‘Supervivientes All Stars’ conoce a sus cuatro finalistas y despide al último expulsado de la edición

El ‘reality’ de Telecinco empieza la cuenta atrás para conocer al ganador de la segunda edición de concursantes famosos del formato

Eveling Díaz Soriano

Adara Molinero y Rubén Torres
Adara Molinero y Rubén Torres se juegan la última expulsión en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Supervivientes All Stars 2 se encuentra en plena recta final y, prueba de ello, es que ya se conozcan los cuatro finalistas de esta edición y que darán todo de sí por hacerse con el gran premio. A su vez, esto significa que la noche de este martes, 28 de octubre, uno de sus participantes se ha convertido en el último expulsado de la temporada.

Lo cierto es que no ha sido despedir a uno de los pesos pesados de Supervivientes All Stars 2. Adara Molinero y Rubén Torres han sido los dos concursantes que se han enfrentado a la eliminación previa a la gran final. Cogidos de la mano, ambos sabían que solo uno de ellos continuaría su aventura en Honduras.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Mientras los dos esperaban expectantes el resultado de los votos del público, sus compañeros no pudieron evitar mostrar sus caras de sufrimiento. Tanto es así que Jessica Bueno estaba completamente rota y decepcionada, pues siempre cuesta asumir el momento de que un participante abandone la experiencia.

Finalmente, Laura Madrueño leyó los resultados y comunicó que la hija de Elena Rodríguez debe abandonar Cayos Cochinos. De esta manera, la que fuera concursante de GH ha tenido que coger su petate y regresar a España. Nadie se esperaba el adiós de Adara Molinero, quien terminó su paso por Honduras sumamente satisfecha. Jessica Bueno se quedó completamente desolada al conocer el resultado y saber que su amiga ya no la acompañaría hasta la gran final.

Adara Molinero abandona Honduras tras
Los cuatro finalistas de ‘Supervivientes All Stars 2′

Por su parte, Rubén Torres no podía creer que se acababa de convertir en finalista de la edición y, con las emociones a flor de piel, empezó a llorar. Laura Madrueño también se ha emocionado al mirar a los cuatro concursantes que han logrado sortear las penurias, el hambre y las difíciles pruebas del concurso para vivir la gran final del próximo jueves, 30 de octubre.

Ni ellos mismos creen que han llegado tan lejos. Jessica Bueno, Tony Spina, Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres son los cuatro participantes que se medirán ante el público para ver quién logra coronarse como ganador de la segunda edición VIP. Al igual que el año pasado, la final se celebrará en Honduras.

Los cuatro finalistas de 'Supervivientes
Lo cierto es que las condiciones actuales en la que se encuentran los concursantes de Supervivientes está marcada por el caos, la incertidumbre y un temporal que no da tregua. Las tormentas eléctricas y el fuerte oleaje ha puesto en jaque tanto a los participantes como a la organización del programa.

Los concursantes llevan más de 24 horas bajo una lluvia constante y una intensa tormenta eléctrica, que ha convertido la playa en un auténtico lodazal. “La playa de juego se está volviendo a inundar. Ayer por la tarde ni siquiera se veía Cayo Paloma porque lo más fuerte del temporal ha pillado justo en esa isla”, detalló la presentadora al inicio del programa. Tras la expulsión de Adara, los participantes se han refugiado en la Palapa para, poco después, disputar la prueba de líder, que ha ganado Miri Pérez-Cabrero. "Miri como líder pasas a la gran final y te libras del primer televoto“, le afirmó Jorge Javier Váquez.

