Lamine Yamal compra la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona: campo de fútbol, gimnasio privado y sala de fiestas por 14 millones de euros

La antigua casa de Shakira y Piqué en Esplugues de Llobregat es comprada por Lamine Yamal (INFOBAE ESPAÑA).

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha decidido dar un paso más en su vida adquiriendo una nueva propiedad en el área metropolitana de Barcelona. Sin embargo, no se trata de cualquier casa, sino que es una de las más conocidas del lugar: la mansión que durante años fue el hogar de Shakira y Gerard Piqué.

Ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, la residencia se ha convertido en uno de los enclaves más codiciados por su privacidad, seguridad y cercanía con las principales vías de acceso a la ciudad. Allí, el futbolista de apenas 18 años planea establecer su primer hogar propio, un espacio pensado tanto para el descanso como para su rutina de entrenamiento, según ha informado El País.

La vivienda, diseñada por la arquitecta Mireia Admetller en 2012, forma parte de un complejo de tres casas interconectadas que suman cerca de 4.000 metros cuadrados. Fue concebida como el proyecto familiar de Shakira y Piqué y, durante una década, sirvió de escenario a su vida en común, así como de plató involuntario de la atención mediática que acompañó su relación.

La mansión principal, ahora en manos de Yamal, destaca por su arquitectura moderna y minimalista, ventanales amplios, seis dormitorios, piscina interior y exterior, gimnasio, biblioteca y un estudio de grabación que la cantante colombiana utilizó en varias ocasiones, y que tal vez podría ser muy útil para Nicki Nicole, artista argentina y actual pareja del futbolista. En los jardines aún se conservan el campo de fútbol y la pista de pádel que el exjugador del Barça mandó construir.

Tras la separación de la pareja en 2022, la propiedad permaneció vacía y sin comprador durante meses. Según diversas fuentes inmobiliarias, el complejo completo está valorado en torno a 14 millones de euros, aunque una de las tres viviendas fue vendida recientemente por unos tres millones.

Casa Shakira y Piqué en Esplugues del Llobregat, Barcelona. (IMAGEN DE ARCHIVO).

El nuevo proyecto de un talento en ascenso

La adquisición representa para Lamine Yamal mucho más que una operación inmobiliaria. En pleno auge de su carrera y consolidado como una de las grandes promesas del fútbol europeo, el delantero busca equilibrar la exigencia profesional con un entorno que le ofrezca tranquilidad y estabilidad.

Según el citado medio, la vivienda será reformada para adaptarse a las necesidades de un deportista de alto rendimiento. El plan incluye la instalación de un gimnasio privado, una sala de fisioterapia y un sistema de seguridad avanzado que garantice su privacidad.

Nicky Nicole celebra la victoria de Lamine Yamal a través de sus redes sociales (@nicky.nicole)

No faltarán tampoco los espacios sociales. La idea del jugador es crear un ambiente funcional pero cálido, con zonas dedicadas a recibir amigos y familiares. De hecho, todo apunta a que su pareja, la cantante argentina será una presencia habitual en el nuevo hogar.

El delantero del Barça, cuyo salario anual ronda los 17 millones de dólares, tiene así la posibilidad de ocupar el espacio donde otra pareja mediática escribió parte de su historia. Y es que, curiosamente, el ciclo vuelve a repetirse. Si durante años la casa fue sinónimo de la unión entre un futbolista y una cantante de fama mundial, ahora vuelve a reunir a dos jóvenes figuras que encarnan la nueva generación del deporte y la música mundial.