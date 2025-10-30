España

Israel Sancho, joven electricista: “Trabajo mucho para cobrar 1.500 € un buen mes”

A sus 31 años, Israel continúa con la empresa familiar tras el fallecimiento de su padre

Por Clara Barceló

Guardar

Israel Sancho Sanzano, de Valladolid, es uno de esos ejemplos de superación que inspiran. A sus 31 años, trabaja como electricista autónomo en Santovenia de Pisuerga, donde vive desde los 19. Su historia está marcada por la pérdida, la responsabilidad y el amor por un oficio que aprendió desde niño de la mano de su padre.

“Soy una persona trabajadora y que tiene muchas ganas de tirar adelante con todo. Me encanta mi oficio y disfruto mucho con él”, ha asegurado Israel en declaraciones a El Español. Su padre falleció a principios de año y, tras el duro golpe, decidió continuar el negocio familiar, Instalaciones Eléctricas Sanzano, pero esta vez por cuenta propia.

Israel recuerda con cariño su infancia en Valladolid y su adolescencia en Santovenia: “Participaba en varias actividades deportivas del pueblo y me gustaba estar con mi padre y ver el oficio desde pequeño. He tenido una buena infancia”.

Desde que terminó la ESO, tuvo claro su camino. Completó un Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, y a los 21 años comenzó a trabajar junto a su padre. “Mi padre falleció en enero y la compañía se tuvo que disolver. Desde febrero trabajo como autónomo”, explica.

Ahora, Israel se encarga de reformas integrales, instalaciones eléctricas y mantenimiento de alumbrado público, manteniendo los clientes que ya confiaban en la empresa familiar y sumando nuevos proyectos.

“Trabajo mucho para ganar 1.500 euros en un buen mes”

Instalador electricista (Freepik)
Instalador electricista (Freepik)

Su jornada no entiende de horarios. “Si hay una avería un fin de semana o de madrugada, hay que atenderla. Es una profesión muy sacrificada”, reconoce.

El sueldo, añade, depende de muchos factores: “Trabajo mucho para cobrar unos 1.500 euros en un buen mes, pero hay que pagar seguros, almacenes y todo lo que conlleva ser autónomo. Al final, tenemos más gastos que ingresos”.

Aun así, se mantiene positivo. “No me puedo quejar. Tengo trabajo y clientes que confían en mí. Lo importante es hacer las cosas con calma y bien, porque así todo sale mejor”, asegura, recordando que nunca ha tenido accidentes graves, solo “algún calambrazo despistado”.

“Los jóvenes ya no quieren trabajar”

Israel Sancho en Facebook
Israel Sancho en Facebook

Israel también reflexiona sobre el futuro de su oficio. “Creo que los jóvenes no quieren trabajar de nada. Están todo el día grabándose para subirlo a redes sociales, jugando al ordenador o a la Play Station. Se piensan que esa es la vida y aquí nadie te regala nada”, lamenta.

Según él, profesiones como la suya “están condenadas a desaparecer” porque “nadie quiere aprender”. Sin embargo, Israel no se rinde. “Hay que luchar por lo que nos gusta y yo amo la profesión de electricista. No hay que ver el trabajo como una obligación sino como una diversión. Yo me lo paso muy bien cada día que me levanto para hacer la faena”.

Más allá del trabajo, lo que emociona a Israel es el recuerdo de su padre y la satisfacción de continuar su camino. Su historia refleja la historia de tantos trabajadores que, con esfuerzo y pasión, mantienen vivas las profesiones tradicionales frente a la modernidad y la comodidad.

Temas Relacionados

Autónomos EspañaEmpresas EspañaValladolidEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Buñuelos de manzana, una versión fácil y deliciosa de este clásico postre

Para preparar estos esponjosos buñuelos podemos optar por freírlos en aceite, como dicta la tradición, o por cocinados al horno para una opción más ligera

Buñuelos de manzana, una versión

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

El Ministerio ha comprado seis unidades, elevándose el precio hasta los 4,5 millones de euros

Así es el curioso taller

Calabazas de hojaldre y chocolate: la receta estrella para terminar con un bocado dulce el día de Halloween

Una opción fácil que coronará la noche más ‘spooky’ del año y que sorprenderá a tus familiares y amigos

Calabazas de hojaldre y chocolate:

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna

La polémica abogada de dos de los violadores de Gisèle Pelicot defiende ahora al sospechoso del robo en el Louvre

La jurista, suspendida un año para ejercer la abogacía, vuelve al foco mediático con el asalto al museo

La polémica abogada de dos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el curioso taller

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | El presidente defiende la actuación del PSOE en lo que denomina como una “comisión de difamación”

El nuevo dron del Ejército del Aire: el ‘Puma’ destaca por el lanzamiento con catapulta o el despegue vertical

Un hombre condenado por acoso laboral denuncia a su abogada por no presentar un recurso de apelación a tiempo y se lo desestiman

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “He perdido un juicio en el que mi cliente tenía la razón”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio de la luz impulsa la inflación hasta el 3,1% en octubre, pese al abaratamiento de la gasolina

DEPORTES

El equipo de fútbol del

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin