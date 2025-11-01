Cómo preparar un cocido vegano: una opción sin carne pero con todo el sabor intenso del guiso más famoso de España

Cocido vegano - VisualesIA

El cocido vegano propone una versión actual y ética del icónico guiso español, eliminando todos los productos de origen animal sin renunciar al sabor y la contundencia. Este plato, cada vez más presente en celebraciones familiares y menús de restaurantes modernos, demuestra que el cocido evoluciona y se adapta a los nuevos hábitos alimentarios, manteniéndose fiel a su esencia de comida reconfortante.

El cocido vegano se inspira en la estructura del clásico: legumbres, verduras de temporada y una cocción lenta, pero emplea solo ingredientes de origen vegetal. Suele acompañarse de sopa, luego las verduras y legumbres, y finalmente los guisos proteicos vegetales (como albóndigas de seitán o legumbres). Admite muchas variaciones según la región o la estación, y combina perfectamente con panes rústicos y vinos jóvenes.

Receta de cocido vegano

La preparación del cocido vegano requiere elegir bien las verduras frescas y legumbres, cuidando los tiempos de cocción para obtener una textura armoniosa y un caldo sabroso. El secreto está en potenciar el umami con ingredientes como setas, alga kombu o miso, logrando que el caldo sea intenso y memorable.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 25 minutos

Cocción total: 2 horas (en varias fases: garbanzos, verduras y guarniciones)

Ingredientes

300 g de garbanzos secos (remojados 12 horas) 2 zanahorias 2 patatas medianas 1 nabo 1 puerro 1 cebolla 1 hoja de laurel 1 rama de apio 1/2 repollo pequeño 100 g de judías verdes 100 g de calabaza 1 cucharadita de pimentón dulce 2 dientes de ajo Sal al gusto Aceite de oliva virgen extra Alga kombu (opcional, potencia el sabor y facilita la digestión) 1 litro de agua o caldo vegetal Opcionales: albóndigas veganas caseras o comerciales, trocitos de tofu ahumado, seitán

Cómo hacer cocido vegano, paso a paso

Remoja los garbanzos: Déjalos en agua abundante durante al menos doce horas para que ablanden y se cuezan mejor. Cuece los garbanzos: Escúrrelos y ponlos en una olla grande con agua limpia y el alga kombu. Cocina a fuego lento durante 60 minutos, espumando para obtener un caldo limpio. Corta y añade las verduras: Pela y corta las zanahorias, nabo, patatas, puerro, repollo, judías verdes y calabaza en piezas gruesas. Añádelos a la olla junto con la hoja de laurel, el apio y la cebolla entera. Saltea el ajo y el pimentón: En una sartén aparte, rehoga los ajos picados y el pimentón en un poco de aceite de oliva sin quemarlos. Añade este sofrito a la olla para dar profundidad al sabor del caldo. Añade sal y deja cocer: Cocina a fuego medio-bajo durante 45-60 minutos, vigilando que las verduras queden tiernas pero enteras. Guarniciones proteicas: Si deseas, durante los últimos 10 minutos de cocción, incorpora albóndigas veganas, tofu ahumado o seitán cortado en trozos. Sirve en dos vuelcos: Presenta primero la sopa (colando parte del caldo y sirviéndola con fideos finos, si se desea) y luego las verduras, garbanzos y proteínas vegetales.

Consejo clave: No remuevas bruscamente las verduras durante la cocción prolongada, para mantener su integridad.

Técnica importante: El alga kombu mejora digestibilidad y sabor, pero puede retirarse al final sin dejar trazas perceptibles.

Secreto esencial: El sofrito de ajo y pimentón debe hacerse a baja temperatura para evitar que amargue y lograr un sabor redondo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre cuatro y seis porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 330 kcal aprox.

Proteínas: 12 g

Grasas: 6 g

Hidratos de carbono: 58 g

Fibra: 10 g

Sodio: 500 mg (variable según caldo y sal añadida)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El cocido vegano se puede guardar hasta 3-4 días en nevera, siempre en recipiente hermético. También admite congelación, aunque las patatas y otros tubérculos pueden cambiar ligeramente de textura. Calentar lentamente para no deshacer las verduras.