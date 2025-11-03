Los detalles que se conocen de los sospechosos en prisión provisional por el robo del Museo del Louvre: residentes franceses en París y delitos conjuntos de hurtos

La fiscal de París Laure Beccuau, encargada del robo al museo del Louvre, habla con los periodistas en la capital francesa el 23 de diciembre de 2022. / REUTERS/Sarah Meyssonnier

El domingo 19 de octubre, varios ladrones armados con herramientas eléctricas asaltaron el museo del Louvre a plena luz del día. En tan solo siete minutos, robaron joyas por valor de 102 millones de dólares, piezas que aún no han sido localizadas. Pese a parecer más una hazaña del cine de ficción que de la realidad, el Gobierno francés admite una “subestimación crónica” del riesgo de que lo sucedido pudiese ocurrir.

Por el momento, hay cuatro imputados en prisión preventiva por esta sustracción. Las primeras detenciones se produjeron seis días después del robo y el miércoles pasado, el 29 de octubre, se imputaba a los dos primeros acusados. Un par de días más tarde, el sábado 2 de noviembre, fueron imputados dos sospechosos más por el robo de joyas en el museo francés: un hombre de 37 años y una mujer de 38. Ambos están recluidos en prisión preventiva, pese a que niegan su participación en los hechos. Junto a ellos, también fueron arrestados otras tres personas, liberadas sin cargos, posteriormente.

El perfil de los sospechosos

Desde el pasado miércoles 29 de octubre, se ha imputado a cuatro sospechosos de cometer el robo del Louvre: tres hombres y una mujer. No obstante, se considera que uno de los autores del robo sigue prófugo de la justicia. Este podría ser cómplice y haber usado “vehículos de relevo”, explica la fiscal de París. Las detenciones se han producido diez días después del suceso.

Todos los detenidos se encontraban en la treintena y eran residentes franceses en París. Uno de los detenidos es un ciudadano de 34 años, identificado a partir de restos de ADN encontrado en las motocicletas usadas durante la fuga. El mismo día de su detención, fue encontrado otro, de 39 años, que vivía al noroeste de la capital francesa, en Aubervilliers. Durante la detención de ambos, los dos hombres han sido imputados tras “admitir parcialmente los cargos”, confirmó Beccuau a principios de esta semana. Se sospecha, que estas dos personas son quienes irrumpieron en el museo mientras dos cómplices esperaban fuera.

No obstante, en la misma zona en la que residía otro de los detenidos, imputado el sábado pasado, junto a la cuarta persona acusada del caso, una mujer de 38 años. Este hombre fue imputado por robo organizado y asociación delictiva, según expuso la fiscal de París, quien además señaló que el individuo era conocido por delitos de robo previos. Además, cuenta con “antecedentes penales con 11 condenas, entre ellas unas diez por robo con agravantes”, así como infracciones de tráfico.

Tras la acusación formal de los sospechosos, la fiscal de París que lleva el caso, Laure Beccuau, afirmó que dos de los imputados “estuvieron implicados en el mismo caso de robo por el que fueron condenados en 2015 en París”, según relata la emisora de radio francesa France Info.

Por otro lado, la única mujer acusada, por el momento, a raíz del robo en el muso del Louvre ocurrido el domingo 19 de octubre a plena luz del día, tiene 38 años y residía en la comuna de La Courneuve. Esta zona pertenece a la región de Lle-de-France, a menos de 10 kilómetros del centro de París. Barrio más conocido por pertenecer al distrito Seine-Saint-Denis. El abogado de esta, Adrien Sorrentino, afirmó a la prensa que su clienta negaba “enérgicamente” los cargos en su contra. Tanto ella como el hombre de 37 años imputados el mismo día niegan su implicación en los hechos.