España

80 años después de la bomba atómica de Nagasaki, Europa debate sobre el armamento nuclear: de la propuesta de Macron al rechazo de España

El presidente francés planteó extender su capacidad nuclear a otros países del bloque

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Friedrich Merz y Emmanuel Macron
Friedrich Merz y Emmanuel Macron (John Macdougall/Pool via REUTERS)

Se cumplen 80 años de la tragedia de Nagasaki. Días después de la bomba atómica de Hiroshima, EE.UU lanzó la segunda sobre esta otra ciudad japonesa. Desde entonces, se ha convertido en la capital de la crítica al armamento nuclear. Aprovechando su aniversario, lanzan un llamamiento al freno de la carrera nuclear. Sin embargo, en pleno contexto de rearme ante el panorama internacional, Europa se pregunta si debería invertir en las armas más letales.

Francia es el único país de la Unión Europea (UE) con armas nucleares desarrolladas. Entre los aliados, Reino Unido cuenta con este desarrollo, mientras que Estados Unidos es la principal potencia nuclear. El bloque trata de unir fuerzas y fomentar la cooperación, lo que llevó a Emmanuel Macron a deslizar la posibilidad de extender sus armas nucleares a otros aliados.

España tiene una postura firme en su rechazo al avance nuclear, de manera que no se plantea debatir la propuesta del presidente francés. No obstante, otros países no descartan la posibilidad. Polonia habría solicitado a Francia esta colaboración, mientras que Alemania estaría dispuesta a discutirlo.

Macron anuncia el envío de una misión franco-británica para entrenar al Ejército ucraniano.

Propuesta de Macron ante el rearme

Unas 2.600 personas, incluidos representantes de más de 90 países, han acto conmemorativo en el Parque de la Paz de Nagasaki. Mientras recuerdan lo ocurrido, ponen un ojo en la realidad internacional. La amenaza nuclear es una realidad, con hasta nueve países, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, con armas desarrolladas.

Ante este contexto, Emmanuel Macron se ha declarado dispuesto a dialogar sobre la posibilidad de desplegar armas nucleares francesas en otros puntos de Europa, siempre que se mantenga el control exclusivo de Francia sobre su uso y que no implique asumir los costes de seguridad de otros Estados.

Francia posee actualmente unas 290 cabezas nucleares, cifra que la sitúa como la cuarta potencia nuclear mundial, solo por detrás de China, y a gran distancia de Estados Unidos y Rusia, que concentran cerca del 90% del arsenal global. Macron aseguró que Francia cuenta con un ”escudo nuclear" propio para protegerse, cuando Reino Unido abandonó la UE, y ahora propone ampliarlo a todo el bloque.

Previamente, por medio de las redes sociales, el mandatario calificó el ataque contra las tres instalaciones nucleares iraníes como un “momento histórico para los Estados Unidos de América, Israel y el mundo”

Rechazo de España y países que aceptan

“Es generoso por su parte, pero la política exterior de España es clara: tenemos que buscar la no proliferación nuclear. Entendemos la solidaridad por parte de Francia, pero nosotros creemos que hay que reducir las armas y capacidades nucleares”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el programa Hora 25 de la Ser, respondiendo a la propuesta francesa.

Cuando el presidente francés lanzó esta idea, reconoció que Polonia se había interesado por este proyecto. El país centroeuropeo está realizando una enorme inversión en defensa, convirtiendo a su ejército en uno de los más completos de la UE. Ahora, podría buscar añadir el apoyo nuclear a sus bazas.

En un punto intermedio se encuentra Alemania. El canciller, Friedrich Merz, dijo que “Francia ha hecho una oferta, al menos para dialogar, y yo la acepto”. No obstante, no ha reconocido si cree que el armamento nuclear francés sería suficiente para reemplazar al estadounidense, en un caso de necesidad de lograr más independencia por parte de la UE.

Temas Relacionados

Energía NuclearArmas nuclearesHiroshimaNagasakiJapónEEUUEstados UnidosUEUnión EuropeaFranciaAlemaniaGobiernoGobierno EspañaEspaña-InternacionalEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dos muertos en un accidente de avioneta en Valencia

Al estrellarse, la avioneta provocó un incendio que fue controlado por los bomberos

Dos muertos en un accidente

Un refugio caribeño en el Mediterráneo: sin chiringuitos ni sombrillas, solo naturaleza preservada

Una cala escondida en la Marina Alta, perfecta para desconectar de bullicio turístico

Un refugio caribeño en el

Números ganadores del Super Once del 9 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados de este 9 de agosto

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Lotería Nacional: los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite un concejal de Catarroja,

Dimite un concejal de Catarroja, investigado por una denuncia de agresión sexual a un menor

Se derrumba el techo de una de las capillas donde se generó el incendio en la Mezquita de Córdoba

Conflicto laboral en la base naval de Rota: paros, denuncias por vulneraciones sindicales y amenazas de nuevas protestas

Vox se fija en la extrema derecha europea para su lucha contra “la amenaza real del Islamismo”: de la vinculación con el terrorismo a la prohibición del velo

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 9 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de agosto

El PP pide que el Tribunal de Cuentas fiscalice los contratos con Huawei y Hikvision

“Es sencillamente vergonzoso”: un restaurante cobra 10 euros por persona por la reserva de una mesa y no los descuenta del precio de la comida

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española