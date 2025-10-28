Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

Noemí López tiene un salario mensual de 4.325 euros al mes en Suiza (@noemilop_)

Vivir en Suiza es el sueño de muchos por sus altos salarios y calidad de vida. Sin embargo, el coste real de residir en este país puede generar dudas. Para despejarlas, la creadora de contenido Noemí López (@noemilop_) compartió en un vídeo cuánto gasta mensualmente junto a su pareja mientras viven en Suiza con un salario conjunto de 4.000 francos suizos (4.325 euros) al mes y cuál es el margen que les queda para ahorrar o disfrutar.

“¿Cuánto cuesta vivir en Suiza con un sueldo de cuatro mil francos mensuales?” empieza Noemí en su vídeo. A partir de esa pregunta desarrolla una lista detallada de gastos. Su pareja y ella destinan mil quinientos francos al alquiler, que ella divide a la mitad y lo explica así: “vamos a decir que me gasto 750 francos mensuales en el alquiler”, lo que equivale a 810 euros. Luego detalla el resto de sus gastos fijos.

En materia de comida, Noemí cuenta que come en el trabajo, pero se gastan cerca de 300 francos a la semana (324 euros). Enseguida pasa a los seguros y aporta un dato llamativo: “El seguro médico depende de cuántos años tengas, de dónde vivas, depende de muchas cosas. Yo personalmente me estoy gastando doscientos ochenta francos mensuales (302 euros)”. También incluye otros gastos como el teléfono móvil, en lo que se gasta 20 francos (21 euros), con llamadas e internet ilimitado.

El transporte público, añade, es una partida considerable para ellos: “Nos estamos gastando 260 francos (281 euros) al mes por un bono en el que tú tienes viajes ilimitados con cualquier tipo de transporte que necesites. Pero normalmente, la gente se gasta entre 80 (86 euros) y 100 francos (108 euros).” Y en ocio presupuestan 500 francos (540 euros) “en salir a cenar, en ir a museos, lo que sea”. Al sumar todos estos gastos mensuales variables y fijos, la tiktoker calcula que la pareja desembolsa 2.110 francos al mes en total, lo que equivale a 2.281 euros.

Los hogares españoles situaron en el primer trimestre su tasa de ahorro en el 4,8% de su renta disponible bruta, tasa 1,6 puntos inferior a la registrada en igual periodo de 2024, cuando se situó en el 6,4%, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Fuente: europapress / ebs)

El sueldo medio en Suiza supera los 7.300 euros

Con un salario de 4.000 francos mensuales (4.325 euros), les quedarían 1.890 para ahorrar (2.043 euros). Por lo que, aún en un mercado de alto coste de vida, con este nivel de ingresos se puede alcanzar un margen relevante para ahorro o inversión si los gastos están controlados. Este testimonio cobra aún más valor si se compara con los datos medios de Suiza. Según estadísticas recientes, el salario medio bruto de un trabajador a tiempo completo ronda los 6.788 francos suizos al mes (7.339 euros). Este promedio sitúa el ingreso de Noemí por debajo del nivel medio del país.

Por otra parte, aunque Suiza no cuenta con un salario mínimo nacional, algunos cantones fijan mínimos por hora que se traducen en una referencia mensual. Ese contexto ayuda a comprender que la cifra de 4.000 francos representa un nivel aceptable para una persona joven o pareja sin cargas familiares, pero con menos margen de maniobra que los que consiguen el salario medio.

En definitiva, su testimonio evidencia que vivir en Suiza con 4.000 francos al mes no es cómodo para todos los perfiles, pero tampoco imposible. Con decisiones conscientes sobre el gasto -especialmente en alquiler y coste fijo- se puede alcanzar un margen de ahorro significativo. Para quienes estén planteando mudarse al país alpino o simplemente comparar costes, sus cálculos aportan una referencia realista y cercana.