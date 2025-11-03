Sophia Khan, la nueva y discreta novia de Juan Urdangarin que también trabaja para el yerno de Aznar

Sophia Khan y Juan Urdangarin, en montaje de Infobae. (RRSS/REUTERS)

Juan Urdangarin es el hijo más discreto de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. El primogénito del matrimonio lleva años residiendo en Londres, donde trata de apartarse del foco mediático que acompaña a su familia. Sin embargo, su vida privada ha vuelto a ocupar la primera plana tras ser visto por las calles de la capital británica junto a su nueva novia, una joven de la que se han conocido algunos detalles.

El joven, de 26 años, ha sido fotografiado junto a Sophia Khan, una canadiense de origen indio, en una serie de instantáneas reveladas por la revista ¡HOLA! que no dejan lugar a las dudas sobre la naturaleza de esta relación.

En las imágenes que confirman el romance, Juan Urdangarin y Sophia Khan pasean en actitud cariñosa por el barrio de Chelsea, disfrutan de un café en Pavilion Road y comparten una cena en el restaurante indio Dishoom, en Battersea Power Station. Según ha detallado la citada publicación, la pareja lleva “algo menos de un año” de relación y, hasta ahora, ambos habían optado por mantener su historia lejos de la exposición pública.

Esta es la primera vez que se le conoce una pareja al sobrino de Felipe VI. Y es que mientras sus hermanos han protagonizado titulares por sus estudios o relaciones, Juan ha preferido mantenerse en un segundo plano, cultivando una imagen de discreción y alejamiento del foco mediático.

La infanta Cristina y Juan Urdangarin en la boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar.

Quién es Sophia Khan

Sophia Khan, de 25 años, ha irrumpido en la actualidad española como la nueva pareja de Juan Urdangarin. Nacida en Alberta, Canadá, y de origen indio, Sophia ha desarrollado un perfil profesional y académico de proyección internacional. Según ha informado ¡HOLA!, reside en Londres y trabaja como “team executive” en E1 Series, la competición internacional de lanchas eléctricas fundada por Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar. Este entorno deportivo y sostenible ha sido el nexo que ha unido a la pareja, ya que Juan trabaja en el área de logística y coordinación de eventos de la Fórmula E, el campeonato de monoplazas eléctricos creado también por Agag.

La trayectoria de Sophia Khan destaca por su formación en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, donde estudió Desarrollo y Gestión Sostenible, y por su posterior máster en la misma especialidad. Su compromiso con causas medioambientales y sociales se ha reflejado en su participación en proyectos internacionales y en su labor como instructora de Pilates. Además, durante los primeros meses de la pandemia, Sophia encabezó un programa de ayuda a familias de refugiados sirios en Canadá, coordinando la donación de equipos tecnológicos y la gestión de tutores online.

En el ámbito laboral, Sophia ha acumulado experiencia en el sector de la hostelería en Toronto y en la gestión deportiva en Edmonton, antes de incorporarse a Enovation Consulting en Londres y, finalmente, a E1 Series en noviembre de 2024. Su perfil combina la excelencia académica, la vocación social y la gestión en entornos deportivos innovadores.

Discreta relación

Juan Urdangarin, nacido en Barcelona en 1999, ha pasado la mayor parte de su vida fuera de España, primero en Ginebra y después en Londres, donde reside actualmente. Su trayectoria académica se ha desarrollado en centros internacionales, y su carrera profesional ha estado vinculada a la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Actualmente, trabaja en la Fórmula E, donde comenzó como ayudante de producción y ha ido adquiriendo una visión global del negocio.

El encuentro entre Juan y Sophia se produjo en el entorno profesional de E1 Series, el campeonato de lanchas eléctricas fundado por Alejandro Agag. Ambos compartieron trabajo y, a partir de ahí, surgió una conexión basada en intereses comunes como la sostenibilidad, la innovación y el deporte.

La pareja ha sido vista en algunos de los lugares más emblemáticos de Londres, como el barrio de Chelsea y Battersea Power Station, donde han disfrutado de planes sencillos y cotidianos. Ambos han optado por la discreción, evitando compartir imágenes juntos en redes sociales y manteniendo su relación al margen de la atención mediática hasta la publicación de las recientes fotografías.