Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

Islam Makhachev tras su victoria en el UFC 311 (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

En la mente de todos los aficionados a la UFC estaba el combate entre Islam Makhachev e Ilia Topuria, pero parecía un imposible ya que el de Daguestán consideraba hace un año que Ilia no había hecho suficiente para pactar esa pelea.

Con el paso de los meses y gracias a los hitos logrados por el hispano-georgiano, como su consagración el pasado mes de junio como doble campeón de la UFC tras lograr el campeonato de peso ligero, que le permitió entrar en un selecto grupo de luchadores, parece haber convencido a Makhachev para cambiar de opinión.

Topuria ahora tiene como objetivo el triple cinturón, es decir, convertirse en campeón en una nueva categoría, en este caso el peso wélter, tras sus títulos en peso ligero y pluma. Por ello en varias ocasiones ha mostrado su deseo de pelear con Islam en el evento que tendrá lugar en la Casa Blanca.

La respuesta de Makhachev

“Quiero pelear contra Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más importantes de la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer título”, eran las palabras de Ilia Topuria hace unas semanas respecto a este enfrentamiento.

Poco tiempo después el ruso parece haber recibido el mensaje de Topuria y ha respondido. Durante una entrevista para ESPN, Islam ha asegurado que quiere estar presente en esa cartelera de la Casa Blanca y que estaría dispuesto a pelear contra Topuria.

“Él quiere pelear en la Casa Blanca, yo también quiero estar allí. Será una gran pelea para la comunidad de MMA. Si la UFC quiere esta pelea, podemos hacerla”, declaraba el candidato al título de peso wélter.

Pasos previos

Antes de este posible enfrentamiento entre los dos primeros clasificados del ranking libra por libra de la empresa, Islam tendrá que pelear contra Jack Della Maddalena por el título del peso wélter. Este combate tendrá lugar el 16 de noviembre en Nueva York, y tendrá una gran influencia en las decisiones futuras de la UFC.

Si el ruso se proclama campeón ante Della Maddalena, Dana White tendría una excusa perfecta para juntar a Topuria y a Makhachev en un combate que podría ser histórico. Son los dos peleadores que más reacciones y expectación generan en la actualidad, y el presidente de la compañía lo sabe.

Topuria tiene como objetivo un objetivo nunca visto hasta la fecha como es ser campeón en tres divisiones diferentes. Su proyecto depende de lo que haga Makhachev en su próximo encuentro. Este encuentro soñado estaría sujeta a poder colocar el cinturón del peso wélter en medio para generar mayor expectación.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

Por el contrario, si el daguestaní pierde, Topuria no estaría interesado en la pelea, tal y como confirmaba en una rueda de prensa que realizó en su visita a Georgia hace unas semanas. En el caso de que Islam pierda, Ilia Topuria no aceptará la pelea: “Si Islam pierde, podrá regresar a Daguestán, a su granja, y seguir pastoreando sus ovejas”.

Los retos de Topuria

El hispano-georgiano tiene la intención de estar presente en la primera cartelera numerada del año en enero, que dará comienzo al acuerdo entre la UFC y Paramount. Aún está por confirmar su rival, aunque suenan varios nombres como el de Paddy Pimblett o Arman Tsarukyan, en lo que sería su primera defensa del cinturón de las 155 libras.

Entrevista a Ilia Topuria.

Tras esa defensa, Ilia esperaría a la UFC para confirmar su presencia en la Casa Blanca el 14 de junio, fecha que ya ha confirmado Dana White, y de la que se espera que sea una de las mejores carteleras de la historia por el escenario y los participantes. En ella podría estar presente Conor McGregor, y el plato fuerte sería ese duelo entre Topuria y Makhachev por el cinturón de peso wélter.