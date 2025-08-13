España

La vida de Juan Urdangarin fuera de España: su trabajo en la empresa del yerno de Aznar, piso compartido y sin planes de volver

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin lleva varios meses residiendo en Reino Unido, donde ha construido una vida que poco tiene que ver a la que tenía en España

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
La Infanta Cristina Y Juan
La Infanta Cristina Y Juan Urdangarin en la boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar (José Ruiz / Europa Press)

La trayectoria de Juan Urdangarin, primogénito de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha estado marcada por la discreción y la independencia. Su salida de España para estudiar Relaciones Internacionales en una universidad británica se transformó en mucho más que una etapa formativa. Y es que este ciclo supuso el inicio de una vida establecida en Reino Unido.

Tras obtener el título universitario hace más de cuatro años, Urdangarin volvió a España, donde realizó prácticas profesionales de corta duración. Tan solo unas semanas después, regresó a Londres, ciudad que se ha convertido en su residencia habitual y el centro de sus proyectos personales y laborales, según Vanitatis.

El hijo mayor de la infanta Cristina encontró su primera oportunidad laboral en Fórmula E, el campeonato internacional de monoplazas eléctricos fundado por Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar. Esta empresa emergente, con valores ecológicos y proyección internacional, resultó una plataforma idónea para jóvenes profesionales como el sobrino de Felipe VI.

Irene Urdangarin, junto a sus
Irene Urdangarin, junto a sus hermanos Pablo Nicolás y Juan Valentín, en una foto de archivo.

Su incorporación al área de logística y coordinación de eventos le ha llevado a participar en la organización de grandes premios y a gestionar parte de la operativa interna de la compañía. Sus funciones requieren viajar con frecuencia por diferentes ciudades, dado el carácter itinerante del campeonato. Hace dos años, la revista ¡Hola! publicó varias imágenes de Juan colaborando en un puesto de hospitality, repartiendo agua durante una de las pruebas del campeonato.

Su rol profesional ha evolucionado desde entonces y, actualmente, supervisa la distribución de vehículos eléctricos donados a comunidades desfavorecidas. De acuerdo con la información manejada por Vanitatis, se trata de un área que conecta con su interés previo en iniciativas sociales y solidarias.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Ese interés no es nuevo. Antes de iniciar su carrera profesional, Juan dedicó un año sabático al voluntariado en la Fundación de Kike Figaredo en Camboya. Aquella experiencia reforzó su vocación y la voluntad de contribuir con su trabajo a causas de impacto social. Y es que, entonces, confirmó lo que ya intuía: que su lugar estaba cerca de quienes más lo necesitan.

Completamente adaptado a su vida en Reino Unido

En el plano personal, Juan Urdangarin ha optado por una vida alejada del foco mediático y de los entornos palaciegos. Reside en un piso compartido en Londres junto a un amigo, una fórmula habitual entre jóvenes profesionales internacionales. Además, el joven ha consolidado su círculo social de amigos, con quienes comparte actividades y aficiones. En otras palabras, se encuentra plenamente integrado en la vida de la capital británica.

La infanta Elena junto a
La infanta Elena junto a su hermana, la infanta Cristina, y su sobrino Juan Urdangarin (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

Según fuentes próximas citadas por Vanitatis, Urdangarin no contempla un regreso a España en el corto plazo, desmintiendo así los rumores sobre una supuesta vuelta a Zarzuela con su abuela, la reina Sofía. Si bien mantiene con ella una relación cercana y afectuosa y la visita con frecuencia, su proyecto vital y profesional está afianzado en el extranjero.

Especialmente reservado y distante de la vida pública, Urdangarin ha apostado de manera consistente por su autonomía personal. Y es que ha atravesado importantes dificultades, como el acoso escolar durante su infancia, situación que impulsó a sus padres a buscar un entorno diferente para él en Ginebra. Estas vivencias contribuyeron a forjar una personalidad independiente, firme y empática. Con madurez y un perfil bajo, Juan Urdangarin mantiene una buena relación con sus hermanos y allegados y se caracteriza por la discreción en su vida diaria.

Temas Relacionados

Infanta CristinaIñaki UrdangarinCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El alquiler de temporada dispara un 10% los precios del residencial en las grandes ciudades y reduce la oferta de vivienda disponible

En ciudades como Málaga, Valencia o Barcelona, esta modalidad ha disparado su oferta, reduciendo la oferta de larga duración y encareciendo los precios del arrendamiento tradicional

El alquiler de temporada dispara

Los 5 alimentos más ricos en litio para prevenir la aparición del Alzheimer

Un reciente estudio de Harvard ha descubierto que el déficit de este metal es una de las causas de la demencia más común en todo el mundo

Los 5 alimentos más ricos

Quién es Juan Faro, el ‘influencer’ que estuvo en la cárcel y al que se relaciona con Sofía Suescun

Gallego de nacimiento, Faro estuvo más de 100 días en prisión por cargos relacionados con blanqueo de capitales, fraude fiscal y narcotráfico

Quién es Juan Faro, el

Una colombiana que vive en España dice que le encanta “cómo los españoles explican las cosas”: “Te ponen un espacio que dibujan en un tu mente”

La joven, que comparte en redes sus impresiones sobre la vida en el país, destaca la entonación, los gestos y expresiones como parte del encanto español al comunicarse

Una colombiana que vive en

Las previsiones de la Aemet para agosto: “Los primeros 20 días del mes serán los más calurosos y batirán récords históricos”

Las altas temperaturas ya superan los 25 grados durante la noche y los 40 grados durante el día. La Aemet explica que la ola de calor, probablemente, continúe hasta finales de mes

Las previsiones de la Aemet
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las previsiones de la Aemet

Las previsiones de la Aemet para agosto: “Los primeros 20 días del mes serán los más calurosos y batirán récords históricos”

La Comunidad de Madrid vendió su vivienda social de forma ilegal y la inmobiliaria les desahució: la Justicia niega a una familia una indemnización por falta de nexo causal

Ángel Gaitán lanza un nuevo producto y los comentarios que recibe le enfadan: “Cuanta envidia. La gente prefiere darle su dinero a las grandes multinacionales”

Pillados ‘in fraganti’ los tres miembros de una banda que utilizaban machetes y fusiles simulados para atracar supermercados en Málaga

Un hombre se desmaya en la calle y muere tras permanecer horas desatendido: “Se estaba muriendo delante de todos”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Más de 3,3 millones de contribuyentes aún esperan la devolución del IRPF: este es el plazo que tiene Hacienda para ingresarlo

“Este año será más difícil viajar con el Imserso, hay menos plazas y más demanda”: las agencias alertan de recargos y un descenso en la oferta

Un abogado advierte de uno de los grandes peligros para las personas que están de baja: “Son muchísimas las empresas que lo están haciendo”

La inflación sube al 2,7% en julio por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”