Receta de gambas al papillote, una cena ligera y saludable con mucho sabor

Receta de gambas al papillote (Adobe Stock)

Las gambas son uno de los productos del mar preferidos por muchos y una forma de hacerlas para que siempre salgan jugosas son en papillote. Esta receta es una forma ideal de capturar toda la esencia y jugosidad de este marisco, utilizando una técnica de cocción muy sencilla, saludable y vistosa.

Originario de la cocina francesa, el papillote es una técnica ya expandida en muchas múltiples tradiciones culinarias gracias a su versatilidad y resultados. Este método de cocción consiste en envolver los alimentos en papel de aluminio y cocinarlos en el horno a una temperatura media. Esta forma permite que los ingredientes se cocinen en su propio vapor, preservando los sabores y las texturas de forma impecable.

Las gambas son el ingrediente estrella, en este caso acompañado con verduras como el pimiento rojo y la cebolla morada, aunque también queda bien con otras como calabacín, espárragos o tomates cherry. El resultado es un principal muy saludable, ideal para acompañar con unas patatas o un arroz o incluso como cena ligera.

Receta de gambas al papillote

La receta de gambas al papillote consiste en cocinar las gambas junto a verduras y aromáticos dentro de un envoltorio de papel de horno o aluminio, que se cierra herméticamente. El calor genera vapor en el interior, lo que cocina los ingredientes de manera uniforme y mantiene todos los jugos y fragancias en el interior, dando como resultado un plato jugoso y lleno de sabor.

Tiempo de preparación

Preparación previa: 10 minutos

Cocción en horno: 10-12 minutos

Total aproximado: 20-22 minutos

Ingredientes

400 g de gambas frescas (peladas o enteras)

1 diente de ajo

1/2 limón (en rodajas finas)

1/2 cebolla morada (en juliana)

1/2 pimiento rojo (en tiras finas)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Perejil fresco picado

Papel de horno o papel de aluminio

Cómo hacer gambas al papillote, paso a paso

Precalentar el horno a 200°C. Cortar dos rectángulos grandes de papel de horno o aluminio. Disponer en el centro de cada uno una base de cebolla, pimiento y ajo picado. Colocar las gambas sobre las verduras y salpimentar al gusto. Regar con un chorrito de aceite de oliva y añadir unas rodajas de limón encima. Espolvorear con perejil fresco picado. Cerrar formando un paquete hermético para evitar que se escape el vapor durante la cocción. Colocar los paquetes en una bandeja para horno. Introducir en el horno y cocinar de 10 a 12 minutos, sin abrir el papillote antes de tiempo para asegurar que las gambas se cocinen en su propio jugo. Servir enseguida, abriendo cuidadosamente, ya que el vapor saldrá con fuerza y está muy caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 2 porciones principales o 4 raciones tipo entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 200-220 kcal

Proteínas: 23 g

Grasas: 9 g (principalmente insaturadas)

Hidratos de carbono: 6-7 g (dadas las verduras)

Fibra: 1,5 g

Sodio: 350 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las gambas al papillote recién hechas presentan la mejor textura. Se pueden conservar, ya preparadas y sin abrir el paquete, en el frigorífico por un máximo de 24 horas. Calentar en el horno, sin abrir el papillote, para recuperar aromas y jugosidad.