Cómo preparar un cocido vegano: una opción sin carne pero con todo el sabor intenso del guiso más famoso de España

Una reinterpretación moderna y ética del tradicional cocido español, elaborada solo con ingredientes vegetales pero capaz de conservar toda su esencia

Cocido vegano - VisualesIA
Cocido vegano - VisualesIA

El cocido vegano propone una versión actual y ética del icónico guiso español, eliminando todos los productos de origen animal sin renunciar al sabor y la contundencia. Este plato, cada vez más presente en celebraciones familiares y menús de restaurantes modernos, demuestra que el cocido evoluciona y se adapta a los nuevos hábitos alimentarios, manteniéndose fiel a su esencia de comida reconfortante.

El cocido vegano se inspira en la estructura del clásico: legumbres, verduras de temporada y una cocción lenta, pero emplea solo ingredientes de origen vegetal. Suele acompañarse de sopa, luego las verduras y legumbres, y finalmente los guisos proteicos vegetales (como albóndigas de seitán o legumbres). Admite muchas variaciones según la región o la estación, y combina perfectamente con panes rústicos y vinos jóvenes.

Receta de cocido vegano

La preparación del cocido vegano requiere elegir bien las verduras frescas y legumbres, cuidando los tiempos de cocción para obtener una textura armoniosa y un caldo sabroso. El secreto está en potenciar el umami con ingredientes como setas, alga kombu o miso, logrando que el caldo sea intenso y memorable.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 25 minutos
  • Cocción total: 2 horas (en varias fases: garbanzos, verduras y guarniciones)

Ingredientes

  1. 300 g de garbanzos secos (remojados 12 horas)
  2. 2 zanahorias
  3. 2 patatas medianas
  4. 1 nabo
  5. 1 puerro
  6. 1 cebolla
  7. 1 hoja de laurel
  8. 1 rama de apio
  9. 1/2 repollo pequeño
  10. 100 g de judías verdes
  11. 100 g de calabaza
  12. 1 cucharadita de pimentón dulce
  13. 2 dientes de ajo
  14. Sal al gusto
  15. Aceite de oliva virgen extra
  16. Alga kombu (opcional, potencia el sabor y facilita la digestión)
  17. 1 litro de agua o caldo vegetal
  18. Opcionales: albóndigas veganas caseras o comerciales, trocitos de tofu ahumado, seitán

Cómo hacer cocido vegano, paso a paso

Cocido vegano - VisualesIA
Cocido vegano - VisualesIA
  1. Remoja los garbanzos: Déjalos en agua abundante durante al menos doce horas para que ablanden y se cuezan mejor.
  2. Cuece los garbanzos: Escúrrelos y ponlos en una olla grande con agua limpia y el alga kombu. Cocina a fuego lento durante 60 minutos, espumando para obtener un caldo limpio.
  3. Corta y añade las verduras: Pela y corta las zanahorias, nabo, patatas, puerro, repollo, judías verdes y calabaza en piezas gruesas. Añádelos a la olla junto con la hoja de laurel, el apio y la cebolla entera.
  4. Saltea el ajo y el pimentón: En una sartén aparte, rehoga los ajos picados y el pimentón en un poco de aceite de oliva sin quemarlos. Añade este sofrito a la olla para dar profundidad al sabor del caldo.
  5. Añade sal y deja cocer: Cocina a fuego medio-bajo durante 45-60 minutos, vigilando que las verduras queden tiernas pero enteras.
  6. Guarniciones proteicas: Si deseas, durante los últimos 10 minutos de cocción, incorpora albóndigas veganas, tofu ahumado o seitán cortado en trozos.
  7. Sirve en dos vuelcos: Presenta primero la sopa (colando parte del caldo y sirviéndola con fideos finos, si se desea) y luego las verduras, garbanzos y proteínas vegetales.

Consejo clave: No remuevas bruscamente las verduras durante la cocción prolongada, para mantener su integridad.

Técnica importante: El alga kombu mejora digestibilidad y sabor, pero puede retirarse al final sin dejar trazas perceptibles.

Secreto esencial: El sofrito de ajo y pimentón debe hacerse a baja temperatura para evitar que amargue y lograr un sabor redondo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre cuatro y seis porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 330 kcal aprox.
  • Proteínas: 12 g
  • Grasas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 58 g
  • Fibra: 10 g
  • Sodio: 500 mg (variable según caldo y sal añadida)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El cocido vegano se puede guardar hasta 3-4 días en nevera, siempre en recipiente hermético. También admite congelación, aunque las patatas y otros tubérculos pueden cambiar ligeramente de textura. Calentar lentamente para no deshacer las verduras.

