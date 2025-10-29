España

Receta de gambas al papillote, una cena ligera y saludable con mucho sabor

La técnica del papillote consiste en envolver los alimentos en papel de aluminio y cocinarlos en el horno para que sus sabores y jugos se concentren

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Receta de gambas al papillote
Receta de gambas al papillote (Adobe Stock)

Las gambas son uno de los productos del mar preferidos por muchos y una forma de hacerlas para que siempre salgan jugosas son en papillote. Esta receta es una forma ideal de capturar toda la esencia y jugosidad de este marisco, utilizando una técnica de cocción muy sencilla, saludable y vistosa.

Originario de la cocina francesa, el papillote es una técnica ya expandida en muchas múltiples tradiciones culinarias gracias a su versatilidad y resultados. Este método de cocción consiste en envolver los alimentos en papel de aluminio y cocinarlos en el horno a una temperatura media. Esta forma permite que los ingredientes se cocinen en su propio vapor, preservando los sabores y las texturas de forma impecable.

Las gambas son el ingrediente estrella, en este caso acompañado con verduras como el pimiento rojo y la cebolla morada, aunque también queda bien con otras como calabacín, espárragos o tomates cherry. El resultado es un principal muy saludable, ideal para acompañar con unas patatas o un arroz o incluso como cena ligera.

Receta de gambas al papillote

La receta de gambas al papillote consiste en cocinar las gambas junto a verduras y aromáticos dentro de un envoltorio de papel de horno o aluminio, que se cierra herméticamente. El calor genera vapor en el interior, lo que cocina los ingredientes de manera uniforme y mantiene todos los jugos y fragancias en el interior, dando como resultado un plato jugoso y lleno de sabor.

Tiempo de preparación

  • Preparación previa: 10 minutos
  • Cocción en horno: 10-12 minutos

Total aproximado: 20-22 minutos

Ingredientes

  • 400 g de gambas frescas (peladas o enteras)
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 limón (en rodajas finas)
  • 1/2 cebolla morada (en juliana)
  • 1/2 pimiento rojo (en tiras finas)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Perejil fresco picado
  • Papel de horno o papel de aluminio

Cómo hacer gambas al papillote, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C.
  2. Cortar dos rectángulos grandes de papel de horno o aluminio.
  3. Disponer en el centro de cada uno una base de cebolla, pimiento y ajo picado.
  4. Colocar las gambas sobre las verduras y salpimentar al gusto.
  5. Regar con un chorrito de aceite de oliva y añadir unas rodajas de limón encima.
  6. Espolvorear con perejil fresco picado.
  7. Cerrar formando un paquete hermético para evitar que se escape el vapor durante la cocción.
  8. Colocar los paquetes en una bandeja para horno.
  9. Introducir en el horno y cocinar de 10 a 12 minutos, sin abrir el papillote antes de tiempo para asegurar que las gambas se cocinen en su propio jugo.
  10. Servir enseguida, abriendo cuidadosamente, ya que el vapor saldrá con fuerza y está muy caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 2 porciones principales o 4 raciones tipo entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 200-220 kcal
  • Proteínas: 23 g
  • Grasas: 9 g (principalmente insaturadas)
  • Hidratos de carbono: 6-7 g (dadas las verduras)
  • Fibra: 1,5 g
  • Sodio: 350 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las gambas al papillote recién hechas presentan la mejor textura. Se pueden conservar, ya preparadas y sin abrir el paquete, en el frigorífico por un máximo de 24 horas. Calentar en el horno, sin abrir el papillote, para recuperar aromas y jugosidad.

Temas Relacionados

Recetas SaludablesRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Por qué sentimos más frío a medida que envejecemos, según una doctora

Una especialista británica analiza los principales factores de este fenómeno

Por qué sentimos más frío

Las precipitaciones se desplazan a Sevilla y Córdoba, en directo: última hora de las lluvias torrenciales que dejan atrás Huelva

El Servicio de Emergencias 112 ya ha atendido más de 600 llamadas que alertan de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios

Las precipitaciones se desplazan a

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y

Hombre en Estambul pagará “pensión alimenticia” para sus gatos tras acuerdo de divorcio

El fallo judicial representa un precedente en Turquía al establecer una cuota mensual para el cuidado de dos animales de compañía

Hombre en Estambul pagará “pensión

Un hombre simula patologías graves para defraudar 400.000 euros del Fondo de Pensiones: descubren que vivía en otro país con buena salud y le detienen

Las autoridades austríacas detectan que el acusado, que cobraba ayudas por invalidez, pasaba la mayor parte del tiempo en Bosnia y Herzegovina sin sufrir las dolencias que alegaba

Un hombre simula patologías graves
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funeral de Estado por la

Funeral de Estado por la DANA en Valencia, en directo | Los reyes y Sánchez saludan a familiares de las víctimas; Mazón no se cruza con ellas

El exgerente y una trabajadora del PSOE confirman ante el Supremo que los pagos en metálico para Ábalos los gestionaba Koldo García

Las tarjetas de crédito españolas robadas catapultan su precio en el mercado negro de la dark web: “Es comparable a una entrada de cine”

El Betis presenta su propia antena de satélites: el club y GMV instalarán un importante sistema de seguimiento espacial en sus instalaciones

Una mujer y sus hijos tendrán que abandonar la vivienda que la Guardia Civil entregó a su padre por no tener el derecho de subrogación

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

‘Palomas’ y ‘halcones’, en tablas: el BCE volverá a congelar el precio del dinero en el 2%

Un ranking a nivel mundial posiciona a Madrid como la segunda ciudad con más estabilidad económica de Europa

Cocituber denuncia que Madrid ha perdido la identidad: “Ni un español tomando chocolate con churros porque un español nunca pagaría esta barbaridad”

Precio de la luz bajará este jueves 30 de octubre: estas son las tarifas por hora

DEPORTES

El método ancestral que siguió

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin

La nieta de Donald Trump debuta como golfista profesional: “Mi sueño siempre ha sido competir con las mejores del mundo”

Carlos Alcaraz cae en París y compromete su número uno

El Barcelona empieza a parar los pies a Lamine Yamal: iba a entrevistarle otro streamer

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle