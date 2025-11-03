Jordi Segués, experto en desarrollo personal: “Si te faltan el respeto, guarda silencio”

“Si te faltan el respeto, guarda silencio” / Newsletter

Las reacciones de las personas ante las faltas de respeto pueden marcar la diferencia en la salud emocional y en la calidad de las relaciones sociales. Frente a gestos, comentarios irónicos, desprecios o actos con mala intención, los psicólogos recomiendan identificar las emociones que surgen, como la tristeza, la ira o la inseguridad. Es importante saber reconocerlas porque ayuda a comprender que son consecuencia del comportamiento ajeno y no un reflejo de la propia autoestima.

Establecer límites

Cuando recibimos este tipo de gestos o comentarios que nos pueden afectar es fundamental establecer límites claros y expresar con serenidad que ese trato es inaceptable. Así lo recomiendan los especialistas, según Gala Blog, y además insisten en la importancia de tener autocompasión y autocuidado con uno mismo. Recordar las cualidades propias y buscar entornos que refuercen la confianza personal contribuye a proteger el bienestar psicológico.

Si el desprecio se vuelve algo constante, los expertos recomiendan el distanciamiento y también la reevaluación de la relación con la otra persona. En situaciones extremas, la terapia psicológica puede proporcionar herramientas para gestionar las emociones y fortalecer la resiliencia individual.

Una alternativa a las recomendaciones tradicionales

Tal y como recoge Gala Blog, el especialista en desarrollo personal con enfoque en marketing y negocios, Jordi Segués, propone una alternativa en contraste con las recomendaciones tradicionales. “Si te faltan al respeto, guarda silencio”, aconseja este experto. Es una perspectiva que ha generado debate, pero su explicación tiene un por qué.

Jordi Segués explica que este silencio ante una falta de respeto no es uno breve, sino uno “incómodo y prolongado”. De esta manera, las palabras ofensivas quedan suspendidas en el aire y obligan a la otra persona a enfrentarse a aquello en lo que acaba de decir. “Quieren tu reacción, no les des esa satisfacción”, dice el especialista en desarrollo personal.

Después de ese momento de pausa tan incómodo, Jordi Segués recomienda pedir con calma que repita lo que ha hecho. Algo tan sencillo como “¿puedes repetirlo, por favor?”. Con este gesto, lejos de buscar un enfrentamiento, se invita al interlocutor a tomar conciencia de su actitud y su manera de decir las cosas, para que así sea consciente de que ha sido inapropiado.

Si después de esto no hay una disculpa por parte de la otra persona, el experto sugiere cerrar la conversación con una frase contundente, como: “Gracias, gracias por mostrarme quién eres realmente”. Tras decir esto, lo más saludable es alejarse de la persona agresiva de manera inmediata.

Un método basado en el autocuidado

El método del especialista Jordi Segués se fundamenta en el autocuidado, el respeto propio y la inteligencia emocional. Consiste en elegir una respuesta que no sea impulsiva, pero que establezca los límites necesarios para saber cuando retirarse. Son habilidades esenciales para preservar la salud mental.

En el ámbito del desarrollo personal, el silencio ante la falta de respeto ofrece cuatro beneficios principales, según Gala Blog. En primer lugar, evita las reacciones impulsivas y previene que el conflicto escale, impidiendo que la persona afectada se rebaje al mismo nivel emocional que el agresor. En segundo término, el silencio representa autocontrol y no sumisión, demostrando que no es necesario responder para afirmar la propia valía. Además, permite reflexionar antes de decidir si vale la pena seguir e invertir energía con esa interacción. Finalmente, redefine el respeto: en vez de exigirlo, se vive, y al no responder con ira ni humillación, se conserva la dignidad.

Toxicidad en las amistades

Hay relaciones personales que se vuelven tóxicas y perjudican al bienestar individual. Algunas pueden ser con gente cercana a la que se considera amiga. Estas amistades pueden generar estrés, inseguridad y malestar emocional. Además, suelen ser dañinas de forma gradual y se caracterizan por la manipulación, la falta de apoyo, la desigualdad y las conductas invasivas.

La falta de empatía ante inseguridades, presencia sólo en interés propio, victimización constante, ausencia de reciprocidad, minimización de logros ajenos, provocación de reacciones negativas, chantaje emocional e irrespeto o humillación son señales que indican la toxicidad en una relación. Reconocer estos patrones es fundamental para proteger la salud mental.

Para enfrentar una amistad tóxica, se recomienda evaluar la relación, establecer límites claros, dialogar y buscar apoyo externo, considerando incluso distanciarse si la relación afecta el bienestar. Cultivar amistades basadas en respeto, empatía y reciprocidad es esencial para una vida social saludable y satisfactoria.