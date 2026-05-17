Por Andalucía se queda igual que en 2022 y Maíllo admite la decepción: “El resultado no cumple con nuestra expectativa de echar a Moreno Bonilla”

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ejerce su derecho al voto en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad. (Rocío Ruz / Europa Press)

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, no consigue liderar a las izquierdas y obtiene tres votos menos que su equivalente nacionalista Adelante Andalucía, partido del que se desvinculó de cara a los comicios autonómicos de 2022. Con el 95% escrutado, Por Andalucía obtiene cinco escaños a la Junta de Andalucía con 23.134 votos menos que hace cuatro años. “El resultado electoral no cumple con nuestras expectativas”, asegura Maíllo en el primer análisis electoral tras conocerse los resultados. La formación de izquierdas se convierte en la quinta fuerza del parlamento autonómico y admite que el resultado electoral “no cumple con nuestras expectativas”, señala Maíllo.

El ganador de las elecciones a la presidencia del parlamento andaluz es el Partido Popular, con 53 escaños, cinco menos que en 2022, aunque no consigue la mayoría absoluta. A la formación popular le sigue de lejos el Partido Socialista, con 28 escaños (dos menos que en las anteriores); el partido de ultraderecha Vox suma tan solo un escaño (15 en total); y le siguen las izquierdas, con los ocho escaños de Adelante Andalucía y los cinco de Por Andalucía.

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La presentación de la izquierdas en distintas candidaturas, desde que Adelante Andalucía y Por Andalucía decidiesen presentarse por separado en 2022, les ha pasado factura. Pese a que la suma de los votos que han ido a parar a ambos partidos es de 662.627, entre los dos suman 13 escaños, dos menos que Vox, formación que ha obtenido 574.641 votos. La coalición de las izquierdas que se presentan a nivel nacional, aúnadas en Por Andalucía, ha congregado a Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde. Mientras que Adelante Andalucía encabeza el voto nacionalista andaluz.

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo (c), a su llegada a la sede regional en Sevilla de la formación que lidera para seguir el escrutinio de las elecciones. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). / Rocío Ruz - Europa Press

Por Andalucía pierde votos en todas las provincias y obtiene los mismos cinco diputados que en la anterior legislatura

El resultado de Por Andalucía ha empeorado en todas las provincias con las elecciones de este domingo. La formación liderada por Maíllo ha obtenido cinco diputados, los mismos con los que ha contado durante la legislatura 2022-2026. Ha sido en Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla donde el partido de izquierdas ha obtenido representación, aunque ha perdido votos en todas ellas. En Cádiz y en Málaga, la pérdida se votantes que se han decantado por Por Andalucía se sitúa cerca de los 9.000 votos; mientras que en Córdoba y Granada son cerca de 3.000 votos. En Sevilla, tan solo ha habido un descenso de 400 votos.

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Por su parte, en Almería, donde Por Andalucía ha perdido 2.000 votos en relación con 2022, y en Huelva y Jaén, donde Por Andalucía tiene 1.400 votos en total menos, no se ha conseguido representación en la Junta autonómica.

El balance de la jornada electoral lo hacía Antonio Maíllo pasadas las 23 horas, en la sede del partido, en Sevilla. “El resultado no cumple con nuestras expectativas de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía”, aseguraba el candidato. Sin felicitar al ganador de los comicios, Maíllo expresaba la preocupación de su partido por “el deterioro de las infraestructuras públicas”, con el foco depositado en la sanidad y la educación.

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Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, fue el primero en votar en Sevilla, destacando el optimismo y la confianza en el proceso electoral.

Antonio Maíllo llegaba sobre las 20 horas a la sede de Izquierda Unida Andalucía, en Sevilla, para seguir desde allí el escrutinio electoral. El candidato ha entrado a la sede acompañado de la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, y la número dos de la lista provincial de Por Andalucía en Sevilla, Alejandra Durán. No ha sido hasta que se ha conocido el 95% escrutado cuando los distintos candidatos han salido a comparecer ante los medios. Maíllo lo ha hecho después de que compareciese Manuel Gavira (Vox): “Lo quieren [los andaluces] es prioridad nacional”; y casi al mismo tiempo que José Ignacio García Sánchez, su homólogo de Adelante Andalucía