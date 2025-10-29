Receta de gambas al papillote, una cena ligera y saludable con mucho sabor

Las gambas son uno de los productos del mar preferidos por muchos y una forma de hacerlas para que siempre salgan jugosas son en papillote. Esta receta es una forma ideal de capturar toda la esencia y jugosidad de este marisco, utilizando una técnica de cocción muy sencilla, saludable y vistosa.
Originario de la cocina francesa, el papillote es una técnica ya expandida en muchas múltiples tradiciones culinarias gracias a su versatilidad y resultados. Este método de cocción consiste en envolver los alimentos en papel de aluminio y cocinarlos en el horno a una temperatura media. Esta forma permite que los ingredientes se cocinen en su propio vapor, preservando los sabores y las texturas de forma impecable.
Las gambas son el ingrediente estrella, en este caso acompañado con verduras como el pimiento rojo y la cebolla morada, aunque también queda bien con otras como calabacín, espárragos o tomates cherry. El resultado es un principal muy saludable, ideal para acompañar con unas patatas o un arroz o incluso como cena ligera.
Receta de gambas al papillote
La receta de gambas al papillote consiste en cocinar las gambas junto a verduras y aromáticos dentro de un envoltorio de papel de horno o aluminio, que se cierra herméticamente. El calor genera vapor en el interior, lo que cocina los ingredientes de manera uniforme y mantiene todos los jugos y fragancias en el interior, dando como resultado un plato jugoso y lleno de sabor.
Tiempo de preparación
- Preparación previa: 10 minutos
- Cocción en horno: 10-12 minutos
Total aproximado: 20-22 minutos
Ingredientes
- 400 g de gambas frescas (peladas o enteras)
- 1 diente de ajo
- 1/2 limón (en rodajas finas)
- 1/2 cebolla morada (en juliana)
- 1/2 pimiento rojo (en tiras finas)
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Perejil fresco picado
- Papel de horno o papel de aluminio
Cómo hacer gambas al papillote, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C.
- Cortar dos rectángulos grandes de papel de horno o aluminio.
- Disponer en el centro de cada uno una base de cebolla, pimiento y ajo picado.
- Colocar las gambas sobre las verduras y salpimentar al gusto.
- Regar con un chorrito de aceite de oliva y añadir unas rodajas de limón encima.
- Espolvorear con perejil fresco picado.
- Cerrar formando un paquete hermético para evitar que se escape el vapor durante la cocción.
- Colocar los paquetes en una bandeja para horno.
- Introducir en el horno y cocinar de 10 a 12 minutos, sin abrir el papillote antes de tiempo para asegurar que las gambas se cocinen en su propio jugo.
- Servir enseguida, abriendo cuidadosamente, ya que el vapor saldrá con fuerza y está muy caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 2 porciones principales o 4 raciones tipo entrante.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 200-220 kcal
- Proteínas: 23 g
- Grasas: 9 g (principalmente insaturadas)
- Hidratos de carbono: 6-7 g (dadas las verduras)
- Fibra: 1,5 g
- Sodio: 350 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las gambas al papillote recién hechas presentan la mejor textura. Se pueden conservar, ya preparadas y sin abrir el paquete, en el frigorífico por un máximo de 24 horas. Calentar en el horno, sin abrir el papillote, para recuperar aromas y jugosidad.