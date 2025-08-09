80 años después de la bomba atómica de Nagasaki, Europa debate sobre el armamento nuclear: de la propuesta de Macron al rechazo de España

Friedrich Merz y Emmanuel Macron (John Macdougall/Pool via REUTERS)

Se cumplen 80 años de la tragedia de Nagasaki. Días después de la bomba atómica de Hiroshima, EE.UU lanzó la segunda sobre esta otra ciudad japonesa. Desde entonces, se ha convertido en la capital de la crítica al armamento nuclear. Aprovechando su aniversario, lanzan un llamamiento al freno de la carrera nuclear. Sin embargo, en pleno contexto de rearme ante el panorama internacional, Europa se pregunta si debería invertir en las armas más letales.

Francia es el único país de la Unión Europea (UE) con armas nucleares desarrolladas. Entre los aliados, Reino Unido cuenta con este desarrollo, mientras que Estados Unidos es la principal potencia nuclear. El bloque trata de unir fuerzas y fomentar la cooperación, lo que llevó a Emmanuel Macron a deslizar la posibilidad de extender sus armas nucleares a otros aliados.

España tiene una postura firme en su rechazo al avance nuclear, de manera que no se plantea debatir la propuesta del presidente francés. No obstante, otros países no descartan la posibilidad. Polonia habría solicitado a Francia esta colaboración, mientras que Alemania estaría dispuesta a discutirlo.

Propuesta de Macron ante el rearme

Unas 2.600 personas, incluidos representantes de más de 90 países, han acto conmemorativo en el Parque de la Paz de Nagasaki. Mientras recuerdan lo ocurrido, ponen un ojo en la realidad internacional. La amenaza nuclear es una realidad, con hasta nueve países, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, con armas desarrolladas.

Ante este contexto, Emmanuel Macron se ha declarado dispuesto a dialogar sobre la posibilidad de desplegar armas nucleares francesas en otros puntos de Europa, siempre que se mantenga el control exclusivo de Francia sobre su uso y que no implique asumir los costes de seguridad de otros Estados.

Francia posee actualmente unas 290 cabezas nucleares, cifra que la sitúa como la cuarta potencia nuclear mundial, solo por detrás de China, y a gran distancia de Estados Unidos y Rusia, que concentran cerca del 90% del arsenal global. Macron aseguró que Francia cuenta con un ”escudo nuclear" propio para protegerse, cuando Reino Unido abandonó la UE, y ahora propone ampliarlo a todo el bloque.

Rechazo de España y países que aceptan

“Es generoso por su parte, pero la política exterior de España es clara: tenemos que buscar la no proliferación nuclear. Entendemos la solidaridad por parte de Francia, pero nosotros creemos que hay que reducir las armas y capacidades nucleares”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el programa Hora 25 de la Ser, respondiendo a la propuesta francesa.

Cuando el presidente francés lanzó esta idea, reconoció que Polonia se había interesado por este proyecto. El país centroeuropeo está realizando una enorme inversión en defensa, convirtiendo a su ejército en uno de los más completos de la UE. Ahora, podría buscar añadir el apoyo nuclear a sus bazas.

En un punto intermedio se encuentra Alemania. El canciller, Friedrich Merz, dijo que “Francia ha hecho una oferta, al menos para dialogar, y yo la acepto”. No obstante, no ha reconocido si cree que el armamento nuclear francés sería suficiente para reemplazar al estadounidense, en un caso de necesidad de lograr más independencia por parte de la UE.