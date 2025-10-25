España

De luchar contra un desahucio a enfrentarse a tres años de prisión: CaixaBank sienta en el banquillo a 19 activistas por “defender la vivienda digna”

Este sábado hay convocada en la Plaza de la Magdalena de Zaragoza una concentración en apoyo de los afectados

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Cartel de la convocatoria de
Cartel de la convocatoria de manifestación de este sábado. (PAH Zaragoza)

Mariano vivía con su hija en la calle San Jorge 7, en Zaragoza. A finales de 2022, CaixaBank subastó su vivienda, que compró ella misma para adjudicársela a uno de sus directivos. De esta manera, la entidad comenzó un proceso de desahucio, avalado por la Justicia, contra el residente.

El hombre acababa de entrar en un concurso de acreedores en el que liquidó todo su patrimonio, por lo que pidió al banco que le adjudicara una vivienda social. CaixaBank le ofreció una, pero “no cumplía las garantías habitacionales mínimas”, según denuncian desde la plataforma PAH Zaragoza. Entre sus problemas, tenía “un trozo de pared caído”.

Una campaña contra CaixaBank

El desahucio parecía inevitable, por lo que desde PAH Zaragoza comenzaron una campaña para conseguir frenarlo. Durante seis meses, estuvieron llevando a cabo cinco acciones semanales en las que se concentraron delante de las sucursales bancarias para protestar e informar a los clientes del banco. Entre las acciones que los activistas realizaron en este tiempo, destac{o su intento de entrar en una sede del banco para reunirse con la directora, pero tras horas esperando frente a la policía, no lo consiguieron y fueron desalojados. A esta iniciativa acudieron 19 personas, entre estudiantes, trabajadores y jubilados.

Una de las concentraciones frente
Una de las concentraciones frente a una sede de Caixabank. (PAH Zaragoza)

Consiguieron parar el desahucio hasta en dos ocasiones, pero no fue suficiente. Se produjo el 25 de mayo de 2023, tras una lucha de seis horas, en la que miembros de la plataforma se reunieron en un último intento de conseguir su objetivo. Mariano tuvo que irse de su vivienda, pero la historia no terminó ahí.

CaixaBank denunció unos meses más tarde, acusando a los activistas de coacciones y desórdenes públicos por la campaña entera que llevaron a cabo, y contra los que pide tres años de prisión y una multa de 45.000 euros a cada uno.

“Defendimos la vivienda digna”

Los días 30 y 31 de octubre de este año se van a realizar las dos vistas de este juicio, en el que los acusados van a tener “una estrategia clara: contar la verdad”, según explica Carlos, uno de ellos, a Infobae España. “Vamos a contar lo que hicimos, y lo que hicimos fue mostrar solidaridad por un compañero y mostrar las prácticas abusivas de CaixaBank. Defendimos la vivienda digna”, añade.

El activista denuncia que “lo único que intentaron fue frenar los abusos bancarios”, una acción que llevan años siguiendo y en la que “han ganado un montón de casos”. Uno de los más recientes, de una mujer víctima de violencia de género a la que le consiguieron una vivienda social.

“Esto los bancos lo saben, y en este caso con Caixa, lo que está intentando es que nuestra actividad se paralice, porque sabe que si la PAH deja de tener actividad, pueden seguir mercadeando con la vivienda, poniendo por encima sus intereses económicos al bienestar social, a que las familias puedan tener un sitio donde vivir”, afirma.

Para denunciar este último proceso judicial y luchar “contra la represión al movimiento de la vivienda”, desde PAH Zaragoza han convocado una manifestación este sábado 25 de octubre a las 19:00 en la Plaza de la Magdalena de Zaragoza. “Tenemos el respaldo de muchos movimientos sociales de Zaragoza, porque entienden que lo que está pasando es un atropello contra la plataforma y sobre todo contra las personas que están en situación de riesgo y desahuciadas”, denuncia Carlos.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosViviendaVivienda EspañaDesahuciosBancos EspañaCaixabankZaragozaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

