España

Un concejal de Valladolid dice que no se reunirá a solas con concejalas para evitar que le acusen “de cosas”

La oposición, liderada por tres mujeres, ha emitido un comunicado en el que considera de “insultos machistas” las declaraciones del edil

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Un concejal evita reuniones privadas
Un concejal evita reuniones privadas con concejalas por temor a “acusaciones”. (Imagen: Wikipedia)

La polémica estalló en el Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) tras las declaraciones del concejal de Servicios Económicos, Juan Carlos Rodríguez, quien afirmó durante el pleno que no mantendrá reuniones privadas con las portavoces de la oposición por ser mujeres, alegando temor a posibles acusaciones.

“Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir y que son ustedes mujeres, tendré especialmente cuidado en no reunirme nunca a solas con ustedes, sino siempre acompañados por otros miembros de mi grupo, no vayamos a tener algún problema y me vayan a acusar de cosas”, manifestó Rodríguez.

Las palabras del edil provocaron un inmediato rechazo entre los grupos de la oposición y los ciudadanos presentes en la sala. La tensión fue tal que el alcalde tuvo que pedir silencio y detener momentáneamente la sesión.

Al retomar la palabra, Rodríguez reiteró su postura: “Tendré mucho cuidado en no reunirme con ustedes a solas por lo que me pueda pasar, porque, vistas las consideraciones, creo que podríamos tener algún problema serio”.

Debate sobre la reprobación

El contexto de las declaraciones se sitúa en el debate de una moción de reprobación promovida por los grupos PSOE, Por Laguna e IU-Podemos, quienes denunciaron las “actitudes violentas y la agresividad” de Rodríguez tras un pleno anterior.

Según las portavoces de estos grupos, el 26 de agosto, a la salida de una sesión municipal, un grupo de vecinos le reprochó su gestión en el vestíbulo del Ayuntamiento. Este episodio, según la oposición, ya ha sido denunciado ante los juzgados.

El concejal reconoció haber mantenido una “discusión acalorada”, pero negó haber empleado violencia: “Me superaban en número y llevaba el portátil en las manos”.

Además, Rodríguez acusó a las portavoces de la oposición de “calumniar y difamar” con su versión de los hechos. La moción de reprobación, según los grupos que la promovieron, tiene como objetivo cuestionar la actitud del concejal durante ese incidente y otras interacciones en el ámbito municipal.

Reacciones de la oposición

En un comunicado posterior, IU-Podemos calificó las declaraciones de Rodríguez como “intolerables descalificaciones machistas”. Además, la formación criticó la ausencia de respuesta por parte de los socios de gobierno, PP y Vox: “No suscitaron reacción alguna por parte de sus socios de gobierno del PP y Vox”.

Los grupos de la oposición defendieron la reprobación política como mecanismo para expresar su desacuerdo con la conducta del concejal y para cuestionar su comportamiento ante situaciones conflictivas con vecinos y otros representantes municipales.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

La oposición son tres mujeres

Durante la defensa de la iniciativa, Eva Díez, portavoz de IU–Podemos, se dirigió a Rodríguez advirtiéndolo de que “no vamos a permitir este comportamiento. Quizá en otras ocasiones se lo han permitido, pero fíjese usted que ha dado con una oposición donde las tres portavoces somos tres mujeres que no le vamos a consentir más su manera de tratarnos en los Plenos”.

Tras el Pleno, IU–Podemos ha emitido un comunicado en el que subraya que “con estas declaraciones, y otras igual de intolerables realizadas en la misma sesión, el señor Rodríguez nos ha dado la razón en la moción de reprobación”.

La formación considera que se trata de “insultos machistas que atentan contra el honor de las representantes públicas y que no deberían tener cabida en el máximo órgano de gobierno municipal”.

Temas Relacionados

MachismoViolencia de GéneroPolítica EspañaPPSucesosSucesos EspañaValladolidEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tres cuentas de una plataforma apuestan en el último momento por el Nobel para María Corina Machado y ganan más de 90.000 dólares: la Academia investiga una posible filtración

Según informaron los medios noruegos, el comité, caracterizado por su carácter hermético y compuesto por cinco miembros, tomó la decisión de otorgarle el galardón a Corina Machado el lunes

Tres cuentas de una plataforma

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: ascienden a 101 los evacuados y la Aemet pide “extremar las precauciones”

El episodio de lluvias muy fuertes y persistentes durará hasta, al menos, el lunes 13 de octubre

Última hora de la DANA

José Manuel Felices, doctor, sobre las mamografías: “Usar desodorante puede simular un cáncer”

El médico, que también crea contenidos en TikTok, apunta que el único efecto comprobado que tiene el desodorante es que puede interferir con las pruebas de imagen y generar falsos positivos en las mamografías

José Manuel Felices, doctor, sobre

El caballo Appaloosa: la raza que sobrevivió a la historia y conquistó al mundo ecuestre

Con su característico pelaje moteado y su resistencia inigualable, el Appaloosa se mantiene como una de las razas más emblemáticas del mundo ecuestre

El caballo Appaloosa: la raza

Silvia Serrat, pescadera: “Las ventas cada día son más pequeñas porque la gente ha cambiado sus hábitos, los impuestos son altos y el pescado está más caro”

La dificultad de los negocios locales de resistir a la competencia de los supermercados, la subida de impuestos y los nuevos hábitos de consumo

Silvia Serrat, pescadera: “Las ventas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La activista española Reyes Rigo

La activista española Reyes Rigo llega a un acuerdo con la Fiscalía de Israel para volver a España tras “morder a una funcionaria”

Nuevas restricciones a partir de enero: estos serán los coches ‘prohibidos’ en Madrid

Cómo Madrid se convirtió en el refugio de los opositores de Venezuela: de Leopoldo López a Edmundo González

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

ECONOMÍA

Tres cuentas de una plataforma

Tres cuentas de una plataforma apuestan en el último momento por el Nobel para María Corina Machado y ganan más de 90.000 dólares: la Academia investiga una posible filtración

Galicia acogerá una de las seis nuevas gigafactorías de inteligencia artificial de la UE

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Crecen las promociones de vivienda de protección oficial pero su precio medio sube hasta niveles récord

DEPORTES

El fichaje fallido de Palou

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”