Somos los más frioleros de Europa: ponemos la calefacción a más de 21 grados pese a tener inviernos más cálidos que Alemania o Suiza

Uno de cada tres españoles admite modificar el termostato cuando nadie está mirando, situándonos como el país más “pícaro” en este comportamiento

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Una mujer pone la calefacción
Una mujer pone la calefacción a 22 grados en invierno (Canva)

Aunque España no sufre los gélidos inviernos del norte de Europa, nuestro hogares son los que más suben el termostato. Según un estudio elaborado por la empresa especializada en climatización tado°, el 59,7% de los consumidores en España configuran la calefacción por encima de los 21 grados centígrados, por delante incluso de los países del bloque DACH (Alemania, Austria y Suiza), donde el porcentaje se sitúa en el 58,8%. La cifra española contrasta notablemente con la de Países Bajos (19,3%), Reino Unido (24,2%), Italia (31,8%) o Francia (35,4%).

Este patrón resulta llamativo si se tiene en cuenta que la temperatura media invernal en España fue de 7,8 grados el año pasado, según la AEMET, notablemente superior a la de muchos países del norte del continente. Una paradoja que sugiere que el calor que elegimos tener en casa no depende solo del frío que haga fuera, sino también de hábitos culturales y preferencias personales.

Cultura del confort térmico

Más allá del clima, y aunque el estudio no apunta explícitamente que haya una relación directa entre las costumbres domésticas y poner más alta la calefacción, nuestras tradiciones y estilos de vida podrían explicar que en España se intente mantener una temperatura agradable dentro de casa. Vinculando la idea del confort al calor y no a la eficiencia energética.

Por otra parte, el informe sí muestra una clara preferencia de los españoles por las temperaturas altas. Una prioridad que no existe en países históricamente acostumbrados al frío, como Alemania o Suiza, que aun así mantienen niveles similares.

Los 5 pueblos de invierno más bonitos de Europa: de los Pirineos aragoneses a los impresionantes paisajes de los Alpes.

¿Quién manda sobre el termostato?

Otro hallazgo del estudio es quién decide sobre la temperatura. En España, las mujeres regulan la calefacción en el 52,5% de los hogares, frente al 23,7% de los hombres. Los abuelos u otros familiares mayores representan el 7,6%. En países como Francia, Italia o Alemania, esta responsabilidad recae mayoritariamente en los hombres, mientras que en Países Bajos y Reino Unido, igual que en España, el liderazgo es femenino.

Pero si un dato sorprende es el papel de los más pequeños: en el 16,1% de los hogares españoles son los niños quienes controlan la calefacción, el porcentaje más alto de Europa. En Países Bajos o Francia, la cifra no supera el 3%, y en Reino Unido e Italia se mantiene por debajo del 10%. Una diferencia que podría reflejar dinámicas familiares más participativas o simplemente niños más insistentes… y padres más permisivos.

Calefacción ‘pet friendly’

El bienestar animal también marca tendencia en España. El 22,9% de los encuestados reconoce mantener la calefacción encendida al salir de casa para que sus mascotas estén cómodas. Una cifra que sitúa a España entre los países más atentos con los animales a la hora de controlar la climatización.

Cambiar la temperatura a escondidas, algo muy español

Además, no todo son consensos en cuanto a la calefacción se refiere. Las discusiones sobre la temperatura en casa son habituales y, ante la falta de acuerdo, muchos optan por soluciones discretas: el 33,6% de los españoles admite modificar el termostato cuando nadie está mirando. Según tado°, España es el país más “pícaro” en este comportamiento, por delante del bloque DACH (15%), Países Bajos (15,2%), Francia (15,3%), Italia (15,7%) y Reino Unido (22,1%).

