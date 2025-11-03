Muere el tío paterno de Laura Pausini, Ettore, en un accidente que conmociona a Italia: fue atropellado mientras iba en bicicleta

Laura Pausini. (Antena 3)

Triste noticia para la familia de Laura Pausini. Su tío paterno, Ettore Pausini, ha fallecido a los 78 años tras ser atropellado por un vehículo. El suceso tuvo lugar este domingo, 2 de noviembre, en la provincia de Bolonia, mientras realizaba una de sus habituales rutas en bicicleta.

Según ha publicado la prensa italiana, entre ellos el Corriere della Sera, Ettore regresaba de su recorrido cuando, alrededor de las 13:30 horas, un vehículo, identificado por testigos como un Opel Astra antiguo, le arrolló por detrás. El impacto fue violento. La bicicleta salió despedida y el ciclista quedó atrapado bajo el coche. El conductor huyó inmediatamente del lugar sin prestar auxilio.

Los servicios sanitarios acudieron con rapidez y trataron de reanimarlo durante casi una hora, pero fue imposible salvarle la vida debido a la gravedad de los traumatismos sufridos. El fallecimiento se certificó en torno a las 14:30 horas. La investigación ya está abierta y continúa en marcha para esclarecer las circunstancias y localizar al responsable. En Italia, este tipo de hechos, huida del lugar y omisión de socorro con resultado de muerte, puede conllevar penas de prisión.

Ettore era una persona muy apreciada en su comunidad. Además de su vínculo familiar con la cantante italiana, había ejercido durante décadas como barbero en el centro de Bolonia. Viudo y padre de una hija, formaba parte activa de la vida local.

Tras superar un cáncer, se convirtió además en portavoz de la asociación Onconauti, una entidad dedicada a la rehabilitación y acompañamiento de pacientes oncológicos. En 2016, Laura Pausini compartió una publicación celebrando su recuperación con un mensaje que se ha vuelto a viralizar tras conocerse la noticia:“Ettore 1, tumor 0. ¡Eres un verdadero campeón!”

Laura Pausini se encuentra en plena promoción

La cantante se encuentra en estos momentos inmersa en la promoción previa de su próximo álbum, Yo canto, previsto para 2026. Hace apenas unos días estuvo trabajando en Madrid, donde visitó El Hormiguero y recibió el Achievement Award en los Bazaar Women of the Year 2025.

De momento, Laura no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su tío, pero tanto su entorno como la prensa italiana subrayan que mantenían una relación cercana.

La noticia ha tenido una enorme repercusión en Italia, donde Laura Pausini es una de las artistas más queridas y reconocidas desde los años 90. El caso está siendo cubierto ampliamente por los principales medios nacionales y ha generado un fuerte impacto social debido al modo en que se produjo el accidente y la huida del conductor.

A pesar de esta triste noticia, todo apunta a que la cantante continuará con sus planes profesionales. Con nuevo single bajo el brazo y una gira mundial a la vuelta de la esquina, Laura Pausini desveló en su reciente visita a El Hormgiuero que por primera vez arrancará su gira en España: “La última vez que estuve en Pamplona me llamaron pamplonica y tengo buen recuerdo de aquella ciudad que no he visto en realidad. Vamos a ir y estaremos más de una semana”.

El tour la llevará después por medio mundo: Perú, Uruguay, Chile, México, Miami, Los Ángeles y Nueva York. “Mi casa es el escenario”, respondió entre bromas a Pablo Motos, que la pinchó con su costumbre incansable de girar de país en país. “Había prometido a mi familia que 2025 iba a ser un año más tranquilo, pero el 15 de enero de 2025 ya me di cuenta de que echaba de menos los conciertos. No me gustan las vacaciones, me aburro un poco en casa”, desveló.