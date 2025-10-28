España

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

En una entrevista realizada por ESPN el daguestaní ha aceptado la propuesta del campeón de peso ligero lanzada hace unos días

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Islam Makhachev tras su victoria
Islam Makhachev tras su victoria en el UFC 311 (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

En la mente de todos los aficionados a la UFC estaba el combate entre Islam Makhachev e Ilia Topuria, pero parecía un imposible ya que el de Daguestán consideraba hace un año que Ilia no había hecho suficiente para pactar esa pelea.

Con el paso de los meses y gracias a los hitos logrados por el hispano-georgiano, como su consagración el pasado mes de junio como doble campeón de la UFC tras lograr el campeonato de peso ligero, que le permitió entrar en un selecto grupo de luchadores, parece haber convencido a Makhachev para cambiar de opinión.

Topuria ahora tiene como objetivo el triple cinturón, es decir, convertirse en campeón en una nueva categoría, en este caso el peso wélter, tras sus títulos en peso ligero y pluma. Por ello en varias ocasiones ha mostrado su deseo de pelear con Islam en el evento que tendrá lugar en la Casa Blanca.

La respuesta de Makhachev

“Quiero pelear contra Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más importantes de la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer título”, eran las palabras de Ilia Topuria hace unas semanas respecto a este enfrentamiento.

Poco tiempo después el ruso parece haber recibido el mensaje de Topuria y ha respondido. Durante una entrevista para ESPN, Islam ha asegurado que quiere estar presente en esa cartelera de la Casa Blanca y que estaría dispuesto a pelear contra Topuria.

“Él quiere pelear en la Casa Blanca, yo también quiero estar allí. Será una gran pelea para la comunidad de MMA. Si la UFC quiere esta pelea, podemos hacerla”, declaraba el candidato al título de peso wélter.

Pasos previos

Antes de este posible enfrentamiento entre los dos primeros clasificados del ranking libra por libra de la empresa, Islam tendrá que pelear contra Jack Della Maddalena por el título del peso wélter. Este combate tendrá lugar el 16 de noviembre en Nueva York, y tendrá una gran influencia en las decisiones futuras de la UFC.

Si el ruso se proclama campeón ante Della Maddalena, Dana White tendría una excusa perfecta para juntar a Topuria y a Makhachev en un combate que podría ser histórico. Son los dos peleadores que más reacciones y expectación generan en la actualidad, y el presidente de la compañía lo sabe.

Topuria tiene como objetivo un objetivo nunca visto hasta la fecha como es ser campeón en tres divisiones diferentes. Su proyecto depende de lo que haga Makhachev en su próximo encuentro. Este encuentro soñado estaría sujeta a poder colocar el cinturón del peso wélter en medio para generar mayor expectación.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

Por el contrario, si el daguestaní pierde, Topuria no estaría interesado en la pelea, tal y como confirmaba en una rueda de prensa que realizó en su visita a Georgia hace unas semanas. En el caso de que Islam pierda, Ilia Topuria no aceptará la pelea: “Si Islam pierde, podrá regresar a Daguestán, a su granja, y seguir pastoreando sus ovejas”.

Los retos de Topuria

El hispano-georgiano tiene la intención de estar presente en la primera cartelera numerada del año en enero, que dará comienzo al acuerdo entre la UFC y Paramount. Aún está por confirmar su rival, aunque suenan varios nombres como el de Paddy Pimblett o Arman Tsarukyan, en lo que sería su primera defensa del cinturón de las 155 libras.

Entrevista a Ilia Topuria.

Tras esa defensa, Ilia esperaría a la UFC para confirmar su presencia en la Casa Blanca el 14 de junio, fecha que ya ha confirmado Dana White, y de la que se espera que sea una de las mejores carteleras de la historia por el escenario y los participantes. En ella podría estar presente Conor McGregor, y el plato fuerte sería ese duelo entre Topuria y Makhachev por el cinturón de peso wélter.

Temas Relacionados

Ilia TopuriaIslam MakhachevUFCMMAEstados UnidosCasa BlancaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ana Adan, catedrática de psicobiología: “Dormir otros cinco minutos entre alarmas es una barbaridad”

La experta explica porque nos sentimos más cansados a pesar de dormir más y la importancia de tener un horario fijo

Ana Adan, catedrática de psicobiología:

La farmacéutica Boticaria García aclara si cenar a partir de las ocho tiene relación con el aumento de peso: “No hay que dramatizar”

La experta explica que no existe una hora mágica para ganar o perder peso, pero recomienda evitar grandes comidas justo antes de dormir

La farmacéutica Boticaria García aclara

Las redes sociales y los conflictos familiares, las principales fuentes de estrés y ansiedad de los estudiantes en España

Un estudio revela que la mitad del profesorado califica la salud mental de su alumnado como regular y la ansiedad se consolida como el principal problema

Las redes sociales y los

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís y a Bildu por pasarse con el gasto en las elecciones municipales: hasta 380.000 euros de sanción

El expediente afecta a catorce formaciones políticas, entre ellas Más Madrid y Aliança Catalana

El Tribunal de Cuentas multa

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

Se tratan de cuatro agentes de la Guardia Nacional Republicana

Un militar de Portugal muere
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal de Cuentas multa

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís y a Bildu por pasarse con el gasto en las elecciones municipales: hasta 380.000 euros de sanción

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

El instructor del caso Koldo mantiene a Santos Cerdán en prisión, pero explica que saldrá “tan pronto como sea posible”

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

ECONOMÍA

El ex CEO de Stellantis

El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

El Ayuntamiento de Madrid rediseña la tasa de basuras ante el rechazo de los ciudadanos y la oposición

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”