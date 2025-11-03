Juan Nattex, experto en sueño: “Dormir de lado es la postura más común, pero el 70% de las personas lo hace mal”

Persona durmiendo de lado. (Freepik)

Los problemas de sueño son cada vez más comunes. A pesar de la importancia que tiene a nivel físico y mental descansar correctamente, cada vez hay más problemas diagnosticados. Según advierte la Sociedad Española de Neurología, el 48% de la población adulta española no tiene un sueño de calidad.

Uno de los factores más determinantes es encontrar una postura que nos permita estar cómodos. Una de las más habituales es hacerlo de lado, pero no todo el mundo lo hace adecuadamente.

“Dormir de lado es la postura más común, pero el 70% de las personas lo hace mal”, afirma Juan Nattex, experto en sueño, en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@nattex.juan).

Cómo dormir de lado correctamente

Dormir de lado es una postura muy común, pero hacerlo de manera inadecuada puede generar molestias que afectan a la calidad del sueño y al bienestar físico. La elección del lado, derecho o izquierdo, no es lo más importante. Lo crucial es mantener la alineación correcta del cuerpo y cuidar especialmente la posición del cuello y los hombros.

Dormir sobre el lado derecho puede influir en la digestión y en el drenaje linfático, mientras que dormir sobre el izquierdo, aunque generalmente se considera más recomendable, no evita automáticamente dolores si la postura no es la adecuada.

Uno de los errores más frecuentes es colocar la mano debajo de la almohada para ganar altura, lo que provoca tensión en el hombro y puede afectar la circulación durante la noche.

Otro factor decisivo es la elección de la almohada. Muchas personas usan una demasiado alta o muy baja, lo que obliga al cuello a mantenerse en una posición forzada durante varias horas. La consecuencia suele ser rigidez y dolor al despertar, aunque la postura general sea buena.

“En realidad, el problema casi siempre está en la almohada”, afirma el especialista en el vídeo. Por esta razón, es muy importante encontrar una que se adapte a nuestras necesidades.

Para corregir estos problemas, es recomendable optar por almohadas que se adapten al contorno del cuello y los hombros, que sean firmes pero flexibles, y que permitan la ventilación. Las almohadas de fibra suelen cumplir estos criterios, ofreciendo un soporte cómodo, fresco, adaptable y fácil de lavar.

Ajustar la altura de la almohada de forma individualizada ayuda a que la columna permanezca alineada, reduciendo la presión sobre los hombros y mejorando la calidad del descanso a nivel general.

La importancia de la rutina para descansar bien

Mantener hábitos regulares a la hora de dormir es clave para mejorar la calidad del sueño. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora ayuda a regular el ritmo circadiano.

Evitar el uso de pantallas brillantes antes de dormir y crear un ambiente tranquilo, oscuro y silencioso también contribuye a un sueño más reparador. La temperatura de la habitación, la comodidad del colchón y la reducción de ruidos externos son factores que influyen directamente en cómo descansamos, por lo que debemos cuidarlo.