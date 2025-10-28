Cómo hacer sopa de coliflor, una receta fácil, reconfortante y nutritiva

Llegan los días de frío y, con ellos, nuestras ganas de comer recetas calientes, de cuchara, platos reconfortantes que sean al mismo tiempo fáciles y nutritivos. Es entonces cuando aparecen en escena las cremas y sopas, aliados perfectos para disfrutar en esas noches frías de los meses de otoño e invierno.
Hay miles de fórmulas, aunque hoy nos centraremos en la sopa de coliflor, exprimiendo así al máximo todos los beneficios de esta saludable y a veces denostada verdura. Aunque podemos disponer de ella durante todo el año, la coliflor encuentra su mejor momento entre los meses de septiembre y enero, fechas perfectas para aprovechar al máximo todos sus beneficios nutricionales.
Y es que, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), este vegetal invernal es una excelente fuente de potasio, folatos y vitamina C, contribuyendo esta última a proteger a las células frente al daño oxidativo y a mejorar la absorción del hierro. Asimismo, su alto porcentaje de agua, su bajo aporte calórico y su alto contenido de fibra la convierten en un alimento ideal para quienes buscan mantener una alimentación saludable y equilibrada.
En esta ocasión, la prepararemos en forma de sopa, acompañada de otras verduras como zanahoria, patata, puerro o berza para una receta vegetal completa y con mucha profundidad de sabores. Como toque final, podemos añadir huevo duro o unos picatostes, consiguiendo así un plato aún más equilibrado que actuará como salvavidas a la hora de la cena.
Receta de sopa de coliflor
La técnica para preparar esta sopa consiste en rehogar brevemente las verduras aromáticas y cocerlas junto a los demás ingredientes en un caldo, logrando una sopa reconfortante perfecta para toda la familia. Se puede servir con huevo duro a rodajas y costrones de pan para un plato final más completo.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Sofrito y corte de verduras: 10 minutos
- Cocción total: 30 minutos
Tiempo total estimado: 50 minutos
Ingredientes
- 1 coliflor pequeña
- 2 zanahorias
- 2 patatas
- 2 puerros
- 1 berza pequeña (opcional)
- Un puñado de espinacas (opcional)
- 2 huevos duros (opcional, para servir)
- Costrones de pan frito (opcional, para servir)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Caldo de carne o vegetal suficiente para cubrir (aprox. 1,5 litros)
- Sal al gusto
Cómo hacer sopa de coliflor con zanahoria y patata, paso a paso
- Lava y pica el puerro y la zanahoria en trozos pequeños.
- En una cazuela amplia, añade el aceite de oliva y sofríe el puerro y la zanahoria a fuego medio hasta que tomen color.
- Añade el caldo caliente y deja que rompa el hervor.
- Incorpora la coliflor partida en ramitos pequeños, la patata pelada en cubos y, si usas, la berza y las espinacas, todas bien picadas.
- Deja cocer a fuego medio bajo hasta que todas las verduras estén tiernas (aproximadamente 25-30 minutos).
- Sazona con sal y ajusta el punto al gusto.
- Para una textura más delicada, puedes triturar parcialmente la sopa con un prensador manual o servir tal cual para mantener la textura de las verduras.
- Sirve la sopa caliente, añadiendo huevo duro a rodajas y costrones de pan frito al momento de emplatar para un toque extra de sabor y textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Aproximadamente 110 kcal
- Bajo contenido en grasas (si se elige aceite de oliva)
- Buena fuente de vitamina C, fibra, folatos y potasio
- Rica en antioxidantes y bajo contenido de colesterol (sin huevo duro ni costrones fritos añadidos)
- Apta para dietas vegetarianas si se usa caldo vegetal
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La sopa se conserva en refrigeración, en recipiente cerrado, hasta 3 días. Puede congelarse (sin huevo ni pan frito) hasta 3 meses.