Un concejal de Valladolid dice que no se reunirá a solas con concejalas para evitar que le acusen “de cosas”

Un concejal evita reuniones privadas con concejalas por temor a “acusaciones”. (Imagen: Wikipedia)

La polémica estalló en el Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) tras las declaraciones del concejal de Servicios Económicos, Juan Carlos Rodríguez, quien afirmó durante el pleno que no mantendrá reuniones privadas con las portavoces de la oposición por ser mujeres, alegando temor a posibles acusaciones.

“Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir y que son ustedes mujeres, tendré especialmente cuidado en no reunirme nunca a solas con ustedes, sino siempre acompañados por otros miembros de mi grupo, no vayamos a tener algún problema y me vayan a acusar de cosas”, manifestó Rodríguez.

Las palabras del edil provocaron un inmediato rechazo entre los grupos de la oposición y los ciudadanos presentes en la sala. La tensión fue tal que el alcalde tuvo que pedir silencio y detener momentáneamente la sesión.

Al retomar la palabra, Rodríguez reiteró su postura: “Tendré mucho cuidado en no reunirme con ustedes a solas por lo que me pueda pasar, porque, vistas las consideraciones, creo que podríamos tener algún problema serio”.

Debate sobre la reprobación

El contexto de las declaraciones se sitúa en el debate de una moción de reprobación promovida por los grupos PSOE, Por Laguna e IU-Podemos, quienes denunciaron las “actitudes violentas y la agresividad” de Rodríguez tras un pleno anterior.

Según las portavoces de estos grupos, el 26 de agosto, a la salida de una sesión municipal, un grupo de vecinos le reprochó su gestión en el vestíbulo del Ayuntamiento. Este episodio, según la oposición, ya ha sido denunciado ante los juzgados.

El concejal reconoció haber mantenido una “discusión acalorada”, pero negó haber empleado violencia: “Me superaban en número y llevaba el portátil en las manos”.

Además, Rodríguez acusó a las portavoces de la oposición de “calumniar y difamar” con su versión de los hechos. La moción de reprobación, según los grupos que la promovieron, tiene como objetivo cuestionar la actitud del concejal durante ese incidente y otras interacciones en el ámbito municipal.

Reacciones de la oposición

En un comunicado posterior, IU-Podemos calificó las declaraciones de Rodríguez como “intolerables descalificaciones machistas”. Además, la formación criticó la ausencia de respuesta por parte de los socios de gobierno, PP y Vox: “No suscitaron reacción alguna por parte de sus socios de gobierno del PP y Vox”.

Los grupos de la oposición defendieron la reprobación política como mecanismo para expresar su desacuerdo con la conducta del concejal y para cuestionar su comportamiento ante situaciones conflictivas con vecinos y otros representantes municipales.

La oposición son tres mujeres

Durante la defensa de la iniciativa, Eva Díez, portavoz de IU–Podemos, se dirigió a Rodríguez advirtiéndolo de que “no vamos a permitir este comportamiento. Quizá en otras ocasiones se lo han permitido, pero fíjese usted que ha dado con una oposición donde las tres portavoces somos tres mujeres que no le vamos a consentir más su manera de tratarnos en los Plenos”.

Tras el Pleno, IU–Podemos ha emitido un comunicado en el que subraya que “con estas declaraciones, y otras igual de intolerables realizadas en la misma sesión, el señor Rodríguez nos ha dado la razón en la moción de reprobación”.

La formación considera que se trata de “insultos machistas que atentan contra el honor de las representantes públicas y que no deberían tener cabida en el máximo órgano de gobierno municipal”.