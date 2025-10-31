España

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

El banco también ha comunicado a sus accionistas que abonará el próximo 7 de noviembre un diviendo a cuenta equvalente al 40% del beneficio del primer semestre, de 0,1679 euros brutos por título

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
El consejero delegado de Caixabank,
El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar. (REUTERS/Heino Kalis)

El resultado neto de CaixaBank en los primeros nueve meses del año reflejó un crecimiento del 3,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando un beneficio de 4.397 millones de euros, gracias a un aumento significativo en la actividad en el ámbito comercial dentro de un contexto de tipos de interés moderados en los primeros tres trimestres del ejercicio, según la documentación presentada por la entidad este viernes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La llamativa cifra de crecimiento en el beneficio, sin embargo, se reduce al considerar un reconocimiento lineal del gravamen extraordinario al sector bancario del año anterior, imputado íntegramente en el primer trimestre de 2024. Si, en cambio, el pago del impuesto especial a la banca se hubiera repartido de manera proporcional a lo largo de todos los meses del año, en lugar de solo en el primer trimestre, el incremento de las ganancias de 2025 respecto a 2024 habría sido solo del 0,6%

El volumen de nueva financiación registrada por CaixaBank durante ese intervalo ascendió a 61.255 millones de euros, cifra que representa un aumento del 20% respecto al año anterior. Dicha expansión estuvo acompañada por subidas en áreas clave: las hipotecas crecieron un 39%, el crédito a empresas avanzó un 16% y el crédito al consumo se elevó un 12%. Estas cifras dan cuenta de un entorno operacional marcado por la respuesta positiva de los clientes en distintos segmentos productivos.

Dentro de la evolución de la actividad, el crédito bruto a clientes subió hasta 376.691 millones de euros, lo que representa un avance del 4,3% en el año. En paralelo, los recursos de clientes se situaron en 720.242 millones de euros, con una mejora del 5,1% respecto al cierre del ejercicio pasado.

Gestión de riesgo y liquidez

En el apartado de gestión del riesgo, la entidad informó que la ratio de morosidad retrocedió hasta el 2,3%, apoyada en la reducción de 889 millones de euros en créditos dudosos a lo largo de 2025. Asimismo, la cobertura de la morosidad mejoró hasta situarse en el 72%, tres puntos porcentuales por encima del dato de cierre del año precedente. El coste del riesgo se mantuvo moderado, con un indicador del 0,24% en los últimos doce meses.

CaixaBank pide una reflexión sobre la Ley de Defensa de la Competencia.

Los activos líquidos totales de CaixaBank alcanzaron los 173.883 millones de euros. El Liquidity Coverage Ratio (LCR) se redujo al 199%, todavía superando holgadamente el mínimo regulatorio del 100% pese a caer desde el 207% registrado al final de 2024. Por su parte, el Net Stable Funding Ratio (NSFR) se estableció en el 148% a 30 de septiembre, también por encima de los niveles exigidos y frente al 146% del cierre del año anterior.

Recompra de acciones y reparto de dividendo

Junto a la presentación de resultados, CaixaBank ha anunciado que pondrá en marcha un nuevo programa de recompra de acciones propias por un máximo de 500 millones de euros, respaldado por la autorización regulatoria y supervisado por un banco de inversión externo. El objetivo es reducir el capital social mediante la amortización de las acciones adquiridas, siguiendo el acuerdo aprobado en la Junta General de Accionistas de abril de 2025 o, en su caso, el de la Junta de 2026. El programa no podrá superar el 10% del capital social total y tendrá una vigencia máxima de seis meses desde su lanzamiento, con la posibilidad de finalizar anticipadamente si se alcanza el importe máximo o por otras causas justificadas. Las compras no superarán el 25% del volumen diario medio de acciones y se realizarán en los principales mercados bursátiles europeos.

Oficinas de CaixaBank. (Europa Press)
Oficinas de CaixaBank. (Europa Press)

Paralelamente, el Consejo de Administraciónn del banco ha aprobado el pago de un dividendo a cuenta de 0,1679 euros brutos por acción, equivalente al 40% del beneficio neto del primer semestre, a pagar el 7 de noviembre de 2025.

Temas Relacionados

Bancos EspañaCaixabankCNMVResultados EmpresarialesDividendosRecompra de accionesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los momentos más impactantes de la final de ‘Supervivientes All Stars’: un empate histórico, lágrimas y el triunfo de Rubén Torres

El bombero se alzó con la victoria en una gala marcada por el mal tiempo, los reencuentros y unas votaciones de infarto

Los momentos más impactantes de

Dani Martín se sincera y habla de su nueva vida lejos del alcohol: “Dos años y medio sin darle al ‘drinking’”

El cantante ha acudido como invitado a ‘El Hormiguero’ para promocionar su nuevo tema, ‘25′

Dani Martín se sincera y

Bélgica se gasta 5.600 millones de euros en los cazas F-35 pero no puede usarlos en su país: “Tenemos un espacio aéreo reducido”

Ha seguido adelante con los aviones que España decidió no adquirir para apostar por la industria europea

Bélgica se gasta 5.600 millones

La berenjena, la hortaliza aliada del corazón que regula el tránsito intestinal y es baja en calorías

Desde la moussaka griega a rebozadas con miel, esta hortaliza ha encontrado su hueco en la gastronomía internacional

La berenjena, la hortaliza aliada

Silvia Severino, psicóloga: “Nunca sigas siendo amigo de tu ex después de una ruptura”

La experta señala que, aunque se disfrace de amistad, detrás suele seguir presente la ilusión de volver a comenzar la relación amorosa

Silvia Severino, psicóloga: “Nunca sigas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia avala que los

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la DANA que sigue el rastro de todas las evidencias de lo que pasó el 29 de octubre para no dejar escapar a Carlos Mazón

La Universidad Complutense reconoce en un documento que algunos de sus edificios no tienen sistema de detección de incendios y que alumnos y personal están “sin protección”

ECONOMÍA

Comprar una vivienda de 80

Comprar una vivienda de 80 metros cuadrados ya cuesta de media en España 223.000 euros, tras subir 34.000 euros en un año

El mercado laboral cierra sus puertas a la generación Z: las ofertas de primeros empleos caen casi un 30% y uno de cada tres se arrepiente del sector elegido

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 30 octubre

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”