como en toda espera al lanzamiento de este tipo de eventos, se recomienda que aquellos que deseen acudir a estos conciertos conserven los datos personales actualizados en la plataforma. Asimismo, se aconseja que estar atentos a los oficiales que pronto actualizarán las indicaciones para completar el proceso de compra.

Los seguidores de Operación Triunfo han seguido de cerca cada gala y evolución individual de los concursantes, por lo que la gira representa un acontecimiento clave tanto para el público como para los propios artistas. El recorrido por diferentes ciudades de España mantendrá la esencia de las giras anteriores, con un formato renovado que permitirá ver actuaciones grupales y solistas en cada evento.

Olivia y Laura quedan nominadas en la gala 6 de OT 2025 (@operaciontriunfo)

Invitados estrella y nominaciones inesperadas

En la última gala, transmitida en exclusiva por Prime Video, se vivieron dos momentos destacados: la actuación de Abraham Mateo y Ana Mena, quienes presentaron una versión del tema “Quiero decirte”, y el anuncio oficial de la gira. Todo ello ha ocurrido en un contexto especial para la edición, marcado por la emoción tras la salida de Max, quien competía con Lucía Casani por su permanencia y abandonó la academia tras la votación.

Además, los concursantes ofrecieron números individuales y en dúo, como Crespo con Can’t hold us (Macklemore y Ryan Lewis) y Cristina con Je Me Casse (Destiny). Los duetos fueron protagonizados por Claudia y Guille Toledano (Dos gardenias), Teyou y Tinho (Agua), Laura Muñoz y María Cruz (Diamonds), y Olivia junto a Guillo Rist (El principio de algo).

Estas dos últimas actuaciones fueron las que se pusieron en el foco de las nominaciones, dejando a los cuatro concursantes como propuestas para abandonar la Academia en la próxima gala. Así, después de que Guillo haya sido salvado por los profesores y María Cruz por sus compañeros, Olivia y Laura quedan finalmente nominadas para el siguiente programa.