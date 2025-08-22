España

Le preguntan al padre de Lamine Yamal por su relación con Nicki Nicole y él contesta hablando de rap: “¿Qué es Bizarrap? Yo escucho música de Estados Unidos”

Mounir Nasraoui, padre del jugador, ha roto su silencio este jueves tras ser preguntado por la supuesta relación del jugador del FC Barcelona con la artista argentina

El padre de Lamine Yamal,
El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui. (EUROPA PRESS).

La vida personal de Lamine Yamal, considerado una de las mayores promesas del fútbol en nuestro país, se ha convertido en el tema del momento tras cumplir la mayoría de edad. El delantero del FC Barcelona celebró su 18 cumpleaños con una exclusiva fiesta en la ciudad condal, un evento que, más allá de lo deportivo, ha abierto la puerta a rumores sobre un posible vínculo sentimental con la cantante argentina Nicki Nicole.

Y es que el pasado 13 de julio, Yamal reunió a familiares y amigos en una fiesta temática para festejar su mayoría de edad. Entre los invitados apareció Nicki Nicole, una de las voces más reconocidas de la música urbana latina, que en pocos días cumplirá 25 años. Su presencia llamó la atención y muchos asistentes aseguran que durante la velada hubo “tonteo” entre ambos. A partir de ahí, comenzaron las especulaciones sobre una relación más allá de la amistad.

Las sospechas ganaron fuerza cuando ambos fueron fotografiados en Mónaco hace unos días, paseando por calles repletas de boutiques de lujo y disfrutando de un día en un yate privado en el Mediterráneo. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado, sus publicaciones en redes sociales han servido de combustible para quienes creen en la relación: fotos con los mismos fondos, muebles idénticos y hasta coincidencias en el hotel donde se alojaron, el exclusivo Maybourne Riviera.

Además, Nicki Nicole compartió hace unos días una historia con la canción Me gustas, que muchos interpretaron como una indirecta hacia el futbolista. La coincidencia se repitió en otra ocasión, cuando tanto ella como Yamal publicaron imágenes jugando al mismo videojuego con apenas minutos de diferencia.

Publicaciones en redes sociales de
Publicaciones en redes sociales de Lamine Yamal y Nicki Nicole (INSTAGRAM).

El trofeo Joan Gamper, otro guiño

El 6 de agosto, durante el Trofeo Joan Gamper que enfrentó al Barça contra el Como italiano, Nicki Nicole apareció en el palco VIP acompañada por su amigo y productor Bizarrap. La artista no solo disfrutó del partido, sino que lució la camiseta azulgrana con el nombre y el dorsal de Yamal. Para muchos fue un gesto simbólico que reforzó las versiones de un posible romance.

Ante la creciente expectación mediática, Mounir Nasraoui, padre del jugador, rompía el silencio este jueves. Consultado por Europa Press, aseguró desconocer quién era Nicki Nicole: “No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”.

La cantante Nicki Nicole y
La cantante Nicki Nicole y la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, llegaron al aeropuerto privado de Barcelona tras pasar dos días juntos en Mónaco. (Photo © 2025 Emilio Utrabo/The Grosby Group).

Además, Nasraoui restó importancia a los rumores, describiendo la actitud de su hijo como “cosas de niños” y reclamó respeto por su privacidad: “Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo".

Al ser consultado sobre una supuesta foto de Nicki como fondo de pantalla en el móvil de Yamal, lo negó entre risas: “Qué va, hombre! Eso no me lo creo yo. Como lo haga eso, tío, a mí, pues vamos. No, tío. Él tiene hermanos, tiene familia, tiene madre, tiene padre, tiene abuela. No tiene que poner ahí”. Y, por último, el padre de la joven estrella también recordó que en su familia existe un marco de respeto en el que no se hablan abiertamente de parejas: “Yo hablo con mi hijo, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. Mi hijo no me va a venir a decir ‘papá tengo novia’. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo".

