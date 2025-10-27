España

La noche más intensa de ‘Supervivientes All Stars 2025’: el nombre de los tres finalistas y las lágrimas de Tony Spina

El concurso de supervivencia de Telecinco está en su recta final y los concursantes tienen los nervios a flor de piel

Alba García

Por Alba García

Guardar
La reacción del salvado al
La reacción del salvado al enterarse de que también es finalista. (Telecinco.es)

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras vivió este domingo una de sus noches más intensas y emotivas de toda la edición. Con el reality acercándose a su gran final, los concursantes se enfrentaron a una velada cargada de sentimientos, lágrimas y grandes sorpresas. Una gala en la que se confirmaron los nombres de los tres finalistas del concurso: Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno.

La noche arrancaba con el ‘Puente de las emociones’, ese momento en el que los supervivientes se abren en canal y comparten algunos de los episodios más personales de su vida. Miri fue la primera en subirse al puente y lo hizo con la serenidad y la sinceridad que la han acompañado durante todo el concurso. La influencer habló sin tapujos de su infancia, de cómo vivió la separación de sus padres y de las lecciones que le dejó aquella etapa. Al terminar, Sandra Barneda le comunicaba la gran noticia: ya era finalista de Supervivientes All Stars.

Visiblemente emocionada, Miri confesaba que este logro tenía un significado especial para ella: “El año pasado me preparé muchísimo y me quedé a las puertas. Me hacía mucha ilusión volver. Me he abierto en canal, he sido constante y ver que ese esfuerzo se premia me hace muy feliz”.

Lo que Miri no sabía es que su decisión de no nominar a Tony Spina la semana anterior también había tenido consecuencias: él se convertía automáticamente en el segundo finalista del concurso, aunque ninguno de los dos era consciente hasta esta gala.

El puente de las emociones
El puente de las emociones de Tony Spina. (Telecinco.es)

El momento de Tony en el puente fue uno de los más conmovedores de la noche. Rompió en lágrimas al recordar a su familia y, en especial, a su padre, fallecido hace dos años, así como su relación con Marta Peñate, con quien se casó recientemente. “Es mi talón de Aquiles, lo más bonito que me ha pasado en la vida”, confesaba ante Laura Madrueño. Tony recordaba los inicios de su historia de amor con Marta y aprovechaba para agradecer al programa haberles unido: “Gracias a vosotros me he casado con Marta, mi sueño se ha hecho realidad”.

El concursante también se sinceró sobre uno de los temas más delicados de su vida: la paternidad. Tras reconocer que ambos han pasado momentos difíciles intentando formar una familia, y sin poder evitar las lágrimas, Tony quiso lanzar un mensaje de apoyo a su esposa: “Siempre he querido ser padre, pero solo quiero serlo con Marta. Ella es el amor de mi vida. Si no lo conseguimos, no pasa nada. Tengo una vida plena con ella”.

Con la voz entrecortada, añadió una de las frases más emotivas de la noche: “La última espinita que tengo es que mi padre no me haya podido ver como padre, pero sé que si Dios me lo permite, seré un gran padre”.

La tercera finalista de ‘Supervivientes All Stars’

Tras estas intensas confesiones, aún quedaba un hueco libre en la lista de finalistas. Adara Molinero, Rubén Torres y Jessica Bueno se enfrentaban en la ceremonia del barro, la última oportunidad para salvarse de la expulsión. Laura Madrueño cortaba la primera cuerda, la de Rubén, dejando a Adara y Jessica en un duelo final de nervios. Cuando la presentadora pronunció el nombre de Adara como la expulsada, Jessica Bueno estalló de alegría.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Entre gritos y lágrimas de emoción, Sandra Barneda le comunicaba que no solo seguía en el concurso, sino que era la tercera finalista de ‘Supervivientes All Stars 2025’. La modelo corrió a abrazar a sus compañeros Miri y Tony, sellando así el trío definitivo que competirá por la victoria en esta edición tan especial del reality.

Temas Relacionados

Supervivientes EspañaSupervivientes All StarsEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoTelecincoMediaset EspañaTelevisión España

Últimas Noticias

Cinco acciones que han demostrado prevenir los problemas de salud mental, según un psiquiatra: “Puedes poner todas en práctica desde hoy mismo”

La prevención es crucial para mantener un buen bienestar emocional

Cinco acciones que han demostrado

Silvia Severino, psicóloga: “Una relación duradera requiere mucha tolerancia, acepta que la otra persona no es perfecta”

Para la terapeuta, la convivencia implica aceptar decepciones y dificultades, y la clave para una relación estable es la disposición de ambos miembros a enfrentar los problemas como un equipo comprometido

Silvia Severino, psicóloga: “Una relación

La Audiencia de Cantabria retrasa el desahucio de un hombre en situación de vulnerabilidad hasta finales de año por ser la dueña una gran tenedora

El tribunal subraya que esta suspensión no exime a la propietaria de su derecho a solicitar compensación económica conforme al Real Decreto-ley 37/2020

La Audiencia de Cantabria retrasa

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina en

Los embalses de agua se encuentran al 52,12 % de su capacidad este lunes 27 de octubre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,95 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Los embalses de agua se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Cantabria retrasa

La Audiencia de Cantabria retrasa el desahucio de un hombre en situación de vulnerabilidad hasta finales de año por ser la dueña una gran tenedora

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a una mujer sefardí al no haber remitido su solicitud desde su ciudad natal

El Gobierno de Ayuso invertirá 7 millones para convertir 72 locales comerciales a pie de calle en viviendas protegidas

Las 24 horas del desastre de la DANA en Valencia que dejó 229 muertos: miles de llamadas de emergencia, una reacción tardía y la ausencia de Mazón

Puigdemont prepara el divorcio con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero deja la decisión en manos de la militancia

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de octubre

“Podríamos decir que es la muerte de la arquitectura”: el fenómeno de los ‘bloques cebra’ que está clonando las ciudades españolas

España capea los aranceles de Trump: el déficit comercial con EEUU sube un 37,7%, pero su impacto en la economía española es mínimo

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el Madrid gana al Barcelona y saca los tres puntos