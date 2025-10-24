‘Supervivientes All Stars 2’ revela la fecha de su gran final: Rubén Torres se rapa las cejas y se conocen los nuevos nominados

Rubén Torres se rapa el pelo, las cejas y la barba en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Supervivientes All Stars 2 ha ofrecido una noche llena de momentos clave y emociones intensas para los finalistas y la audiencia. Este jueves, 23 de octubre, el programa ha relevado que se aproxima la gran final. Son pocos los concursantes que se encuentran en Honduras, lo que acentúa la competitividad y la expectativa ante el inminente cierre de la edición.

Uno de los puntos culminantes de la velada fue la ceremonia de expulsión, en la que Carlos Alba y Rubén Torres se enfrentaron al veredicto del público. Ambos buscaban asegurar su permanencia de cara a la semifinal, pero finalmente fue Carlos Alba quien debió abandonar la aventura. Al despedirse, Alba mostró su gratitud con la cadena y el equipo: “Gracias a la cadena por darme esta oportunidad y a todo el gran equipo que tenéis”, comentó antes de abandonar Honduras entre los aplausos de sus compañeros y de la conductora Laura Madrueño.

La gala también incluyó la continuación de la mesa de las tentaciones, prueba emblemática donde los concursantes aceptan retos a cambio de recompensas. En esta dinámica, Jessica Bueno volvió a ser protagonista al recibir nuevamente la propuesta de raparse el cabello a cambio de una videollamada con sus hijos. La propuesta había generado debate en la edición previa, donde la modelo ya había accedido a cortarse gran parte del pelo y la audiencia, a través de las redes sociales, manifestó que ese sacrificio debía bastar para obtener la recompensa. En la gala de anoche, Jessica explicó entre lágrimas su negativa, expresando que el cambio le parecía demasiado extremo y que temía que sus hijos no la reconocieran al regresar a España. Finalmente, el programa le comunicó que no era necesario que se rapara completamente y que en las próximas horas podría recibir la esperada llamada.

El cambio de imagen más radical de la jornada lo protagonizó Rubén Torres, otro de los aspirantes al triunfo. Tras posponerlo 48 horas, durante la gala aceptó un reto significativo: raparse la cabeza, la barba y las cejas a cambio de tres platos de migas y dos de chucherías, sus alimentos más anhelados en el encierro. Tras el cambio, Torres bromeó: “Espero seguir gustando a mi novia, si me veis por la calle no me digáis nada de las cejas”. La reacción de su pareja, Laura Cantizano, desde el plató no se hizo esperar: “Hombre, sí. El pelo me da igual, ya le crecerá. Pero las cejas no le crecen luego. Le crecen tiesas y yo no quiero un novio con las cejas tiesas”.

Una finalista y nuevos nominados

Además de este momento, Rubén Torres fue protagonista por otra razón: disputó el juego de líder contra Miri Pérez, quien se alzó con la victoria y se convirtió en la primera finalista oficial de la edición. El liderazgo otorgó a Miri un papel crucial en las nominaciones, donde el grupo eligió a Adara como nominada y ella tuvo que desempatar entre Torres, Tony Spina y Jessica Bueno. Sorpresivamente, decidió salvar a Tony, dejando a Rubén, Jessica y Adara en la lista de nominados para la semifinal.

La gala confirmó que la gran final de Supervivientes All Stars 2 se celebrará el jueves 30 de octubre. Antes, el domingo tendrá lugar el último Conexión Honduras, el martes se disputará la semifinal y, finalmente, el jueves se elegirá al ganador definitivo de la temporada.