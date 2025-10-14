España

Nerea, albañila de 27 años: “Cuando saben que soy una mujer, la conversación se corta y ya no puedo avanzar para conseguir ese trabajo”

La joven médica desafía los estereotipos de género trabajando en la construcción en Australia mientras comparte su experiencia en redes sociales y se prepara para el MIR en España

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Nerea, albañila: "Cuando saben que
Nerea, albañila: "Cuando saben que soy una mujer, la conversación se corta y ya no puedo avanzar para conseguir ese trabajo"

A sus 27 años, Nerea se ha convertido en un ejemplo de valentía y determinación. Esta joven española, licenciada en Medicina, decidió dar un giro radical a su vida antes de comenzar su carrera como médica y se embarcó en una aventura que la llevó hasta Australia. Allí, lejos de limitarse a trabajos relacionados con su formación, se ha dedicado a ejercer todo tipo de oficios, incluidos aquellos tradicionalmente dominados por hombres, como la construcción.

Nerea ha trabajado como camarera, en bares, y, más recientemente, como albañila, una elección que, según relata, ha supuesto enfrentarse no solo al esfuerzo físico del trabajo, sino también a numerosos prejuicios. En un vídeo publicado en su canal de YouTube, la joven denuncia las dificultades que ha vivido simplemente por ser mujer en un sector todavía muy masculinizado. “Cuando saben que soy una mujer, la conversación se corta y ya no puedo avanzar para conseguir ese trabajo”, explica.

La experiencia de Nerea no es un caso aislado. Según el último informe del Observatorio Industrial de la Construcción, solo el 8,9% de los trabajadores del sector son mujeres, un porcentaje muy bajo en comparación con otros ámbitos laborales donde la presencia femenina ha aumentado significativamente en los últimos años. Esta estadística pone de manifiesto los retos que todavía enfrentan las mujeres que desean entrar en profesiones como la construcción.

“No es porque sea mujer, sino porque es principiante”

(Freepik)
(Freepik)

Sin embargo, Nerea no se ha rendido. En sus vídeos insiste en que los reclutadores deberían dejar de asociar los errores o la lentitud en el aprendizaje con el género. “Si es lenta o comete errores no es porque sea mujer, sino porque es nueva y principiante”, señala. Con una actitud positiva y decidida, defiende que “si una persona tiene ilusión y ganas de hacer algo, lo hará y con el tiempo conseguirá hacerlo bien, sin importar si es hombre o mujer”.

Lejos de sentir que está perdiendo el tiempo fuera del ámbito sanitario, Nerea considera que esta etapa le está aportando una valiosa experiencia de vida. Su plan es regresar a España en el futuro para realizar el MIR (Médico Interno Residente) y ejercer como doctora. Mientras tanto, ha optado por “salir de su zona de confort, aprender, descubrir mundo y ahorrar”.

Uno de los aspectos que más destaca de su estancia en Australia es la diferencia salarial con respecto a España. En su cuenta de TikTok ha explicado que, como albañila, gana “32 euros brutos la hora, pero sé que hay gente en este oficio que recibe hasta 50 euros la hora”. Una cifra que evidencia el atractivo económico que puede tener este tipo de trabajos en el extranjero, especialmente para jóvenes en busca de independencia y estabilidad financiera.

Su interés por los oficios manuales no es casualidad. Nerea comenta que su abuelo era carpintero, y eso despertó en ella una curiosidad que la llevó a probar con profesiones alejadas de la bata blanca. “Son profesiones, como la de camarera, que me gustan mucho, cercanas a mi familia, y yo también las quería probar”, afirma.

A través de sus redes sociales, Nerea ha conseguido crear una comunidad de miles de seguidores que siguen de cerca su experiencia. En sus vídeos combina el humor con la divulgación, ofreciendo consejos útiles sobre cómo iniciar los trámites para trabajar en Australia, qué aspectos tener en cuenta antes de emigrar y cómo adaptarse al estilo de vida del gigante oceánico.

Con su historia, Nerea no solo desmonta estereotipos, sino que también inspira a otras mujeres a atreverse con profesiones tradicionalmente masculinas. Su mensaje es claro: los límites muchas veces están en las ideas preconcebidas, y no en la capacidad real de las personas. Su paso por la construcción se convierte en una declaración de principios sobre igualdad, esfuerzo y libertad personal.

Temas Relacionados

AlbañilesTrabajadoresSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno presenta su propuesta para incluir el aborto en la Constitución

La reforma se hará por vía ordinaria, sin necesidad de pasar por un referéndum

El Gobierno presenta su propuesta

Quién es Alonso López, el piloto con el que Lola Lolita acaba de confirmar su historia de amor

El madrileño se ha convertido en el centro de todas las miradas tras compartir unas imágenes con la influencer

Quién es Alonso López, el

Una de las ciudades más bonitas en Gran Canaria: con una iglesia de estilo neogótico, piscinas naturales y gastronomía canaria que combina tierra y mar

Arucas cuenta con más de 37.000 habitantes y combina patrimonio histórico, riqueza natural y tradición

Una de las ciudades más

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘O aportas o apartas’: Feijóo

‘O aportas o apartas’: Feijóo presenta su plan de inmigración contra el “descontrol” del Gobierno y el “discurso del miedo” de Vox

Un coche patrulla de la Ertzaintza se subasta en Zaragoza: la oferta actual es de 350 euros y pueden verse las pegatinas arrancadas

Sánchez evita felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: “No me pronuncio, respeto y mucho el trabajo que hace”

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

No más errores al realizar una transferencia: el titular es obligatorio y deberá ser verificado antes de aceptar la emisión del dinero

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

La nueva regla de los 10 segundos de los bancos: un sistema de transferencias exprés que será obligatorio en España

DEPORTES

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo:

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1