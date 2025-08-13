La vida de Juan Urdangarin fuera de España: su trabajo en la empresa del yerno de Aznar, piso compartido y sin planes de volver

La Infanta Cristina Y Juan Urdangarin en la boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar (José Ruiz / Europa Press)

La trayectoria de Juan Urdangarin, primogénito de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha estado marcada por la discreción y la independencia. Su salida de España para estudiar Relaciones Internacionales en una universidad británica se transformó en mucho más que una etapa formativa. Y es que este ciclo supuso el inicio de una vida establecida en Reino Unido.

Tras obtener el título universitario hace más de cuatro años, Urdangarin volvió a España, donde realizó prácticas profesionales de corta duración. Tan solo unas semanas después, regresó a Londres, ciudad que se ha convertido en su residencia habitual y el centro de sus proyectos personales y laborales, según Vanitatis.

El hijo mayor de la infanta Cristina encontró su primera oportunidad laboral en Fórmula E, el campeonato internacional de monoplazas eléctricos fundado por Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar. Esta empresa emergente, con valores ecológicos y proyección internacional, resultó una plataforma idónea para jóvenes profesionales como el sobrino de Felipe VI.

Irene Urdangarin, junto a sus hermanos Pablo Nicolás y Juan Valentín, en una foto de archivo.

Su incorporación al área de logística y coordinación de eventos le ha llevado a participar en la organización de grandes premios y a gestionar parte de la operativa interna de la compañía. Sus funciones requieren viajar con frecuencia por diferentes ciudades, dado el carácter itinerante del campeonato. Hace dos años, la revista ¡Hola! publicó varias imágenes de Juan colaborando en un puesto de hospitality, repartiendo agua durante una de las pruebas del campeonato.

Su rol profesional ha evolucionado desde entonces y, actualmente, supervisa la distribución de vehículos eléctricos donados a comunidades desfavorecidas. De acuerdo con la información manejada por Vanitatis, se trata de un área que conecta con su interés previo en iniciativas sociales y solidarias.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Ese interés no es nuevo. Antes de iniciar su carrera profesional, Juan dedicó un año sabático al voluntariado en la Fundación de Kike Figaredo en Camboya. Aquella experiencia reforzó su vocación y la voluntad de contribuir con su trabajo a causas de impacto social. Y es que, entonces, confirmó lo que ya intuía: que su lugar estaba cerca de quienes más lo necesitan.

Completamente adaptado a su vida en Reino Unido

En el plano personal, Juan Urdangarin ha optado por una vida alejada del foco mediático y de los entornos palaciegos. Reside en un piso compartido en Londres junto a un amigo, una fórmula habitual entre jóvenes profesionales internacionales. Además, el joven ha consolidado su círculo social de amigos, con quienes comparte actividades y aficiones. En otras palabras, se encuentra plenamente integrado en la vida de la capital británica.

La infanta Elena junto a su hermana, la infanta Cristina, y su sobrino Juan Urdangarin (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

Según fuentes próximas citadas por Vanitatis, Urdangarin no contempla un regreso a España en el corto plazo, desmintiendo así los rumores sobre una supuesta vuelta a Zarzuela con su abuela, la reina Sofía. Si bien mantiene con ella una relación cercana y afectuosa y la visita con frecuencia, su proyecto vital y profesional está afianzado en el extranjero.

Especialmente reservado y distante de la vida pública, Urdangarin ha apostado de manera consistente por su autonomía personal. Y es que ha atravesado importantes dificultades, como el acoso escolar durante su infancia, situación que impulsó a sus padres a buscar un entorno diferente para él en Ginebra. Estas vivencias contribuyeron a forjar una personalidad independiente, firme y empática. Con madurez y un perfil bajo, Juan Urdangarin mantiene una buena relación con sus hermanos y allegados y se caracteriza por la discreción en su vida diaria.