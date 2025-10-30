España

El misil nuclear de Francia tiene una nueva versión: los submarinos podrán lanzar el M51 con mayor alcance, precisión y capacidad

Estará disponible en los submarinos nucleares de la Force Océanique Stratégique (FOST)

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Misil nuclear de Francia M-51
Misil nuclear de Francia M-51 (Ariane Group)

Francia tiene un nuevo misil nuclear. El Ministerio de Defensa ha anunciado la entrada en servicio de una nueva versión de su misil balístico intercontinental M51, conocido como M51.3, que estará disponible en los submarinos nucleares de la Force Océanique Stratégique (FOST). Supone un nuevo avance en sus capacidades.

El ministerio de las Fuerzas Armadas francesas subrayó que esta actualización tecnológica forma parte de la política de renovación de la disuasión francesa. La carrera internacional por el desarrollo atómico empuja a los distintos países participantes a invertir en sus avances, y Francia tiene el peso de ser la fuerza nuclear de la Unión Europea.

Así es el Poseidón, el nuevo dron submarino ruso de propulsión nuclear

Nueva versión del misil nuclear francés

Según el comunicado oficial, la entrega de este sistema de nueva generación permite un salto en alcance, precisión y capacidad de carga, consolidando la posición de Francia dentro de las potencias nucleares globales. Las autoridades detallaron que la Fuerza de Disuasión Nuclear dispone ya del misil en condiciones operativas a bordo de uno de sus submarinos estratégicos.

Los submarinos de la FOST incorporan de forma progresiva los misiles M51 actualizados, mejorando la capacidad de respuesta ante eventuales amenazas y adaptándose a escenarios internacionales de creciente competencia estratégica. El misil M51.3 introduce mejoras en el alcance y la precisión de sus sistemas de guiado, así como la posibilidad de portar cargas útiles más variadas.

Si bien no se ha revelado el alcance exacto del misil, ArianeGroup dice que el M51 alcanza una altitud de más de 2.000 kilómetros. Se estima que tiene un alcance de más de 9.500 kilómetros, en comparación con los más de 9.000 kilómetros de la versión anterior. Cada submarino francés con misiles balísticos está equipado con 16 misiles.

Futuro submarino de misiles balísticos
Futuro submarino de misiles balísticos de Francia (Naval Group)

Programa nuclear francés

Según los responsables del programa, las pruebas realizadas desde el Centro de Ensayos de Biscarrosse y otras instalaciones militares han validado el rendimiento y la fiabilidad del nuevo modelo. Además, la integración del M51.3 ha requerido actualizaciones en los sistemas de lanzamiento y comunicación de los submarinos.

La entrada en servicio operativo del M51.3 otorga a las Fuerzas Armadas francesas acceso a un sistema de mayor autonomía, capaz de superar las defensas antimisiles más avanzadas y adecuado a los requisitos de la doctrina de disuasión. Siempre se exponen estas fuerzas como medidas disuasorias. Una defensa psicológica para no presentarlo como una ofensiva.

La nota difundida por el ministerio francés recoge que el programa M51 se desarrolla desde hace más de dos décadas en colaboración con la industria nacional, donde destacan actores como ArianeGroup y la Dirección General de Armamento (DGA). Entre las cifras que aporta el documento, se remarca la participación de aproximadamente un millar de ingenieros y técnicos especializados, distribuidos en diferentes empresas y laboratorios del país.

El comunicado destaca que el desarrollo tecnológico nacional y la actualización de las capacidades de la FOST permiten al país ejercer una autonomía estratégica, apoyada en recursos propios. Además, Francia ha reiterado que la renovación de su fuerza de disuasión se lleva a cabo bajo los parámetros del Tratado de No Proliferación Nuclear y en línea con sus compromisos internacionales.

