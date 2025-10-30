‘Supervivientes All Star 2025′ vive su gran final: el cambio físico de sus cuatro finalistas tras 55 días en Honduras

Tony Spina, Jessica Bueno y Rubén Torres, finalistas de 'Supervivientes All Stars 2025 (Mediaset)

Fue el pasado 4 de septiembre cuando los 12 participantes de Supervivientes All Stars 2025 iniciaron su aventura en Cayos Cochinos. Semana tras semana, cada uno de ellos se ha ido enfrentando a las complicadísimas pruebas que caracterizan el reality de Telecinco, además de hacer frente al hambre, a las duras condiciones climáticas propias de Honduras y a las nominaciones.

Pero, así como se iban adaptando a su nueva realidad, algunos de ellos tenía que decir adiós a su aventura. Y es que los votos del público decidían quién sería el próximo expulsado. Así, tras 55 días, son cuatro los participantes que se han convertido en finalistas y que, esta noche, 30 de octubre, se enfrentan a la gran final del formato. Una vez más, y por última vez, tendrán que dar lo mejor de sí para hacerse con el ansiado premio de 200.000 euros.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Además de las secuelas que puede sufrir su cuerpo debido a las picaduras de los mosquitos, uno de los cambios más significativos es la transformación física que sufren los concursantes como consecuencia de la pérdida de peso. Es por ello que, cada vez que se expulsa a un participante, este debe ponerse delante de un espejo para ver su cambio físico.

Desde que los participantes empiezan su aventura en Cayos Cochinos, no tienen la posibilidad de ver su reflejo mientras sigan formando parte del reality de supervivencia. Una vez que son eliminados y/o expulsados, pueden verse en el espejo, lo que provoca reacciones de lo más sorprendentes, como graciosas. Eso sí, los cambios varían en cada uno de ellos, pues algunos presentan menos contrastes respecto a cómo era su figura al comienzo de su aventura debido a diferentes factores. Ya sea porque su paso por Honduras fue mucho más breve que el de otros participantes o porque pusieron fin a su experiencia mucho antes de lo pensado debido a su delicado estado de salud.

En el caso de los cuatro finalistas de Supervivientes All Stars 2025, todos ellos han estado el mismo tiempo en la isla, por lo que sus cambios físicos son sorprendentes y muestran la evolución que han tenido en estos 55 días enfrentándose a las duras condiciones del reality.

La expareja de Kiko Rivera debutó en esta aventura en 2011. Entonces, estuvo 77 días en la isla y vivió un intenso romance con el hijo de Isabel Pantoja, quien también participaba en esa edición. Más de una década después, ha vuelto a probar suerte y, esta vez, todo apunta a que podría convertirse en ganadora.

Si bien su pareja, Marta Peñate, había probado suerte hasta en dos ocasiones en el reality, y él no iba a ser menos. Tras probar suerte en 2014, Tony Spina ha vuelto a formar parte de la aventura. Eso sí, el participante de 36 años ha seguido la pie de la letra los consejos de la exconcursante de La isla de las tentaciones y su propia experiencia, pues ha logrado llegar a la gran final del espacio.

La influencer formó parte de Supervivientes 2024, donde estuvo más de 90 días y fue expulsada la semana antes de la gran final. Ahora, ha vuelto a probar suerte con la idea de hacerse con el preciado premio.

Fue el subcampeón de Supervivientes 2024 y, tan solo un par de meses después, se armó de valor para participar en la segunda edición VIP de Supervivientes. Su idea es hacerse con el ansiado premio y, lo cierto, es que no va mal encaminado.

