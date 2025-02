¿A qué temperatura ponemos la calefacción? Los españoles y los italianos, los menos dispuestos a pasar frío

La calefacción en Italia y España (Montaje Infobae)

Cuando los grados bajan en invierno, mantener el hogar a una temperatura adecuada no solo es una cuestión de confort, sino también de salud. Así, encender la calefacción permite evitar problemas derivados del frío extremo, como enfermedades respiratorias, agravamiento de dolencias crónicas y riesgos asociados a la humedad. Asimismo, con un hogar más cálido, la concentración y el bienestar general aumentan. Y es que, con la disminución de horas de luz al día, sumado a la bajada de temperatura del exterior, hace que las jornadas se hagan mucho más pesadas.

Tal vez por ello los españoles y los italianos necesitemos un clima más favorecedor. El anhelo de ese clima veraniego o primaveral puede provocar que subamos el termostato. Así lo ha demostrado un estudio de tadoº, una empresa dedicada a la gestión sostenible de la energía y clima en el hogar, así como instaladores profesionales de termostatos inteligentes.

Según ha informado la empresa a Infobae, los españoles, junto con los italianos, no estarían dispuestos a pasar frío y, por ende, son propensos a encender la calefacción con la llegada del invierno. Igualmente, el estudio afirma que los de la península solo ha reducido 0,6 °C en la temperatura media del hogar en los últimos años. Por lo que se observa una priorización del confort térmico sobre el incremento del precio de la luz y el gas.

La calefacción por Comunidades Autónomas en España

Como ha informado el líder europeo en soluciones de gestión energética para los hogares, tadoº , las viviendas españolas presentan una temperatura media de unos 18,6 °C. Una cifra muy cercana a la media europea, que se localiza en los 18,3 °C. No obstante, no toda la población pone el termostato en marcha a la vez, pues cada comunidad refleja distintas particularidades climáticas. De este modo, los canarios se ha posicionado como la región más rápida en encender la calefacción.

Además, su temperatura media en el hogar es la más alta con 20 °C y se anticipa sobre el 14 de septiembre. Mientras, el sur de España, concretamente Andalucía, Ceuta y Melilla, suelen ser los que más tardan en ponerla sobre el 27 octubre, casi un mes y más tarde que en Canarias. También son los lugares donde la temperatura de la calefacción es más moderada, con 18,2 °C.

En general, el estudio apunta que los de la península han encendido la calefacción, cuando la temperatura media del exterior es ese momento se encontraba entre los 14,3 °C y los 15,1 °C. No obstante, las Comunidades Autónomas del Este, como Cataluña, Comunidad Valencia y Murcia, comenzaron a usar sus termostatos cuando se situaba en torno a los 17,5 °C de media.

Los termostatos europeos se encienden antes de octubre

Un termostato que controla la temperatura del radiador en el hogar (Pixabay)

Mientras que los españoles esperaban a que la temperatura bajase hasta los 15,1 °C para encender el termostato, en Italia no se resisten a ponerlo con a penas 15,7 °C. Aunque también han sido los países que más tarde activaron la calefacción siendo el 15 y el 5 de octubre, respectivamente, las fechas elegidas. No obstante, esto se debe a la gran diferencia climática entre los diferentes territorios europeos, quienes por su parte esperan a que la temperatura exterior se acerque a los 11 °C para ponerla. Así lo ha afirmado Christian Deilmann, CPO y Cofundador de tado°, pues “al no formar parte de las regiones más frías de Europa, la población no está acostumbrada a temperaturas muy bajas y tiende a encender la calefacción con mayor antelación”.

El cofundador ha añadido que países como Dinamarca, el que más esperó, “esperaron a que las temperaturas cayeran hasta los 11,7 °C para hacer uso de ella. Si bien, esto ocurrió en torno al 13 de septiembre, la fecha en que, de media, los daneses decidieron encender la calefacción. No obstante, este año los británicos fueron los que más se adelantaron y el 11 de septiembre, de media, comenzaron a calentar sus hogares”.

En cuanto a sus temperaturas medias en el interior de las viviendas europeas, los daneses “son los que registran una temperatura más alta con 19,8 °C, seguidos de los alemanes y los franceses con 18,9 °C”. Seguidamente, se encontraría España con su media de 18,6 °C. Igualmente, desde tadoº indican que los productos de control inteligente de calefacción se usan cada vez más. Algo que no solo permite modifica la temperatura al gusto, sino que consigue un 22% de ahorro energético aproximadamente.