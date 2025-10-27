La noche más intensa de ‘Supervivientes All Stars 2025’: el nombre de los tres finalistas y las lágrimas de Tony Spina

La reacción del salvado al enterarse de que también es finalista. (Telecinco.es)

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras vivió este domingo una de sus noches más intensas y emotivas de toda la edición. Con el reality acercándose a su gran final, los concursantes se enfrentaron a una velada cargada de sentimientos, lágrimas y grandes sorpresas. Una gala en la que se confirmaron los nombres de los tres finalistas del concurso: Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno.

La noche arrancaba con el ‘Puente de las emociones’, ese momento en el que los supervivientes se abren en canal y comparten algunos de los episodios más personales de su vida. Miri fue la primera en subirse al puente y lo hizo con la serenidad y la sinceridad que la han acompañado durante todo el concurso. La influencer habló sin tapujos de su infancia, de cómo vivió la separación de sus padres y de las lecciones que le dejó aquella etapa. Al terminar, Sandra Barneda le comunicaba la gran noticia: ya era finalista de Supervivientes All Stars.

Visiblemente emocionada, Miri confesaba que este logro tenía un significado especial para ella: “El año pasado me preparé muchísimo y me quedé a las puertas. Me hacía mucha ilusión volver. Me he abierto en canal, he sido constante y ver que ese esfuerzo se premia me hace muy feliz”.

Lo que Miri no sabía es que su decisión de no nominar a Tony Spina la semana anterior también había tenido consecuencias: él se convertía automáticamente en el segundo finalista del concurso, aunque ninguno de los dos era consciente hasta esta gala.

El momento de Tony en el puente fue uno de los más conmovedores de la noche. Rompió en lágrimas al recordar a su familia y, en especial, a su padre, fallecido hace dos años, así como su relación con Marta Peñate, con quien se casó recientemente. “Es mi talón de Aquiles, lo más bonito que me ha pasado en la vida”, confesaba ante Laura Madrueño. Tony recordaba los inicios de su historia de amor con Marta y aprovechaba para agradecer al programa haberles unido: “Gracias a vosotros me he casado con Marta, mi sueño se ha hecho realidad”.

El concursante también se sinceró sobre uno de los temas más delicados de su vida: la paternidad. Tras reconocer que ambos han pasado momentos difíciles intentando formar una familia, y sin poder evitar las lágrimas, Tony quiso lanzar un mensaje de apoyo a su esposa: “Siempre he querido ser padre, pero solo quiero serlo con Marta. Ella es el amor de mi vida. Si no lo conseguimos, no pasa nada. Tengo una vida plena con ella”.

Con la voz entrecortada, añadió una de las frases más emotivas de la noche: “La última espinita que tengo es que mi padre no me haya podido ver como padre, pero sé que si Dios me lo permite, seré un gran padre”.

La tercera finalista de ‘Supervivientes All Stars’

Tras estas intensas confesiones, aún quedaba un hueco libre en la lista de finalistas. Adara Molinero, Rubén Torres y Jessica Bueno se enfrentaban en la ceremonia del barro, la última oportunidad para salvarse de la expulsión. Laura Madrueño cortaba la primera cuerda, la de Rubén, dejando a Adara y Jessica en un duelo final de nervios. Cuando la presentadora pronunció el nombre de Adara como la expulsada, Jessica Bueno estalló de alegría.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Entre gritos y lágrimas de emoción, Sandra Barneda le comunicaba que no solo seguía en el concurso, sino que era la tercera finalista de ‘Supervivientes All Stars 2025’. La modelo corrió a abrazar a sus compañeros Miri y Tony, sellando así el trío definitivo que competirá por la victoria en esta edición tan especial del reality.