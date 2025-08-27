España

Descubren un arsenal militar oculto en el fondo de un lago en Francia: granadas, fusiles y decenas de toneladas de munición

Este legado, sumergido a pocos metros de la zona de baño, es resultado de décadas de vertidos realizados por el ejército francés durante los dos grandes conflictos del siglo XX

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imagen de archivo del lago
Imagen de archivo del lago Gérardmer, en Francia. (Pascal STINFLIN/Adobe Stock )

Mientras los turistas disfrutan de las aguas aparentemente limpias y transparentes, decenas de toneladas de municiones de las dos guerras mundiales permanecen sumergidas en el fondo del lago Gérardmer, en Francia, a la espera de una limpieza definitiva.

Según una información del medio francés Libération, este lago, situado a 660 metros de altitud, sigue albergando explosivos a escasa distancia de las zonas de baño, ochenta años después de la liberación de la región tras ser ocupada por la Alemania nazi. Entre 1977 y 1994, después de un accidente en el que un hombre resultó herido por una granada de fósforo —un compuesto químico tóxico e inflamable—, se llevaron a cabo doce campañas de desminado en el lac de Gérardmer.

Pierre Imbert, exjefe de los bomberos locales y actual teniente de alcalde, relató a Libération que “120 toneladas de municiones ya han sido retiradas, lo que equivale a unas 100.000 piezas de diferentes tipos de las guerras de 1914-1918 y 1939-1945”.

El proceso consistió en recuperar municiones y granadas artesanales, extraerlas a la superficie y detonarlas en un extremo del lago. El avance de las operaciones se detuvo cuando fue necesario explorar las zonas más profundas, alejadas de la orilla.

La asociación Robin des Bois, dedicada a la protección ambiental y humana, estimó en una carta dirigida a la prefectura que aún quedarían 70 toneladas sumergidas en el lago. No obstante, Pierre Imbert advirtió que “no se puede evaluar la cantidad de municiones que permanece enterrada en el lodo”.

El lago, que alcanza una profundidad máxima de 38 metros, fue utilizado durante y después de los conflictos como una especie de ‘almacén’ de armamento por parte del ejército francés, que ordenaba a sus soldados deshacerse de las municiones de noche y en secreto.

En unas declaraciones del alcalde al medio de Le Parisien, la variedad de objetos hallados bajo el agua abarca desde granadas y bayonetas alemanas hasta fusiles automáticos franceses. Imbert ha mencionado también la presencia de cubiertos del comedor de oficiales, marcados con una cruz gamada, lo que evidencia la procedencia y la época de los residuos. A pesar del tiempo transcurrido, la mayoría de estos artefactos se conserva en buen estado, ya que la capa de lodo que los recubre actúa como protección natural.

Preocupación por el agua contaminada con TNT

Actualmente, el agua del lac de Gérardmer se utiliza ocasionalmente para abastecer la red de agua potable de la ciudad. A los riesgos de explosión se suma la amenaza de contaminación química derivada de la degradación de los compuestos presentes en las municiones. En 2023, la asociación Odysseus 3.1, especializada en exploración y estudio de la biodiversidad, realizó análisis que evidenciaron una contaminación significativa causada por estos residuos bélicos.

Durante una de sus inmersiones, Odysseus 3.1 halló granadas, algunas “intactas” y otras “abiertas, liberando el explosivo que contenían”, según explicó Lionel Rard, fundador de la asociación, en el documental Vert de Rage emitido en mayo por France 5.

Los resultados de los análisis mostraron niveles de TNT entre los más altos jamás registrados por el equipo de investigadores alemanes, así como concentraciones de hierro, plomo y titanio superiores a los límites normativos.Ante esta situación, el alcalde Stessy Speissmann-Mozas contactó a la Agencia Regional de Salud (ARS) y a la prefectura de los Vosgos.

En febrero, una nueva campaña de muestreo impulsada por el Estado corroboró “las conclusiones de las campañas anteriores: no se ha detectado ningún nivel preocupante”. La prefectura añadió que “hasta la fecha, no se ha identificado ningún riesgo sanitario ni para el consumo humano ni para el baño”.

A pesar de estos resultados, el alcalde insiste en la necesidad de modificar la normativa sobre el agua potable: “Si existe un peligro para la población con esta molécula (el TNT), debe producirse un cambio legislativo para que se contemple y se analice en la calidad del agua”. Una empresa habría ofrecido voluntariamente sus servicios para cartografiar e identificar los residuos, un trabajo valorado en cerca de 300.000 euros, que solo resultaría viable si el Estado asume la financiación, según el alcalde, quien recordó que “fue el ejército francés quien depositó estas municiones”.

Temas Relacionados

FranciaSegunda Guerra MundialmunicionEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Frituras de calabacín con queso parmesano, una receta sencilla y diferente para disfrutar de esta saludable verdura

Para esta receta, acompañaremos el calabacín con queso parmesano y algunas hierbas para obtener una masa repleta de sabor

Frituras de calabacín con queso

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Filtraciones de agua en vestuarios y aseos, acumulaciones de agua en la rampa del garaje con riesgo elevado de resbalones, presencia de goteras en salas de uso diario como el briefing, escombros en zonas de evacuación y goteras junto a instalaciones eléctricas

“Se nos obliga a trabajar

Luis Garvía, economista, crítico con los problemas de la vivienda entre los jóvenes: “Tener padres con patrimonio es la nueva ‘llave de entrada’ al mercado inmobiliario”

El experto relaciona el desplome en la tasa de propietarios menores de 40 años con los salarios estancados, los elevados precios y la falta de políticas efectivas que faciliten la compra de inmuebles

Luis Garvía, economista, crítico con

Estos son los 5 errores que nos hacen menos inteligentes cada día, según un doctor: “Nos impiden ser la mejor versión de nosotros mismos”

El cuidado de nuestro bienestar general y la estructura a la hora de realizar ciertas tareas pueden favorecer el rendimiento o el aprendizaje

Estos son los 5 errores

Cuál es la postura correcta para dormir, evitando contracturas y mejorando la calidad del descanso

La forma en que dormimos es crucial para disfrutar de un sueño reparador sin dolores de cuello y espalda al día siguiente

Cuál es la postura correcta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Se nos obliga a trabajar

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Un restaurante termina con la moda de dividir la cuenta para grupos: “A menudo presenciábamos interminables discusiones”

La tendencia de Tiktok de comer fideos instantáneos crudos termina con la vida de un niño de 13 años

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una fecha nueva

Dio negativo en tres PCR, pero le ingresaron por una pulmonía y acabó muriendo de Covid-19: la Justicia madrileña deniega una indemnización a la familia

ECONOMÍA

Luis Garvía, economista, crítico con

Luis Garvía, economista, crítico con los problemas de la vivienda entre los jóvenes: “Tener padres con patrimonio es la nueva ‘llave de entrada’ al mercado inmobiliario”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

El abogado Manuel Hernández desvela todo lo que hay que saber sobre los testamentos: “No hacer testamento complica mucho a los herederos el posterior trámite de la herencia”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Las hipotecas se disparan en junio: crecen un 31,7% interanual y el importe medio sube a 168.000 euros

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles